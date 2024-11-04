تعديلات على مسارات وأجرة الباص السريع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، أن الشركة القائمة على مشروع الباص السريع قامت بتعديلات لبعض المسارات وأجرة النقل.
وقال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان، رياض الخرابشة، في تصريحات صحفية، إن التعديلات شملت إيقاف (مسار 45) وإعادة (مسار 8) القديم، مرورًا بمجمع المحطة، واستحداث (مسار 67) من قرية خالد إلى محطة ماركا.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا تخفيض أجرة مسار 66 (النزهة / طارق) لتصبح 30 قرشًا، ودمج مساري (44 و58) بمسار واحد، ليصبح مسار 58 شاملًا لمناطق (الجمرك/ المركز العربي/ دوار الداخلية).
وأشار الخرابشة، إلى أنه سيتم تدشين خط جديد للباص يمتد من محطة الزرقاء وصولًا إلى صويلح، حيث تم شراء 16 حافلة جديدة ستدخل الخدمة قريبًا لهذا الخط، ومن المتوقع أن يكون تردد الحافلات عند إطلاق الخط الجديد كل 10 دقائق، بتكلفة 85 قرشًا.
وبين أن الخط الجديد، الذي يحمل الرقم 104، سينضم إلى مجموعة خطوط الباص السريع العاملة حاليًا، والتي تشمل الخطوط (98، 99، 100، 102، 103).
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