​الأميرة سمية للتكنولوجيا تتأهل للمسابقة العالمية في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا للمسابقة العالمية في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق (Colgate Penetration Testing Competition (CPTC والمنوي عقدها في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة في شهر كانون الثاني 2025 ، والتي تنظمها جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of technology (RIT) , New York, USA .
ويأتي هذا التأهل بعد تحقيق الفوز بالمركز الأول ضمن التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا للمسابقة، والتي شارك فيها 20 فريقا من 20 جامعة من منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا، تأهل منهم 8 فرق للمشاركة بالتصفيات الاقليمية.
وضم فريق الجامعة المتأهل كلا من الطلبة: صالح الهنيدي (كابتن الفريق)، حمزة نور، باسل طهبوب، يوسف نهيا، زياد الشريف، دينا قواقزه، احمد عبيدات، و فواز الخالدي، وبإشراف رئيس قسم الأمن السيبراني الدكتور محمد عبابنه (مدرب الفريق).
وأعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء عن فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين يقدمون مهارات استثنائية ومعرفة عميقة في مجال الأمن السيبراني والمشاكل المتعلقة به.
كما أشادت الرئيس الدكتورة أبو الهيجاء بجهود الفريق ومشرفيهم الذين عملوا بروح الفريق الواحد والتعاون المشترك بين طلبة وأساتذة كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة والملك عبدالله الثاني للهندسة، والحرص الدائم على تحقيق الصدارة والتميز على المستوى العالمي. متمنية لهم الفوز بالمركز الأول أسوة بزملائهم الذين حققوا المركز الأول عالميًا للعام الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق الجامعة حقق المركز الأول في المسابقة العالمية " كشف الاختراق 9 CPTC" بنسختها السابقة، ضمن مشاركة 15 فريقا جميعها من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصلت جامعة ستانفورد على المركز الثاني، بينما حلت جامعة ماساتشوستس في أمهرست في المركز الثالث.
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