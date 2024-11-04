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توجه لإقرار نظامين لهيئة المكاتب الهندسية

11/4/2024 2:34:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – يُعقد عند الساعة الثالثة من عصر اليوم، اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين لمناقشة نظامي: التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب الهندسية، وصندوق التعاون لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
وقال عضو مجلس النقابة رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة في تصريح لـ"الغد"، إن التشريعين مرّا على الهيئة العامة للمكاتب العام الماضي، مؤكدا أنه وفي نيسان (إبريل) الماضي، أقر التشريعان من الهيئة المركزية للنقابة، و"الآن استناداً على المراحل التشريعية يجب أن يمرّا على الهيئة العامة للمهندسين".
ويأتي الاجتماع المزمع عقده اليوم، في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الاستثنائي (غير العادي) والذي كان مقرّرا عقده في الـ29 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضح غوشة، أن النظام الأول الذي سيبحث اليوم، هو نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية، مبينا أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى وضعه تتبلور في توفير الحماية للمكاتب الهندسية، مما يترتب عليهم من تبعات مالية أو قضائية، ناتجة عن أي أعمال هندسية وأخطاء يقوم بها المكتب الهندسي على نحو غير مقصود.
وأضاف "أن النظام يعدّ مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، يقوم بالتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنيا وماليا بشكل موحّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة". مشيرا إلى أن نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية يعتبر من الممارسات العالمية للعمل الهندسي، بحيث يجب أن يكون أي عمل هندسي استشاري مؤمّنا عليه أسوة بالمعايير العالمية للعمل الاستشاري العالمي.
وقال إن هناك مكاتب هندسية تعمل أكان داخل الأردن أو خارجه، مبينا أن النظام يتماشى مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية، وفتح مجالات لأعمال الهندسة التي تشترط توفير التأمين على أعمال المكاتب الهندسية ضد المسؤولية المهنية والمدنية.
وأشار غوشة إلى أن النظام، يأتي لحماية المكاتب الهندسية والمالكين والمتضررين، عبر إيجاد هذه المظلة التأمينية التي ستكون تحت مظلة النقابة.
وبشأن النظام الثاني، وهو نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، أكد غوشة أن أهمية وجوده، تكمن بإنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب كصندوق تعاوني وتأميني، وأيضا لتعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والمنتفعين من ذويهم.
وأضاف أن المكاتب الهندسية، ومنذ تأسيس النقابة، ومنذ وجود العديد من البرامج التأمينية، لا يوجد أي برنامج أو مظلة خاصة بها. مضيفا أن هذا النظام جاء لتأمين حياة كريمة لأصحاب المكاتب وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، والحالات الاضطرارية، والمساهمة بتخفيف العبء المالي عنهم بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، أكان لصندوق النقابة عبر الاشتراك السنوي، أو حتى لصندوق التأمين الصحي.
وبين غوشة أن هذا الصندوق موجود في العديد من النقابات المهنية مثل نقابات: المحامين والمقاولين وغيرها من ذوات المهن، و"بالتالي، فإن وجود هذا النظام لأصحاب المكاتب سيعزز روح التعاون ويحقق الدعم المادي، حين يصادف أي مكتب هندسي أي إشكالية مالية، مع مساعدة عامليها خلال الظروف الاضطرارية".

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