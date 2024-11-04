​الأميرة سمية للتكنولوجيا تتأهل للمسابقة العالمية في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق

تأهل فريق الأميرة سمية للتكنولوجيا للمسابقة العالمية في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Colgate Penetration Testing Competition (CPTC والمنوي عقدها في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة في شهر كانون الثاني 2025 ، والتي تنظمها جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of (RIT) , New York, USA .



ويأتي هذا التأهل بعد تحقيق الفوز بالمركز الأول ضمن التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا للمسابقة، والتي شارك فيها 20 فريقا من 20 جامعة من منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا، تأهل منهم 8 فرق للمشاركة بالتصفيات الاقليمية.



وضم فريق الجامعة المتأهل كلا من الطلبة: صالح الهنيدي (كابتن الفريق)، حمزة نور، باسل طهبوب، يوسف نهيا، زياد الشريف، دينا قواقزه، احمد عبيدات، و فواز الخالدي، وبإشراف رئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور محمد عبابنه (مدرب الفريق).



وأعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين يقدمون مهارات استثنائية ومعرفة عميقة في مجال الأمن السيبراني والمشاكل المتعلقة به.



كما أشادت الرئيس الدكتورة أبو الهيجاء بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك بين طلبة وأساتذة كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة، والحرص الدائم على تحقيق الصدارة والتميز على المستوى العالمي. متمنية لهم الفوز بالمركز الأول أسوة بزملائهم الذين حققوا المركز الأول عالميًا للعام الماضي.



ومن الجدير بالذكر، أن فريق الجامعة حقق المركز الأول في المسابقة العالمية " كشف الاختراق 9 CPTC" بنسختها السابقة، ضمن مشاركة 15 فريقا جميعها من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصلت جامعة ستانفورد على المركز الثاني، بينما حلت جامعة ماساتشوستس في أمهرست في المركز الثالث.