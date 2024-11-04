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رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.
وبحث رئيس الوزراء مع رئيس جمهورية أستونيا خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، سيما في مجالات التكنولوجيا ورقمنة خدمات الصحة والتعليم والريادة والابتكار والسياحة وتشجيع السياح من أستونيا لزيارة المملكة.
وأكدا، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين باستكشاف فرص ومجالات التعاون والشراكة والاستثمار، مشيرين بهذا الصدد إلى أهمية عقد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني في عمان غدا.
واستعرض رئيس الوزراء رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
ولفت حسّان إلى ضرورة البحث والتوصل إلى اتفاقيات تسهم في تشجيع الاستثمار بين البلدين.
كما بحث رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وحربها على لبنان، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على استمرارية التنسيق والمشاورات السياسية بين البلدين استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
وأكد رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والحرب على لبنان، وتجنب التصعيد الخطير في المنطقة.
وثمن حسّان دعم أستونيا لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
بدوره، ثمن رئيس جمهورية أستونيا الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار والدور الإنساني الإغاثي للأردن في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
يشار إلى أن الأردن وجمهورية أستونيا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ العام 2001.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية أستونيا. -(بترا)

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