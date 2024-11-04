توجه لإقرار نظامين لهيئة المكاتب الهندسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان – يُعقد عند الساعة الثالثة من عصر اليوم، اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين لمناقشة نظامي: التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب الهندسية، وصندوق التعاون لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
وقال عضو مجلس النقابة رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة في تصريح لـ"الغد"، إن التشريعين مرّا على الهيئة العامة للمكاتب العام الماضي، مؤكدا أنه وفي نيسان (إبريل) الماضي، أقر التشريعان من الهيئة المركزية للنقابة، و"الآن استناداً على المراحل التشريعية يجب أن يمرّا على الهيئة العامة للمهندسين".
ويأتي الاجتماع المزمع عقده اليوم، في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الاستثنائي (غير العادي) والذي كان مقرّرا عقده في الـ29 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضح غوشة، أن النظام الأول الذي سيبحث اليوم، هو نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية، مبينا أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى وضعه تتبلور في توفير الحماية للمكاتب الهندسية، مما يترتب عليهم من تبعات مالية أو قضائية، ناتجة عن أي أعمال هندسية وأخطاء يقوم بها المكتب الهندسي على نحو غير مقصود.
وأضاف "أن النظام يعدّ مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، يقوم بالتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنيا وماليا بشكل موحّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة". مشيرا إلى أن نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية يعتبر من الممارسات العالمية للعمل الهندسي، بحيث يجب أن يكون أي عمل هندسي استشاري مؤمّنا عليه أسوة بالمعايير العالمية للعمل الاستشاري العالمي.
وقال إن هناك مكاتب هندسية تعمل أكان داخل الأردن أو خارجه، مبينا أن النظام يتماشى مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية، وفتح مجالات لأعمال الهندسة التي تشترط توفير التأمين على أعمال المكاتب الهندسية ضد المسؤولية المهنية والمدنية.
وأشار غوشة إلى أن النظام، يأتي لحماية المكاتب الهندسية والمالكين والمتضررين، عبر إيجاد هذه المظلة التأمينية التي ستكون تحت مظلة النقابة.
وبشأن النظام الثاني، وهو نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، أكد غوشة أن أهمية وجوده، تكمن بإنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب كصندوق تعاوني وتأميني، وأيضا لتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والمنتفعين من ذويهم.
وأضاف أن المكاتب الهندسية، ومنذ تأسيس النقابة، ومنذ وجود العديد من البرامج التأمينية، لا يوجد أي برنامج أو مظلة خاصة بها. مضيفا أن هذا النظام جاء لتأمين حياة كريمة لأصحاب المكاتب وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، والحالات الاضطرارية، والمساهمة بتخفيف العبء المالي عنهم بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، أكان لصندوق النقابة عبر الاشتراك السنوي، أو حتى لصندوق التأمين الصحي.
وبين غوشة أن هذا الصندوق موجود في العديد من النقابات المهنية مثل نقابات: المحامين والمقاولين وغيرها من ذوات المهن، و"بالتالي، فإن وجود هذا النظام لأصحاب المكاتب سيعزز روح التعاون ويحقق الدعم المادي، حين يصادف أي مكتب هندسي أي إشكالية مالية، مع مساعدة عامليها خلال الظروف الاضطرارية".
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