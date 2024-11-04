الانضباط العملياتي معدوم في غزة

اسحق بريك



في حزيران كتبت وثيقة عن جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقتلون بالعبوات الناسفة والكمائن أثناء تمشيط البيوت في قطاع غزة. وقد كتبت في الوثيقة بأن سبب ذلك هو أن القيادة العليا لا تطبق الدروس. للأسف، لم يتغير أي شيء منذ ذلك الحين. الإهمال يستمر. الجنود يدخلون الى البيوت المفخخة بدون أي فحص، ويقتلون. الأغلبية الساحقة من الحالات التي يقتل فيها الجنود ويصابون في القطاع تنبع من عدم الانضباط العملياتي، وعدم استخلاص الدروس وتطبيقها، وتجاهل القادة الكبار للاحداث الخطيرة. أي اطلاق نار صديقة من قبل قواتنا. دخول غير مراقب للبيوت المفخخة وفتحات الأنفاق وانفجار عبوات.

تحليل بيانات القتال في لبنان سيجري بعد العملية. ولكن من الواضح أنه ايضا في القرى اللبنانية يوجد لإسرائيل الكثير من القتلى والمصابين بسبب عدم الانضباط العملياتي وعدم تطبيق تمارين اساسية للتقدم الصحيح نحو الهدف. في جزء من الاحداث الصعبة في لبنان سار الجنود وهم منتصبون نحو الهدف ودخلوا الى بيوت مفخخة بدون الفحص المسبق، الامر الذي هو مطلوب حسب الأوامر. المورد الأكثر اهمية بالنسبة لنا، حياة الانسان، أهملته وتخلت عنه القيادة العليا للجيش الاسرائيلي في حرب "السيوف الحديدية".

أنا تحدثت مع قادة أثناء الحرب في قطاع غزة. وقد قالوا لي بأنه في احداث صعبة، عندما قتل واصيب عشرات المقاتلين، أمر رئيس الاركان بأن يقوم كل قادة الوحدات بالتحدث الى جنودهم حول الحدث وتعليمهم كيفية التصرف حسب الاجراءات والاوامر كي لا تتكرر كوارث كهذه. حسب اقوالهم فان توجيهات رئيس الاركان في موضوع الانضباط العملياتي لم تنزل الى الميدان بشكل عام، بل علقت في الطريق. بالتوجيهات التي وصلت لم يحدث أي شيء ولم يتم اصلاح أي شيء، والوحدات استمرت بالتصرف بنفس الطريقة. وحسب قولهم فان سبب ذلك هو نقص الرقابة والمتابعة من قبل المستوى الاعلى لتنفيذها. والاخطر من ذلك هو أنه عندما يطلب القائد من المسؤولين عنه الحصول على وسائل لفحص البيت قبل دخوله مع الجنود من اجل تمشيطه فان الجواب الذي يحصل عليه أحيانا من قادته هو "تدبر الامر مع ما هو موجود لديك". إن أمر الجنود بالدخول الى البيوت بدون وسائل فحص هو مقامرة بحياتهم.

"منذ فترة طويلة وقواتنا تعود وتهاجم مرة تلو الخرى نفس الأماكن التي سبق أن احتلتها في قطاع غزة بسبب نقص الفائض من القوات، الامر الذي لا يسمح بالبقاء لفترة طويلة في المنطقة التي تم احتلالها. في كل هجوم كهذا نحن ندفع ثمنا باهظا جدا بالقتلى والمصابين. هذا القتال يذكرنا بحرب الخنادق في الحرب العالمية الاولى، التي تم فيها ارسال الجنود من خلال الخنادق وركضوا وهم مكشوفون في مناطق حيث كانت اجسادهم امام وسائل اطلاق لهب قاتل وبنادق وسقطوا باعداد كبيرة. في الواقع مقاتلو الجيش الإسرائيلي لا يهاجمون رجال حماس الذين يطلقون اللهب لأن حماس تقاتل حرب عصابات ولا تسعى الى الاشتباك وجها الى وجه، بل تقوم بنصب الكمائن وتفجر العبوات في المباني وتطلق الصواريخ وتختفي في فتحات الانفاق، وهكذا تلحق بالجيش الاسرائيلي خسائر كبيرة.

"في كل يوم يمر يقتل جنودنا عند دخولهم الى البيوت المفخخة بدون انضباط عملياتي أو اجراءات اساسية أو تعلم الدروس أو رقابة ومتابعة من قبل القادة الكبار أو بدون تنفيذ تمارين اساسية قبل دخول المباني (مثل اطلاق قذيفة دبابة أو قذيفة مدفعية أو ارسال حوامة أو كلب أثر) من اجل فحص المبنى. يدخلون الى بيت مفخخ بعمى مطلق، مثل الأعمى في المدخنة أو مثلما في اللعبة القاتلة للروليتا الروسية، ويقتلون بتفجير العبوات بسبب المخاطرة المتعمدة من قبل قادتهم، وهكذا فان حياة الجنود يتم تركها للحظ.

هذا "الروتين" يعود مرة تلو الأخرى، وبسبب ذلك تجرى الجنازات المؤلمة، وكثيرون يحزنون جدا، والحزن الفظيع يسيطر على الجميع، ولكن لا أحد ينبس ببنت شفة أو يقوم بالاحتجاج. كل ذلك يحدث بدون أي هدف، ودخول الجنود الى البيوت المفخخة لا يساهم في التقدم في الحرب. هذه هستيريا لا يمكن قبولها أو فهمها، ويجب عدم الوقوف مكتوفي الأيدي.