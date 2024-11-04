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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الغويري، بوفاة محمود حسن الغويري، وإلى عشيرة المعايطة، بوفاة محمود محمد المعايطة، وإلى عشيرة العليمات، بوفاة الحاجة فضا سليمان العليمات، أرملة المرحوم الحاج عواد راشد العليمات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الغويري والمعايطة والعليمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

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