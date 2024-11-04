هاريس تخاطب المسيحيين والعرب وترامب يتبنى خطابًا عنيفًا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إطار حملتها الانتخابية للرئاسة الأمريكية، توجهت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية، إلى كنيسة تاريخية في ديترويت واجتمعت بأعضاء الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان. في المقابل، لجأ منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى لغة عنيفة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
أظهرت استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي بين هاريس (60 عامًا) وترامب (78 عامًا) متقارب للغاية، حيث تحظى هاريس بدعم كبير بين النساء، بينما يتزايد دعم ترامب بين الناخبين اللاتينيين، وخاصة الرجال.
وقد أدلى بالفعل أكثر من 78 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، مما يشير إلى إقبال قياسي يقترب من نصف عدد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2020.
ويترافق السباق الرئاسي مع معركة للسيطرة على الكونغرس، حيث من المرجح أن يستعيد الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ، فيما يملك الديمقراطيون فرصة متساوية لاستعادة السيطرة على مجلس النواب. بالنسبة للرؤساء الذين لا يحظون بأغلبية في كلا المجلسين، يشكل ذلك عائقاً كبيراً أمام إقرار القوانين الكبرى.
رسالة هاريس الأخيرة للناخبين
في كنيستها في ديترويت، قالت هاريس للحضور: "لدينا القدرة خلال يومين فقط على تقرير مصير أمتنا لأجيال قادمة. علينا أن نتحرك، فالصلاة وحدها لا تكفي، والحديث وحده لا يكفي." ثم في لقاء آخر في إيست لانسنغ، ميشيغان، خاطبت الجالية العربية قائلةً: "لقد كان هذا العام صعبًا، بالنظر إلى حجم الخسائر في غزة، وسأبذل قصارى جهدي لإنهاء هذه الحرب."
ترامب وتصريحات خارج النص.
في الجهة المقابلة، خلال تجمع في بنسلفانيا، تخلّى ترامب عن النص المعد وبدأ في توجيه الانتقادات للديمقراطيين، ووصفهم بأنهم "حزب شيطاني"، وتطرق إلى ارتفاع أسعار المنتجات.
وقد أثار حديث ترامب عن محاولة اغتياله في يوليو، وذكره أن القناص قد يضطر لإطلاق النار عبر الإعلام لبلوغه، جدلاً واسعًا، حيث اعتبره الكثيرون خطابًا يشجع على العنف.
وقد أصدر متحدث باسم حملة ترامب بيانًا قال فيه إن تصريحات ترامب لم تستهدف الإعلام بل كانت تعليقًا على التهديدات التي يواجهها.
وتركّز حملة هاريس على إقناع شريحة ضيقة من الناخبين المترددين، على عكس ترامب الذي يسعى إلى تعزيز قاعدته التقليدية عبر خطاب يهدف لإثارة حماستهم.
فيما تطرق ترامب في خطاب لاحق بولاية جورجيا، إلى تقرير الوظائف الأخير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة، وتنبأ بأن البلاد قد تشهد ركودًا شبيهًا بالكساد العظيم.
MENAFN04112024000072011014ID1108849651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.