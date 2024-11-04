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هاريس الأقرب للبيت الأبيض

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. هايل ودعان الدعجة






إن أكثر ما يهدد فرص المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، السياسات التي اتبعها خلال فترة رئاسته. حيث شهدت الولايات المتحدة تغيرات وتطورات أمنية وسياسية واجتماعية هددت بطريقة غير معهودة تركيبتها وأمنها ووحدتها، وغيرت في الانطباع المأخوذ عنها في العالم كدولة ديمقراطية تعنى بالحريات وحقوق الإنسان باعتبارها قيما ومبادئ أميركية تدافع عنها وتسعى الى نشرها في العالم كثقافة غربية. وهو ما تم كشف زيفه وهشاشته في عهده عندما تسبب في انقسام المجتمع الأميركي سياسيا واجتماعيا على وقع خطابه الشعبوي اليميني المتطرف الذي وسم فترة حكمه بالعنصرية والفوضى والانفلات وتثوير الشارع الأميركي وشحنه وتحريضه على العنف، كما تمثل ذلك في اقتحام مبنى الكونجرس من قبل جماعات العرق الأبيض اليمينية المتطرفة، بصورة عكست وجود أزمة حقيقية في البنية المجتمعية الأميركية. إضافة إلى تسببه بالإساءة إلى مؤسسات بلاده البرلمانية والإعلامية والقضائية.
وأما دوليا، فقد أضرت حقبة رئاسته كثيرا بالمنظومة الدولية، بانقلابه على الأدوات والقواعد التي تضبط حركتها وتعزز أمنها والسلم فيها، عندما سحب بلاده من بعض الاتفاقيات والمنظمات الدولية وضرب بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس وهضبة الجولان، ولم يراعِ تاريخ علاقات الولايات المتحدة القوية والمميزة مع الحلفاء التقليديين في أوروبا وآسيا والمنطقة عندما تعاطى مع الأسس التي قامت عليها هذه العلاقات بعقلية التاجر الذي أخضعها للغة الصفقات التجارية، بدلا من المصالح القومية، فأخذ يطالب الحلفاء التقليديين في أوروبا وآسيا والمنطقة بدفع الأموال مقابل حمايتهم وشمولهم بالمظلة الأمنية الأميركية.
الأمر الذي يبعث برسائل تحذيرية الى الناخب الأميركي بضرورة أخذ ذلك باعتباره عند التصويت، حفاظا على أمن بلاده ووحدتها ومراعاة لمصالحها القومية في المنطقة والعالم وضمان استمرارها في التربع على قمة النظام الدولي، مما يعزز من فرص فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ويجعلها أقرب إلى البيت الابيض من خلال النظر لها أميركيا كمنقذ للبلاد والعالم من هذه التداعيات السلبية (والخطيرة)، واعتبارها الاكثر حرصا على مصالح أميركا الداخلية والخارجية، والاكثر هدوءا وسياسة ودبلوماسية من ترامب، وتعي طبيعة التركيبة الاجتماعية الأميركية والثوابت والقواعد التي يسير عليها المجتمع الأميركي، والتعاطي معها كمناعة مجتمعية يعول عليها في ضمان الحفاظ على التوازن أو التوازنات فيه بشكل يساعد النظام السياسي على تصحيح ذاته، وبالتالي تجاوز الازمة الداخلية التي باتت تعاني منها الولايات المتحدة مذ حقبة ترامب من خلال احتواء المد اليميني العنصري المتطرف، واستعادة الثقة بالمؤسسات الديمقراطية والبرلمانية والإعلامية والقضائية والأمنية، وبالمنظومة الأخلاقية والقيمية والثقافية الأميركية التي أساء لها، وإعادة الاعتبار للأقليات العرقية واحترامها والحرص على إدماجها بالمجتمع الأميركي. مما يعزز من قناعة الناخب الأميركي بقدرتها على اعادة ترتيب البيت الأميركي الداخلي واستغلاله الانتخابات القادمة لتفويت الفرصة على ترامب من العودة الى الرئاسة مرة اخرى لتلافي المشاكل والأزمات الداخلية والخارجية التي تسبب بحدوثها، والتي شكلت ايضا قاسما مشتركا مع المحيط الدولي، مما يضعه أمام مسؤولياته في تحمل التبعات المترتبة على خياراته الانتخابية، خاصة وأن الولايات المتحدة كما دول العالم لا يمكنهما تحمل الرئيس ترامب لفترة رئاسية ثانية.
اضافة الى ما يتوقع من هاريس من حرص على الحفاظ على مصالح بلادها وعلاقاتها وتحالفاتها الدولية خاصة مع الحلفاء التقليديين في أوروبا وآسيا والمنطقة العربية وعدم العودة للأجواء المشحونة التي تسبب بها ترامب بطريقة قد تهدد زعامتها العالمية وتسهم في تغيير خريطة موازين القوى الدولية، وجعل المشهد الدولي مفتوحا على كل الاحتمالات، بطريقة قد تدفع الأمور نحو سيناريوهات وتوافقات وتحالفات دولية جديدة، قد تقتضيها ترتيبات وحسابات جديدة أيضا على أساس المصالح المشتركة، بحيث يجد العالم نفسه أمام نظام دولي جديد لا تقوده الولايات المتحدة.
دون أن نغفل دور فئة الشباب الذين يميلون للتصويت لهاريس وترجيح كفتها كما أشارت إلى ذلك الاستطلاعات الأميركية المختلفة، خاصة مع زيادة إقبالهم على المشاركة بالعملية الانتخابية بعد انسحاب الرئيس جو بايدن عن خوضها، وترشح نائبته هاريس بديلا له عن الحزب الديمقراطي.
أما فيما يتعلق بالجالية العربية والإسلامية في أميركا، والتي أعلن الكثير منها عن نيته الامتناع عن انتخاب ترامب وهاريس لرفض موقفهما من المجازر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية ولبنان، فانها مطالبة بإعادة النظر بموقفها وبقراءة المشهد الانتخابي بصورة أكثر واقعية، بما يجعلها تفكر بضرورة انتخاب هاريس
لأنها إذا ما فازت فستتحرر من الضغوط الانتخابية التي استثمرها نتنياهو بطريقة أضرت كثيرا بموقف الإدارة الأميركة من حرب غزة (ولبنان).. وبالتالي ستصبح أمام فرصة تجعلها قادرة على امتلاك زمام الأمور وممارسة الضغوط على نتنياهو وإجباره على إنهاء الحرب وفقا لخطة أميركية بعد الحرج الكبير الذي سببه لبلادها في هذا الملف، خاصة أنها دعت خلال حملتها الانتخابية لإنهاء هذه الحرب وعدم معاودة الكيان الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة.
فيما ترامب عراب صفقة القرن سيمضي بهذه الصفقة تمهيدا لتصفية ملف القضية الفلسطينية وهو الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. إضافة إلى اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.. حيث يتوقع ان يساعد الكيان الإسرائيلي في مسألة تصفية ملف اللاجئين والأونروا وتوسعة المستوطنات وضم الضفة الغربية وهو الذي صرح مؤخرا أن إسرائيل صغيرة وتحتاج إلى التوسع.

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