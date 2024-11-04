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تقرير: ضرورة زيادة التمويل والحماية للاجئين السوريين وتحسين سبل عيشهم

11/4/2024 2:35:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – أكد تقرير لمنظمة "ورد فيجين الدولية" حول اللاجئين السوريين في الأردن، ضرورة زيادة التمويل والموارد لدعمهم، والتركيز على حمايتهم وتعليمهم وتحسين سبل عيشهم، وضرورة تسليط الضوء على الحاجة الماسة لاستمرار المساعدات الدولية، لتخفيف الضغط على موارد الأردن، وضمان تلبية احتياجات اللاجئين.
ودعا التقرير الذي صدر مؤخرا، لمواصلة الدعم والتعاون الدوليين لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، بخاصة في ضوء الأزمات الإقليمية المستمرة في البلدان المجاورة مثل سورية والعراق واليمن والسودان وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأظهر الأردن التزامه بتوفير الملاذ الآمن للفارين من الصراعات، برغم أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، "إذ حافظ على بيئة حماية مواتية للاجئين، وضمان حقوق الإنسان الأساسية بالأطر الوطنية"، كما "أدرج اللاجئين في قطاعات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية وبرنامج الاستجابة الصحية الوطنية لكوفيد-19 والتطعيم".
وأكد التقرير، أن استمرار الأزمة السورية ووأزمات المنطقة أرهقت موارد الأردن وبنيته التحتية، بخاصة وأنه يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يمثلون 15 % من سكان المملكة، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، مبينا أن البلدان المضيفة مثله ومثل تركيا تواجهان حاليا مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات منذ بدء الأزمة، إذ تتعاملان مع زيادة نقاط الضعف وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وبرغم معاناتها الاقتصادية ومواردها المحدودة، تواصل الحكومات تقديم الخدمات العامة الأساسية كالإسكان والرعاية الصحية والأنظمة القانونية والتعليم وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتعرضت لضغوط كبيرة، إذ تحملت تكاليف استضافة ملايين النازحين السوريين لسنوات بينما واجهت أيضًا صراعات جديدة وتحديات اقتصادية في المنطقة.
وأشار التقرير، لتحديات تواجه الأردن في هذا المجال، منها الصراعات في الدول المجاورة مثل سورية والعراق واليمن والسودان وغزة، إلى جانب استمرار تبعات اللجوء السوري، إذ إن غالبية اللاجئين السوريين في الأردن يرفضون العودة لبلادهم وبنسبة
97 % العام المقبل، وهي "واحدة من أعلى النسب بين الدول المجاورة لها".
وبين مسح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نية العودة انخفضت من 2.4 % في عام 2022 إلى 0.8 % في عام 2023.
وذكر التقرير أن الاقتصاد الأردني يعتمد على المساعدات والاستثمارات، ويلعب الاستقرار الاقتصادي والنمو دورا مهما في قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية، مضيفا أن أداء الاقتصاد، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التشغيل والتضخم، يؤثر على قدرته على برامج الرعاية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه عندما يكون نظام التعليم، تحت الضغط بسبب الطلب المرتفع، يمكن أن تتدهور جودة التعليم، إذ إنّ اكتظاظ الفصول الدراسية والموارد المحدودة، والضغط على أعضاء هيئة التدريس سيؤدي للمساس بتقديم تعليم جيد، ويمكن بأن يعوق هذا التدهور قدرة الطلبة اكتساب المهارات والمعرفة للتوظيف في المستقبل والمشاركة بمبادرات التنمية المستدامة.
وأوضح أن اللاجئين السوريين يواجهون قيودًا في العمل بالأردن، ففي الوقت الذي يتم فيه منح بعضهم تصاريح عمل، يوظف العديد منهم بشكل غير رسمي أو من دون تصريح قانوني، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والإساءة، داعيا لصلاحات قانونية وسياسات تسهل وصولهم لفرص عمل رسمية، تحسن سبل عيشهم وتحد من اعتمادهم على المساعدات الإنسانية.
وكان التقرير أكد أنه ومع دخولنا العام الـ13 للأزمة السورية، لم يبق الوضع دون حل حسب، بل وأصبح أكثر خطورة على نحو متزايد، إذ إن دفع الصراع المستمر والركود الاقتصادي، والأزمات الصحية مثل كوفيد- 19 والكوليرا، والكارثة الزلزالية الأخيرة، الأسر والأطفال السوريين إلى حافة الهاوية وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، إذ يعيش 90 % من السكان في سورية حاليًا تحت خط الفقر.
ووصلت الحاجة للمساعدات الإنسانية في سورية لأعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ احتاج 16.7 مليون شخص للدعم العام الحالي، وهو أكبر رقم منذ بدء الأزمة في العام 2011، مؤكدا التقرير أن نقص التمويل أثر على القطاعات كافة، إذ ظلت خطة الاستجابة الإنسانية لسورية تعاني من نقص كبير في التمويل بنسبة 21 % فقط.
وتحتل سورية المرتبة الـ10 في العالم من حيث أعلى عدد من الأشخاص الذين يواجهون الجوع، وتشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن أكثر من نصف السكان (12.9 مليون)، عانوا حالياً من الجوع في العام الحالي، في حين أن 2.6 مليون آخرين على وشك انعدام الأمن الغذائي.
وما تزال البلاد تعاني أزمة حماية، إذ أدى فقدان الوثائق الأساسية وانفصال الأسر عقب الزلزال لزيادة في الأسر التي يعولها أطفال، وانتشار عمل الأطفال والزواج المبكر، كما تستضيف سورية، ثاني أكبر عدد من النازحين داخليًا في العالم، بإجمالي 7.2 مليون شخص، يقيم غالبيتهم في مخيمات مكتظة.
وقد أدت الزلازل لتفاقم الوضع المزري هناك، ما تسبب بوفاة 6 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 12800 آخرين وفقدان أسر لمعيليها الأساسيين، وحرمت الكارثة ملايين آخرين من القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتمويل التعافي على المدى الطويل وتعزيز الاستعداد للطوارئ.

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