تعديلات على مسارات وأجرة الباص السريع

أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، أن الشركة القائمة على مشروع الباص السريع قامت بتعديلات لبعض المسارات وأجرة النقل.



وقال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان، رياض الخرابشة، في تصريحات صحفية، إن التعديلات شملت إيقاف (مسار 45) وإعادة (مسار 8) القديم، مرورًا بمجمع المحطة، واستحداث (مسار 67) من قرية خالد إلى محطة ماركا.



وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا تخفيض أجرة مسار 66 (النزهة / طارق) لتصبح 30 قرشًا، ودمج مساري (44 و58) بمسار واحد، ليصبح مسار 58 شاملًا لمناطق (الجمرك/ المركز العربي/ دوار الداخلية).



وأشار الخرابشة، إلى أنه سيتم تدشين خط جديد للباص يمتد من محطة الزرقاء وصولًا إلى صويلح، حيث تم شراء 16 حافلة جديدة ستدخل الخدمة قريبًا لهذا الخط، ومن المتوقع أن يكون تردد الحافلات عند إطلاق الخط الجديد كل 10 دقائق، بتكلفة 85 قرشًا.



وبين أن الخط الجديد، الذي يحمل الرقم 104، سينضم إلى مجموعة خطوط الباص السريع العاملة حاليًا، والتي تشمل الخطوط (98، 99، 100، 102، 103).