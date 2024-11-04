تقرير: ضرورة زيادة التمويل والحماية للاجئين السوريين وتحسين سبل عيشهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس
عمان – أكد تقرير لمنظمة "ورد فيجين الدولية" حول اللاجئين السوريين في الأردن، ضرورة زيادة التمويل والموارد لدعمهم، والتركيز على حمايتهم وتعليمهم وتحسين سبل عيشهم، وضرورة تسليط الضوء على الحاجة الماسة لاستمرار المساعدات الدولية، لتخفيف الضغط على موارد الأردن، وضمان تلبية احتياجات اللاجئين.
ودعا التقرير الذي صدر مؤخرا، لمواصلة الدعم والتعاون الدوليين لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، بخاصة في ضوء الأزمات الإقليمية المستمرة في البلدان المجاورة مثل سورية والعراق واليمن والسودان وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأظهر الأردن التزامه بتوفير الملاذ الآمن للفارين من الصراعات، برغم أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، "إذ حافظ على بيئة حماية مواتية للاجئين، وضمان حقوق الإنسان الأساسية بالأطر الوطنية"، كما "أدرج اللاجئين في قطاعات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية وبرنامج الاستجابة الصحية الوطنية لكوفيد-19 والتطعيم".
وأكد التقرير، أن استمرار الأزمة السورية ووأزمات المنطقة أرهقت موارد الأردن وبنيته التحتية، بخاصة وأنه يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يمثلون 15 % من سكان المملكة، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، مبينا أن البلدان المضيفة مثله ومثل تركيا تواجهان حاليا مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات منذ بدء الأزمة، إذ تتعاملان مع زيادة نقاط الضعف وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وبرغم معاناتها الاقتصادية ومواردها المحدودة، تواصل الحكومات تقديم الخدمات العامة الأساسية كالإسكان والرعاية الصحية والأنظمة القانونية والتعليم وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتعرضت لضغوط كبيرة، إذ تحملت تكاليف استضافة ملايين النازحين السوريين لسنوات بينما واجهت أيضًا صراعات جديدة وتحديات اقتصادية في المنطقة.
وأشار التقرير، لتحديات تواجه الأردن في هذا المجال، منها الصراعات في الدول المجاورة مثل سورية والعراق واليمن والسودان وغزة، إلى جانب استمرار تبعات اللجوء السوري، إذ إن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن يرفضون العودة لبلادهم وبنسبة
97 % العام المقبل، وهي "واحدة من أعلى النسب بين الدول المجاورة لها".
وبين مسح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نية العودة انخفضت من 2.4 % في عام 2022 إلى 0.8 % في عام 2023.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الأردني يعتمد على المساعدات والاستثمارات، ويلعب الاستقرار الاقتصادي والنمو دورا مهما في قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية، مضيفا أن أداء الاقتصاد، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التشغيل والتضخم، يؤثر على قدرته على برامج الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه عندما يكون نظام التعليم، تحت الضغط بسبب الطلب المرتفع، يمكن أن تتدهور جودة التعليم، إذ إنّ اكتظاظ الفصول الدراسية والموارد المحدودة، والضغط على أعضاء هيئة التدريس سيؤدي للمساس بتقديم تعليم جيد، ويمكن بأن يعوق هذا التدهور قدرة الطلبة اكتساب المهارات والمعرفة للتوظيف في المستقبل والمشاركة بمبادرات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اللاجئين السوريين يواجهون قيودًا في العمل بالأردن، ففي الوقت الذي يتم فيه منح بعضهم تصاريح عمل، يوظف العديد منهم بشكل غير رسمي أو من دون تصريح قانوني، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والإساءة، داعيا لصلاحات قانونية وسياسات تسهل وصولهم لفرص عمل رسمية، تحسن سبل عيشهم وتحد من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية.
وكان التقرير أكد أنه ومع دخولنا العام الـ13 للأزمة السورية، لم يبق الوضع دون حل حسب، بل وأصبح أكثر خطورة على نحو متزايد، إذ إن دفع الصراع المستمر والركود الاقتصادي، والأزمات الصحية مثل كوفيد- 19 والكوليرا، والكارثة الزلزالية الأخيرة، الأسر والأطفال السوريين إلى حافة الهاوية وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ يعيش 90 % من السكان في سورية حاليًا تحت خط الفقر.
ووصلت الحاجة للمساعدات الإنسانية في سورية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ احتاج 16.7 مليون شخص للدعم العام الحالي، وهو أكبر رقم منذ بدء الأزمة في العام 2011، مؤكدا التقرير أن نقص التمويل أثر على القطاعات كافة، إذ ظلت خطة الاستجابة الإنسانية لسورية تعاني من نقص كبير في التمويل بنسبة 21 % فقط.
وتحتل سورية المرتبة الـ10 في العالم من حيث أعلى عدد من الأشخاص الذين يواجهون الجوع، وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن أكثر من نصف السكان (12.9 مليون)، عانوا حالياً من الجوع في العام الحالي، في حين أن 2.6 مليون آخرين على وشك انعدام الأمن الغذائي.
وما تزال البلاد تعاني أزمة حماية، إذ أدى فقدان الوثائق الأساسية وانفصال الأسر عقب الزلزال لزيادة في الأسر التي يعولها أطفال، وانتشار عمل الأطفال والزواج المبكر، كما تستضيف سورية، ثاني أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم، بإجمالي 7.2 مليون شخص، يقيم غالبيتهم في مخيمات مكتظة.
وقد أدت الزلازل لتفاقم الوضع المزري هناك، ما تسبب بوفاة 6 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12800 آخرين وفقدان أسر لمعيليها الأساسيين، وحرمت الكارثة ملايين آخرين من القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتمويل التعافي على المدى الطويل وتعزيز الاستعداد للطوارئ.
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