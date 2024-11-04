مطلوب مفهوم أمن جديد لإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
تسفيكا حايموفيتس*
إلى جانب الأعمال الهجومية المبهرة في نوعيتها حيال حزب الله، النجاحات حيال حماس في قطاع غزة، واساسا فتح الجبهة المباشرة والمتصاعدة حيال إيران (جولات الضربات ما تزال أمامنا) – يعلن الجيش عن إقامة وحدات جديدة وعن شراء المزيد من القدرات، بل وبدأت مداولات ميزانية الدفاع، التي ستضاعف في السنة القادمة بل وربما اكثر.
ثمة معنى للشك في وجود هذه السياقات دون أن تكون استكملت التحقيقات المهنية، لكن حتى قبل أن تستكمل هذه وتنشر– عن شيء واحد لا يوجد خلاف: مفهوم الأمن الإسرائيلي، الذي كتبه قبل 76 سنة دافيد بن غوريون ولم يتغير رسميا أبدا، يستوجب تعديلا وتكييفا مع واقع 2024.
مفهوم الأمن الإسرائيلي هو العقيدة العسكرية التي صيغت في 1953 لغرض حماية وجود الدولة ومصالحها في وجه تهديدات محتملة، وتلخص في ثلاثة مبادئ: الردع، الأخطار والحسم. كان صحيحا وجودها في السنوات الأولى للدولة الشابة التي تقاتل في سبيل قيامها، وهذا صحيح بأضعاف اليوم حين يكون وجودنا في المنطقة ليس امرا مسلما به.
لقد جرت محاولة لتحديث المفهوم في 2004، حين اوصت لجنة خبراء برئاسة دان مريدور إضافة مبدأ "الدفاع". توصيات اللجنة لم تتلق أبدا مفعولا رسميا، وفي وثيقة "إستراتيجية الجيش الإسرائيلي" التي وضعت في هيئة الأركان في 2015 أشار رئيس الأركان في حينه، غادي آيزنكوت الى غياب مفهوم محدث.
أكدت حرب السيوف الحديدية الفجوة الواسعة بين الواقع اليوم وبين مبادئ مفهوم الأمن الذي يعود الى 71 سنة، والتي لا تتكيف مع التصدي للمنظمات المسلحة. فالتصدي لدولة او منظمة يختلف بشكل جوهري – روافع الضغط، الموقف من المدنيين وغيرها. لم تتصد إسرائيل أبدا لمعنى مفهوم "الحسم" تجاه منظمة إرهاب او لاحتمال سلاح نووي لدى دولة عدو، ومفهوم الأمن لديها لم يتكيف مع حرب مباشرة ضد دولة في دائرة ثالثة او حيال دولتين في الوسط الذي بين إسرائيل وايران.
كل إدارة المعركة من تعريف أهداف الحرب وحتى آليات الانهاء، كانت سلسة اكثر لو كان تحت تصرف إسرائيل مفهوم امن مكيف مع الواقع، بعد مسيرة استيضاح عميقة لمنظومة المفاهيم ذات الصلة. لو كنا نفهم بشكل افضل ما هو معنى "الحسم" او "النصر" على منظمة عسكرية، لما كان مؤكدا ان اهداف الحرب كانت ستتحدد كما هي. فضلا عن ذلك، فان استخدام مفاهيم مثل "النصر المطلق" او "تفكيك كتائب حماس"، ما كانت لتولد.
إضافة الى ذلك، فان مفهوم الأمن يقصد سياقات بناء القوة، ميزانيات الدفاع مقابل الأولويات المحددة والمستهدفة – عند نأتي لنفحص ونؤكد استراتيجية الجيش الإسرائيلي، سيتعين على الجيش أيضا أن يبحث في التغييرات واجبة الواقع في 2024: ما هو معنى الأمن الجاري أو معنى القتال بقوى متدنية تجاه سبع ساحات نشطة، الأمن الجاري حيال دول في الدائرة الثالثة مثل إيران واليمن (الحوثيين) الدفاع عن الحدود في ضوء أحداث 7 أكتوبر.
الفشل العسكري والسياسي الذي أدى الى الحرب الحالية يستوجب بحثا متجددا في المفاهيم الأساسية أيضا. احدها هو "الردع" الذي اكثرنا من استخدامه على مدى السنين مع تعابير مثل "حماس مردوعة" و "حزب الله مردوع" – التي أدت الى النتيجة التي نعرفها جميعا.
مفهوم "الردع" مهم ومطلوب، لكن علينا الآن أن نواصل ترميم الردع والتعريف الصحيح لمضمونه في ضوء الواقع ما بعد 7 أكتوبر – بالنسبة لذاك الذي نشأ بعد سنة، في سلسلة اعمال حيال حزب الله وعلى رأسها تصفية نصر الله وبالشكل الذي عالجت فيه اسرائيل بمنهاجية تهديدات المنظمة وقدراتها التي بنتها منذ حرب لبنان الثانية.
اذا كان مفهوم الأمن لإسرائيل هو البوصلة التي توجه الإستراتيجية والفعل الأمني للدولة، فإننا فقدنا البوصلة ونحن مطالبون بان نعيد احتساب المسار من جديد. لأجل البحث في هذا المفهوم هناك حاجة للشجاعة، لأن توضع جانبا الاعتبارات السياسية وتجرى عملية مهنية وموضوعية توجه وتعد إسرائيل على نحو صحيح اكثر لتحديات الغد. الشجاعة هي ليس فقط التصدي والتعريف لمفهوم أمن حديث وذي صلة بل وأيضا لتطبيقه في المكان والزمان الصحيحين. هذا سيختبر في اختبار المستقبل كي لا تتمكن المنظمات التي تجمع القوة والقدرات قرب حدودنا من أن تتواجد فيه.
كي نكون جاهزين على نحو أفضل وبالأساس كي نكيف الاستعدادات مع الواقع المتشكل في السنة الأخيرة لا مفر من تحديث مفهوم أمني، ومنه إستراتيجية الجيش. ومن الأفضل ساعة مبكرة أكثر.
*قائد منظومة الدفاع الجوي سابقا ومستشار إستراتيجي اليوم
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