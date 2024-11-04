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تبرئة الجلاد وتشويه الضحية

11/4/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. هاني الضمور






في كتابه ((الحرب))، يقدم بوب ودورد سردًا منحازًا ومتلاعبًا، يُظهر بوضوح محاولة صريحة لتبرئة إسرائيل وشيطنة الفلسطينيين، وكأن العالم سيستقبل هذه الأكاذيب المتكررة دون مساءلة. تأتي توقيتات الكتاب بشكل مثير للتساؤل، إذ تصادف الحمى الانتخابية في الولايات المتحدة، حيث يحتدم السباق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويبدو أن الكتاب يروّج لدعاية مبطنة لصالح جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على حساب ترامب.
لم يكتف ودورد بتناول القضايا المحلية فقط، بل استعرض العلاقات الأميركية الروسية، مُظهرًا ترامب كصديق حميم لبوتين، الرئيس“الحساس” الذي لا يتحمل الانتقاد دون الحوار والتفاهم. هذه الصورة توحي وكأن الإدارة الأميركية الحالية تبحث عن دعم المجتمع الدولي عبر تأطير ترامب كمتساهل مع الأنظمة المستبدة، في حين يظهر بايدن وحلفاؤه كحماة القيم الأميركية والديمقراطية.
عند تناول الصراع في غزة، يسعى ودورد إلى تلميع صورة الإدارة الأميركية، مُظهراً إياها كحمامة سلام، بينما يدعي أن قرار إنهاء الحرب بيد نتنياهو وحده. وتزداد هذه التلاعبات وضوحًا عندما ينتقل ودورد إلى تناول الدور العربي في هذا الصراع، مُصورًا الرؤساء العرب وكأنهم المحرضون الأساسيون على حماس، متجاهلًا حقيقة أن صمتهم حيال العدوان الإسرائيلي يعتبره كثيرون أمرًا مخجلاً ومريبًا. بهذه الرواية، يسعى ودورد إلى تبرئة الدور الأميركي وتبرير العدوان الإسرائيلي، متناسيًا حجم العداء الذي يبديه الرؤساء العرب تجاه حماس وبعض الحركات الإسلامية الأخرى.
وفي ضوء هذا السرد، يتساءل القارئ: لماذا يسعى ودورد إلى تصوير بعض الرؤساء العرب كمحرضين على حماس، وكأنهم يسعون للقضاء عليها لأنها مرتبطة بجماعة“الإخوان المسلمين”؟ وهل كان من الأولى بهؤلاء الرؤساء القضاء على الإخوان في بلادهم، إذا كانوا يرونهم تهديدًا حقيقيًا؟ أم أن ودورد يحاول بث الشكوك في نوايا الرؤساء العرب للتغطية على الموقف الأميركي في المنطقة؟ لقد كان من الأجدر أن يُسأل هؤلاء القادة عن سبب بقائهم على علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين في دولهم، إن كانوا يعتبرونها مصدر تهديد، بدلاً من استغلال وجود حماس كذريعة للقضاء على المعارضة.
ويبدو أن ودورد استغل هذه التوقيتات الانتخابية في أميركا ليقدم دعاية غير مباشرة تدعم بايدن وكامالا هاريس، حيث يُظهر هاريس كمن دعت لوقف الحرب بقرار أخلاقي، في محاولة لتحسين صورة الديمقراطيين وإبرازهم كحماة الحقوق والسلام العالمي. في الوقت نفسه، يلمح إلى أن بايدن والإدارة الديمقراطية هم الأقدر على فرض السلام في الشرق الأوسط، متجاهلًا الحقيقة المرة التي تدركها الشعوب العربية بأن الإدارة الأميركية، مهما تغيرت، لا تعمل إلا لخدمة مصالحها، ولا تبالي بثروات العرب ولا شعوبهم ولا استقرارهم.
قد تبدو محاولات ودورد لإعادة صياغة الأحداث، وتصوير دور الإدارة الأميركية كمحب للسلام، جريئة وسطحية في آن معًا، فقد بلغ الكاتب حد المبالغة في تمجيد بايدن وحلفائه، وكأن القارئ العربي لا يعرف تلك التفاصيل المخفية، وكأن الكتاب يحمل“الحقائق المخفية” التي سيكتشفها القارئ لأول مرة. غير أن الحقيقة هي أن كثيرًا من المعلومات التي استعرضها ودورد ليست سوى محاولة لزيادة الاحتقان بين الشعوب العربية وحكوماتها، وإثارة الشكوك في ولائهم.
يبدو أن ودورد، الذي صنع اسمه عبر كشف“فضيحة ووترغيت” وفضح الفساد في أروقة السياسة الأميركية، يحاول هنا تقديم“فضيحة حرب” جديدة، ليس لكشف الحقيقة، بل لتضليلها وتشويهها. العالم اليوم ليس كما كان قبل عقود؛ بات الناس قادرين على الحصول على المعلومات من مصادر متعددة، وفقدان الثقة في الروايات الموجهة من طرف واحد. ولم يعد بمقدور الإعلام الغربي، مهما حاول، أن يملي على العالم روايات مزورة؛ فالرأي العام بات يرفض هذه المسرحيات المتكررة والمروية بأسلوب تضليلي بحت.
أحد أبرز جوانب الكتاب هو تعمد ودورد عدم ذكر مصادره المباشرة، ما يثير تساؤلات حول مصداقية السرد الذي يقدمه. هل يعمد ودورد إلى توظيف شهرته الصحافية ليقدم رواية تفتقر إلى الأدلة؟ أم أن هذا النقص المتعمد في المصادر يخدم غرضًا سياسيًا، لمحاولة تثبيت صورة محددة في عقول القراء قبل الانتخابات؟ إن ودورد، الذي يعرفه العالم كصحفي استقصائي مرموق، لم يتمكن هنا من تقديم ما يكفي لإقناع القارئ بأن كتابه يحمل مصداقية حقيقية.
ما يمكن استخلاصه هو أن ودورد تعمد إثارة هذه الضجة لتحقيق أهداف مادية وسياسية، ولزيادة الطلب على كتابه، لكنه لم يفلح سياسيًا؛ ففيه من التناقضات ما يعلمه الشارع العربي مسبقًا، حيث لم يعد يحتاج إلى مثل هذه الكتب ليكتشف الحقائق المخفية. ولعل ودورد، في سعيه لتلميع صورة الديمقراطيين وإعادة الهيبة للإدارة الأميركية، قد فقد في المقابل ثقة قارئه الذي بات أكثر وعيًا وإدراكًا.
في النهاية، يُخيل إلينا أن بوب ودورد قد بدأ مسيرته بفضيحة أميركية“ووترغيت” كشفت الحقائق وأسقطت رئيسًا، لكنه يُنهيها بفضيحة تضليل مكشوفة، محاولة منه لتبييض صفحة إدارة، وتبرئة إسرائيل، لكن العالم لم يعد يتأثر بهذه الروايات الملفقة.

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