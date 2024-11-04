تفاصيل جولة رئيس الوزراء في جرش

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع تحويل المدينة الصناعية في جرش إلى موقع سياحي بيئي، على أن يبدأ التنفيذ خلال الشهر الحالي بإدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وينجز بنهاية عام 2026م.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، إلى محافظة جرش التي شملت 7 مواقع سياحية بيئية وزراعية واجتماعية وصحية وتعليمية، وذلك في إطار جولاته الميدانية الأسبوعية لمناطق المملكة.



واطلع رئيس الوزراء، خلال زيارته لمشروع الموقع السِّياحي البيئي على خطط تنفيذه، والذي يهدف إلى إثراء المنتج السياحي والبيئي في جرش وتوفير تجارب وخدمات ومرافق سياحية جديدة لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية في المنطقة.



واستمع رئيس الوزراء، بحضور وزيرة السياحة والآثار، إلى إيجاز حول مكوِّنات المشروع الذي جاء بعد دراسات معمقة، ويشمل إنشاء حديقة بيئية متكاملة المرافق تعتمد أنظمة بيئية حديثة ومستدامة تعكس هوية المنطقة وطبيعتها، ويضم فندقاً رفيقاً للبيئة، وقاعة مؤتمرات، ومرافق للعائلات والأطفال، وأماكن للألعاب وأنشطة المغامرات.



ويقع المشروع البالغة مساحته قرابة 210 دونمات في منطقة جبلية مطلة على غابات جرش ودبين وتل الرمان والجبال المحيطة بسيل الزرقاء، وسيعمل على توفير بازارات ومعارض للمبادرات الإنتاجية الموسمية التي ينتجها أبناء المنطقة.



وخلال زيارته لمشتل فيصل الزراعي، بحضور وزير الزراعة، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها القائمون على المشتل في إنتاج الأشجار المثمرة والحرجية وتوفيرها للمزارعين ولمشاريع التحريج الوطني؛ بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والمساحات الخضراء.



وأكد ضرورة مضاعفة إنتاج المشتل الذي يصل سنوياً إلى قرابة 400 ألف شتلة مثمرة وحرجية.



كما اطلع رئيس الوزراء على النظم الزراعية الحديثة ومشاريع الاستزراع السمكي التي يطورها المشتل، وفرص التدريب والتمكين التي يوفرها، مؤكداً دعم التوسع في هذه الفرص التي من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص تشغيلية في هذا القطاع.



وخلال حواره مع ناشطات في العمل التطوعي والشبابي في مركز شابات جرش، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للأفكار الرياديَّة والمبادرات الإنتاجيَّة لأعضاء المراكز الشبابيَّة في المحافظات وتوفير تمويل لها من خلال وزارة الشَّباب.



كما أشاد بالجهود التي يبذلها المركز في صقل مهارات الشَّابات المستفيدات من برامجه، موجهاً برفد المركز بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء صالة رقمية وأخرى للأنشطة الرياضية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مركز الشباب والشابات الجديد المقرر الانتهاء منه مع نهاية عام 2025م.



ولدى تفقده لمستشفى جرش الحكومي بحضور وزير الصحة، استمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات المواطنين والكوادر الطبية والتمريضية حول واقع الخدمات المقدمة والحلول الممكنة لتطويرها، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة البدء بدراسة شاملة لإمكانية توسعة المستشفى والنظر في البدائل المتاحة، وإجراء صيانة عامة وسريعة لبعض مرافقه الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين.



وفي مدرستي الكتة الأميرية والكتة الثانوية للبنين، التقى رئيس الوزراء بحضور وزير التربية والتعليم، الطلبة والمعلمين حيث استمع لملاحظاتهم حول احتياجات المدرسة ووجه للبدء بتنفيذ صيانة فورية لبعض المرافق وإعادة بناء البعض الآخر وإنجاز ذلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة.



وفي جمعية سيدات قفقفا الخيرية، بحضور وزيرة التَّنمية الاجتماعية، أشاد رئيس الوزراء بالجهود والخدمات التي يبذلها القائمون على الجمعيَّة في مجالات التَّعليم والرعاية للأطفال وذوي الإعاقة، مؤكِّداً دعم الحكومة لتحسين مرافقها وتوسعتها وتطوير خدماتها.



ورافق رئيس الوزراء خلاله جولاته وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري ومحافظ جرش فراس الفاعور.