مطلوب مفهوم أمن جديد لإسرائيل

تسفيكا حايموفيتس*

إلى جانب الأعمال الهجومية المبهرة في نوعيتها حيال حزب الله، النجاحات حيال حماس في قطاع غزة، واساسا فتح الجبهة المباشرة والمتصاعدة حيال إيران (جولات الضربات ما تزال أمامنا) – يعلن الجيش عن إقامة وحدات جديدة وعن شراء المزيد من القدرات، بل وبدأت مداولات ميزانية الدفاع، التي ستضاعف في السنة القادمة بل وربما اكثر.

ثمة معنى للشك في وجود هذه السياقات دون أن تكون استكملت التحقيقات المهنية، لكن حتى قبل أن تستكمل هذه وتنشر– عن شيء واحد لا يوجد خلاف: مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي كتبه قبل 76 سنة دافيد بن غوريون ولم يتغير رسميا أبدا، يستوجب تعديلا وتكييفا مع واقع 2024.

مفهوم الأمن الإسرائيلي هو العقيدة العسكرية التي صيغت في 1953 لغرض حماية وجود الدولة ومصالحها في وجه تهديدات محتملة، وتلخص في ثلاثة مبادئ: الردع، الأخطار والحسم. كان صحيحا وجودها في السنوات الأولى للدولة الشابة التي تقاتل في سبيل قيامها، وهذا صحيح بأضعاف اليوم حين يكون وجودنا في المنطقة ليس امرا مسلما به.

لقد جرت محاولة لتحديث المفهوم في 2004، حين اوصت لجنة خبراء برئاسة دان مريدور إضافة مبدأ "الدفاع". توصيات اللجنة لم تتلق أبدا مفعولا رسميا، وفي وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" التي وضعت في هيئة الأركان في 2015 أشار رئيس الأركان في حينه، غادي آيزنكوت الى غياب مفهوم محدث.

أكدت حرب السيوف الحديدية الفجوة الواسعة بين الواقع اليوم وبين مبادئ مفهوم الأمن الذي يعود الى 71 سنة، والتي لا تتكيف مع التصدي للمنظمات المسلحة. فالتصدي لدولة او منظمة يختلف بشكل جوهري – روافع الضغط، الموقف من المدنيين وغيرها. لم تتصد إسرائيل أبدا لمعنى مفهوم "الحسم" تجاه منظمة إرهاب او لاحتمال سلاح نووي لدى دولة عدو، ومفهوم الأمن لديها لم يتكيف مع حرب مباشرة ضد دولة في دائرة ثالثة او حيال دولتين في الوسط الذي بين إسرائيل وايران.

كل إدارة المعركة من تعريف أهداف الحرب وحتى آليات الانهاء، كانت سلسة اكثر لو كان تحت تصرف إسرائيل مفهوم امن مكيف مع الواقع، بعد مسيرة استيضاح عميقة لمنظومة المفاهيم ذات الصلة. لو كنا نفهم بشكل افضل ما هو معنى "الحسم" او "النصر" على منظمة عسكرية، لما كان مؤكدا ان اهداف الحرب كانت ستتحدد كما هي. فضلا عن ذلك، فان استخدام مفاهيم مثل "النصر المطلق" او "تفكيك كتائب حماس"، ما كانت لتولد.

إضافة الى ذلك، فان مفهوم الأمن يقصد سياقات بناء القوة، ميزانيات الدفاع مقابل الأولويات المحددة والمستهدفة – عند نأتي لنفحص ونؤكد استراتيجية الجيش الإسرائيلي، سيتعين على الجيش أيضا أن يبحث في التغييرات واجبة الواقع في 2024: ما هو معنى الأمن الجاري أو معنى القتال بقوى متدنية تجاه سبع ساحات نشطة، الأمن الجاري حيال دول في الدائرة الثالثة مثل إيران واليمن (الحوثيين) الدفاع عن الحدود في ضوء أحداث 7 أكتوبر.

الفشل العسكري والسياسي الذي أدى الى الحرب الحالية يستوجب بحثا متجددا في المفاهيم الأساسية أيضا. احدها هو "الردع" الذي اكثرنا من استخدامه على مدى السنين مع تعابير مثل "حماس مردوعة" و "حزب الله مردوع" – التي أدت الى النتيجة التي نعرفها جميعا.

مفهوم "الردع" مهم ومطلوب، لكن علينا الآن أن نواصل ترميم الردع والتعريف الصحيح لمضمونه في ضوء الواقع ما بعد 7 أكتوبر – بالنسبة لذاك الذي نشأ بعد سنة، في سلسلة اعمال حيال حزب الله وعلى رأسها تصفية نصر الله وبالشكل الذي عالجت فيه اسرائيل بمنهاجية تهديدات المنظمة وقدراتها التي بنتها منذ حرب لبنان الثانية.

اذا كان مفهوم الأمن لإسرائيل هو البوصلة التي توجه الإستراتيجية والفعل الأمني للدولة، فإننا فقدنا البوصلة ونحن مطالبون بان نعيد احتساب المسار من جديد. لأجل البحث في هذا المفهوم هناك حاجة للشجاعة، لأن توضع جانبا الاعتبارات السياسية وتجرى عملية مهنية وموضوعية توجه وتعد إسرائيل على نحو صحيح اكثر لتحديات الغد. الشجاعة هي ليس فقط التصدي والتعريف لمفهوم أمن حديث وذي صلة بل وأيضا لتطبيقه في المكان والزمان الصحيحين. هذا سيختبر في اختبار المستقبل كي لا تتمكن المنظمات التي تجمع القوة والقدرات قرب حدودنا من أن تتواجد فيه.

كي نكون جاهزين على نحو أفضل وبالأساس كي نكيف الاستعدادات مع الواقع المتشكل في السنة الأخيرة لا مفر من تحديث مفهوم أمني، ومنه إستراتيجية الجيش. ومن الأفضل ساعة مبكرة أكثر.

*قائد منظومة الدفاع الجوي سابقا ومستشار إستراتيجي اليوم