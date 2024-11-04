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حركة الاستيطان الجديدة: أرض إسرائيل بدون عرب

11/4/2024 2:34:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






روبيك روزنطال

مرحلة تلو اخرى يتم تطبيع فكرة الاستيطان في قطاع غزة. في القناة 13 اعلنت موريا اسرف بأن هذه "فكرة مشروعة"، ليمور لفنات لم تصب بالصدمة من الفكرة بل من توقيعها، وذلك في برنامج "منطقة اختيار"، وهو البرنامج الرئيسي للجمهور الليبرالي. نتنياهو اوضح فقط بأنه "في هذه الاثناء هذا الامر غير واقعي". احداث الاعداد للاستيطان يتم توثيقها في التلفزيون كاحداث مفرحة.
هذه قصة اسرائيلية معروفة: ما كان بالامس "خيالي" وينطوي على كوارث ويعارض المصالح الوطنية، هو الآن "مشروع" وفي الغد "واقعي". هذا يحدث ايضا لافكار اعادة الحكم العسكري في غزة واعادة احتلال منطقة أمنية في لبنان.
زعماء الاستيطان يختفون وراء المبررات الامنية، مثلما قال وزير المالية سموتريتش. "أينما توجد مستوطنات سيكون جنود، ولذلك سيكون أمن". هذا بحد ذاته حلم مدهش سيحتاج الى كتائب جنود من اجل ايجاد حلقات دفاع حول المستوطنات المحاصرة والمكشوفة لمليوني انسان في قطاع غزة. ولكن المبرر الامني هو آلية تطبيع اخرى.
ايتمار بن غفير اوضح بأن الاستيطان مقرون بالترحيل، أو ما يسمى باللغة المغسولة "التشجيع على الهجرة"، الذي هو حسب تعريف عمانويل كانت من كريات اربع "الحل الاخلاقي جدا". ماي غولان تبين أنها مفكرة صهيونية، واوضحت بأن "من حاول الحاق الكارثة بنا يجب أن يتلقى نكبة"، أي ليس "ترانسفير اخلاقي" بل طرد الملايين.
حركة الاستيطان الجديدة ليست على صيغة "دونم آخر ومنطقة عسكرية مغلقة اخرى". حركة الاستيطان هذه هي حركة "ارض اسرائيل بدون عرب من النهر وحتى البحر". صورة مرآة لحلم حماس الذي اصاب اتباع اغبياء في ارجاء العالم.
يجب القول بنزاهة، كما يقول الشعار، بأن حلم ارض اسرائيل بدون عرب يرافق الحركة الصهيونية منذ الولادة. هذا بدأ بشعار بريء، "شعب بلا أرض يعود الى ارض بلا شعب". ارض فارغة تنتظر الطلائعيين من اجل استيطانها واحتلال كل الاراضي القفر وتجفيف المستنقعات. قرى ومدن صغيرة عربية كانت تنتشر في حينه في ارجاء البلاد، لكنها لم تشوش حلم الارض الفارغة. ايضا خطة التقسيم وتقسيم البلاد بعد الحرب في 1948 لم تقتل هذا الحلم. في حرب الايام الستة هرب الكثير من اللاجئين، ووجدوا هناك مخيمات جديدة للاجئين. ثلاث قرى في سهل ايالون تم اخلاءها وتدميرها في الليلة الاولى للحرب. الحلم لم يمت. حزب شرعي في الكنيست طالب بـ "الترانسفير الطوعي"، برئاسة جنرال احتياط، الذي ارثه يمول بالملايين من حكومات مختلفة حتى الآن.
كلما ظهر أن هذا الحلم اقل واقعية يزداد التوق اليه. مرة تلو الاخرى ظهرت فكرة عرض الاموال بسخاء على الفلسطينيين، وهم سيغادرون البلاد بجموعهم. يوسي بيلين قال ذات مرة بأنه من اجل اعلان مغري للهجرة تم تسجيل بضع عشرات. الفلسطينيون يلتصقون بالارض، ما يسمى الصمود، كقيمة اساسية وخيار وحيد. الخيار الوحيد الواقعي لتطبيق حركة "من النهر وحتى البحر" اليهودية هو حلم ماي غولان: نكبة اخرى.
حلم الارض الفارغة خفت كما يبدو كلما مرت السنين وازداد عدد الفلسطينيين. القرى اصبحت مدن وتقريبا مقابل كل يهودي من البحر وحتى النهر يوجد فلسطيني من البحر وحتى النهر. الملايين مقابل الملايين. بالذات في 7 تشرين الاول، الذي فيه كان يجب علينا فهم خطأ الغطرسة وقيود القوة والحماسة التي تشتعل في الطرف الثاني، الحلم يرتفع ويحتل المزيد من الجمهور، واصبح لا يخجل ولا يغلف نفسه بكلمات مغسولة.
من بين الانقاض يندفع الحلم برقصات صاخبة، وينتشر بعيدا اكثر من أتباع عنصرية كهانا. في هذيان الاستيطان في قطاع غزة يوجد شرط ضروري الذي اخرجته الكاهنة من الكوابيس، دانييلا فايس: غزة نقية من العرب. "لو أنه اصبح في غزة 200 ألف فلسطيني بدلا من المليونين، لكان كل شيء بسيط أكثر"، قال سموتريتش، ونحن نستمع ونجري المقابلات ونتناقش بلغة خفيفة ونطبع.
مهمات كثيرة وضعتها لنفسه الحركة الصهيونية طوال الـ140 سنة من عمرها. الكثير منها تم تحقيقه وحتى بطريقة مؤثرة. مهمة واحدة فشلت وتم ابعادها عن الطاولة، وعندما طرحت نزلت على الفور، وهي مهمة العثور على طريقة للعيش مع الشعب الذي فرض علينا أن نكون شركاء له في نفس قطعة الارض. هم لن يذهبوا الى أي مكان. ونحن لن نذهب الى أي مكان. كثيرون منهم شركاء في صورة المرآة لنفس الحلم: فلسطين من البحر حتى النهر خالية من اليهود.
اذا لم نعرف كيفية التخلص من اصحاب هذه الاحلام الكاذبة، والفهم بأن انهاء النزاع، الآن أكثر من أي وقت مضى، هو المفتاح لمصير دولة اسرائيل والمشروع الصهيوني، فانه لن تقوم لنا قائمة. ليس كشعار كاذب للناسخ الوطني، بل كامكانية وحيدة لاستمرار وجود دولة اسرائيل.

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