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7 ولايات متأرجحة ستقرر نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية

11/4/2024 2:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيقود الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجرى الثلاثاء، أمة يبلغ عدد سكانها أكثر من 330 مليون نسمة، لكن نتيجتها سيحددها على الأرجح عشرات الآلاف فقط من الناخبين في عدد قليل من الولايات.
يرجع ذلك إلى أن سبع ولايات فقط من أصل 50 تشهد "تنافسا حقيقيا" هذا العام، في حين أن بقية الولايات محسومة بالفعل سواء للديمقراطيين أو الجمهوريين، وفقا لاستطلاعات الرأي.

من بين تلك الولايات السبع المتأرجحة تبرز بنسلفانيا، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان، باعتبارها الولاية التي ستحدد على الأرجح الفائز بالرئاسة بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وتنعكس هذه الحقيقة في استراتيجيات المرشحين إذ يوجهان معظم الإعلانات المدفوعة وفعاليات حملتيهما إلى تلك الولايات السبع التي تتأرجح بين الحزبين السياسيين.

فيما يلي نظرة عن كثب على السبب الذي يجعل مصير السباق الرئاسي بين أيدي مجموعة صغيرة من الأميركيين.

لماذا لا يحسم التصويت الشعبي الانتخابات؟
على النقيض من الانتخابات التي تجرى لاختيار مرشحين على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات، لا يعتمد التنافس على منصب الرئيس على التصويت الشعبي فحسب. بل يحصل المرشح الفائز في كل ولاية، فضلا عن واشنطن العاصمة، على أصوات المجمع الانتخابي لتلك الولاية، والتي تعتمد إلى حد كبير على عدد السكان.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتا في البلاد، أو 270 صوتا، وهو أمر ممكن حتى في حالة خسارة التصويت الوطني الإجمالي كما حدث مع ترامب عندما فاز بالبيت الأبيض في 2016.

وفي حالة التعادل 269-269، يختار مجلس النواب الفائز ويحصل وفد كل ولاية على صوت واحد، وهو سيناريو يقول محللون إنه من المرجح أن يصب في صالح الرئيس السابق ترامب.

إذا صوتت كل الولايات باستثناء تلك المتأرجحة كما هو متوقع، فإن هذا من شأنه أن يمنح نائبة الرئيس هاريس 226 صوتا من المجمع الانتخابي فيما يحصل ترامب على 219 صوتا، مع تبقي 93 صوتا للتنافس عليها.

ما الولايات المتأرجحة؟
هناك سبع ولايات يمكن أن تتأرجح لصالح كفة أي من الحزبين يوم الثلاثاء وهي ثلاثي حزام الصدأ ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، ورباعي حزام الشمس أريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولاينا.

كانت ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بمثابة "جدار أزرق" إذ أيدت المرشحين الديمقراطيين لجيل كامل. لكن في عام 2016، فاز ترامب بفارق ضئيل في الولايات الثلاثة وهو ما ساعد على فوزه المفاجئ على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبعد أربع سنوات، فاز جو بايدن بالرئاسة بعد استعادة دعم ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا للديمقراطيين، بينما حقق انتصارات مفاجئة في جورجيا وأريزونا، وهما ولايتان صوتتا تاريخيا للجمهوريين.

ما مدى احتدام هذه الانتخابات؟
هي محتدمة بشكل لا يمكن تصوره. وحتى اليوم ووفقا لأداة تتبع استطلاعات الرأي التي أعدتها صحيفة نيويورك تايمز، فإن جميع الولايات السبع المتأرجحة في حالة تعادل تقريبا. واحتفظ ترامب بتقدمه بثلاث نقاط مئوية في أريزونا بينما في الولايات الست الأخرى جميعها كان الفارق ضمن نطاق نقطة واحدة في المتوسط.

ويبدو السباق أكثر تقاربا مقارنة مع انتخابات 2020. ففي ذلك العام، كان تغيير 43 ألف صوت فقط في ثلاث ولايات، وهو ما يقل عن ثلث نقطة مئوية من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى البلاد، من بايدن إلى ترامب كافيا لإعادة انتخاب المرشح الجمهوري.

لماذا تعد بنسلفانيا بالغة الأهمية؟
الإجابة بسيطة وهي أن الولاية لديها 19 صوتا في المجمع الانتخابي أي أكثر من أي ولاية متأرجحة أخرى.

يُنظر إلى بنسلفانيا على نطاق واسع على أنها حاسمة لفرص كل من هاريس وترامب في الفوز بالبيت الأبيض، وتعد الولاية الأكثر احتمالا لتكون "نقطة التحول"، وهو ما يعني الولاية التي تجعل المرشح يتجاوز حد 269 صوتا في المجمع الانتخابي.

إذا خسرت هاريس ولاية بنسلفانيا فسوف تحتاج إلى الفوز إما بنورث كارولاينا أو جورجيا ليكون لديها أي فرصة للفوز. والولايتان صوتتا للديمقراطيين ثلاث مرات إجمالا في العقود الأربعة الماضية.

وعلى العكس من ذلك، إذا خسر ترامب بنسلفانيا فسيحتاج إلى الفوز إما بويسكونسن أو ميشيغان، اللتين صوتتا لصالح جمهوري مرة واحدة فقط منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان ذلك المرشح هو ترامب قبل ثماني سنوات.

تعاملت الحملتان مع بنسلفانيا باعتبارها الولاية الأكثر أهمية، حيث أمضت هاريس وترامب وقتا أطول هناك مقارنة بأي ولاية أخرى. وأنفقت الحملتان وحلفاؤهما 279.3 مليون دولار في الإعلانات المذاعة في بنسلفانيا حتى السابع من أكتوبر تشرين الأول، أي أكثر من ولاية ميشيغان، التي تأتي ثانيا، بفارق يزيد على 75 مليون دولار، وفقا لشركة آدإمباكت لتتبع الإعلانات.

لماذا تحظى دائرة واحدة في نبراسكا بهذا القدر من الاهتمام؟
تمنح 48 ولاية أصواتها بالمجمع الانتخابي على أساس "الفائز يحصل على كل شيء"، لكن ولايتي نبراسكا ومين تخصصان صوتا انتخابيا واحدا للفائز في كل دائرة انتخابية في الكونغرس. في عام 2020، فاز بايدن بواحد من أصوات نبراسكا الخمسة، بينما حصل ترامب على واحد من أصوات مين الأربعة.

يشهد الصوت الوحيد للدائرة الثانية للكونغرس في نبراسكا، الواقعة في مدينة أوماها، تنافسا شديدا إلا أن محللين مستقلين يرجحون فوز هاريس به. وأنفق كلا الحزبين ملايين الدولارات على بث الإعلانات في أوماها.

قد يكون هذا الصوت الانتخابي المنفرد حاسما. إذا فازت هاريس في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن بينما فاز ترامب في الولايات الأربع المتأرجحة الأخرى - وهي نتيجة منطقية تماما - فإن الدائرة الثانية في نبراسكا ستحدد ما إذا كانت الانتخابات ستنتهي بالتعادل أو بفوز هاريس.-(وكالات)

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