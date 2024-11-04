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الأعلى للسكان: ازدياد الطلاق طبيعي في ظل ارتفاع عدد المتزوجين

11/4/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد المجلس الأعلى للسكان، أن ازدياد واقعات الطلاق في الأردن ظاهرة طبيعية في ظل تزايد عدد المتزوجين والأسر الجديدة سنويا، موضحا أن الزيادة العددية في حالات الطلاق لا تعني بالضرورة أن هناك مؤشرات تستدعي القلق.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس أمس، فإن البيانات الرسمية المستندة إلى التقارير السنوية لدائرة قاضي القضاة للسنوات 2015-2023، أظهرت أن معدل الطلاق في الأردن بقي مستقرا، بمعدل سنوي يقارب 2.5 حالة طلاق لكل ألف نسمة، مشيرة إلى أن نسبة الزواج مقابل الطلاق بقيت ثابتة، بواقع 4 حالات زواج مقابل حالة واحدة للطلاق بعد الدخول.
كما بين التقرير أن نحو 27 % من حالات الطلاق المسجلة في المحاكم الشرعية خلال السنوات التسع الماضية كانت لعقود قران فقط دون دخول، ما يعزز فرص إعادة زواج النساء اللواتي يطلقن قبل الزفاف، حيث بلغت نسبة زواج المطلقات من هذا النوع حوالي 19 % من حالات الزواج المسجلة.
وذكر التقرير أن الطلاق الرجعي شكّل النسبة الأكبر بين حالات الطلاق، حيث وصل إلى 26 % من إجمالي الحالات في عام 2023، مشيرا إلى أن نسبة 45 % من غالبية النساء المطلقات كن تحت سن 30.
ودعا المجلس حديثي الزواج للتريث في إنجاب مولودهم الأول.
وفيما يتعلق بالزواج المبكر، أشار التقرير إلى أن عدد المتزوجات دون سن 18 عاما قليل مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، مضيفا أن حالات الطلاق بين المتزوجات تحت سن 18 تمثل حوالي 4 بالمائة من إجمالي حالات الطلاق المسجلة.-(بترا)

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