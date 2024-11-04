هاريس تخاطب المسيحيين والعرب وترامب يتبنى خطابًا عنيفًا

في إطار حملتها الانتخابية للرئاسة الأمريكية، توجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، إلى كنيسة تاريخية في ديترويت واجتمعت بأعضاء الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان. في المقابل، لجأ منافسها الجمهوري دونالد إلى لغة عنيفة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.



أظهرت استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي بين هاريس (60 عامًا) وترامب (78 عامًا) متقارب للغاية، حيث تحظى هاريس بدعم كبير بين النساء، بينما يتزايد دعم ترامب بين الناخبين اللاتينيين، وخاصة الرجال.



وقد أدلى بالفعل أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، مما يشير إلى إقبال قياسي يقترب من نصف عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2020.



ويترافق السباق الرئاسي مع معركة للسيطرة على الكونغرس، حيث من المرجح أن يستعيد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ، فيما يملك الديمقراطيون فرصة متساوية لاستعادة السيطرة على مجلس النواب. بالنسبة للرؤساء الذين لا يحظون بأغلبية في كلا المجلسين، يشكل ذلك عائقاً كبيراً أمام إقرار القوانين الكبرى.



رسالة هاريس الأخيرة للناخبين

في كنيستها في ديترويت، قالت هاريس للحضور: "لدينا القدرة خلال يومين فقط على تقرير مصير أمتنا لأجيال قادمة. علينا أن نتحرك، فالصلاة وحدها لا تكفي، والحديث وحده لا يكفي." ثم في لقاء آخر في إيست لانسنغ، ميشيغان، خاطبت الجالية العربية قائلةً: "لقد كان هذا العام صعبًا، بالنظر إلى حجم الخسائر في غزة، وسأبذل قصارى جهدي لإنهاء هذه الحرب."



ترامب وتصريحات خارج النص.

في الجهة المقابلة، خلال تجمع في بنسلفانيا، تخلّى ترامب عن النص المعد وبدأ في توجيه الانتقادات للديمقراطيين، ووصفهم بأنهم "حزب شيطاني"، وتطرق إلى ارتفاع أسعار المنتجات.

وقد أثار حديث ترامب عن محاولة اغتياله في يوليو، وذكره أن القناص قد يضطر لإطلاق النار عبر الإعلام لبلوغه، جدلاً واسعًا، حيث اعتبره الكثيرون خطابًا يشجع على العنف.



وقد أصدر متحدث باسم حملة ترامب بيانًا قال فيه إن تصريحات ترامب لم تستهدف الإعلام بل كانت تعليقًا على التهديدات التي يواجهها.



وتركّز حملة هاريس على إقناع شريحة ضيقة من الناخبين المترددين، على عكس ترامب الذي يسعى إلى تعزيز قاعدته التقليدية عبر خطاب يهدف لإثارة حماستهم.

فيما تطرق ترامب في خطاب لاحق بولاية جورجيا، إلى تقرير الوظائف الأخير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة، وتنبأ بأن البلاد قد تشهد ركودًا شبيهًا بالكساد العظيم.



