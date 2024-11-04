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مؤتمرون: الإدارة المحلية تفتقر لآليات إشراك المجتمع المدني في التخطيط

11/4/2024 2:34:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان- تواجه الشراكة بين الإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني عددا من التحديات التنظيمية والإجرائية والمالية، التي تعيق التعاون الفعال بين الطرفين وتحد من قدرتهما على تحقيق أهدافها التنموية بشكل متكامل.
وحدد موجز سياسات متخصص العوامل التي تعرقل الشراكة الناجحة والفاعلة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية، من بينها عدم كفاية التشريعات الحالية لتوفير إطار قانوني قوي يعزز التعاون المؤسسي فيما بينها.
وجاء في نتائج الموجز الذي أعلن عنه عبر مؤتمر الحوار الوطني في الإدارة المحلية -شراكة من أجل تحقيق التنمية أمس، "فإن قانون الإدارة المحلية يفتقر لتفاصيل والآليات الملزمة التي تُشجع، وتجبر الإدارات المحلية بشكل واضح وصريح على إشراك المجتمع المدني في عملية التخطيط والتنفيذ".
و"تُشكل البيروقراطية المفرطة وتعقيد الإجراءات الإدارية تحدياً رئيساً أمام تنفيذ المشاريع المشتركة مع المجتمع المدني"، وفق ما ورد في الموجز أعده مركز الحياة "راصد" ضن مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة".
وأظهرت نتائج الموجز، الذي أعد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، "أن الإدارات المحلية تعاني من نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة لإدارة المشاريع التنموية، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني".
وأكد مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، على "أن الأردن سيشهد مرحلة انتقالية في غاية الأهمية، بل وستكون جزءا من تحقيق التنمية وهي تعديل قانون الإدارة المحلية، الذي سيكون قابلا للنقاش والتعديل العام الماضي".
ولفت إلى "أن تلك الخطوة ستعزز من دور الإدارة المحلية التي تعد مفتاح التنمية والتواصل مع المواطن، ولا بد من تطويرها ودعمها".
وبين "أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والإدارات المحلية تعد خطوة مهمة لكونها تمكن تلك المؤسسات أن تقدم النصح للإدارات".
وشدد على "أن هنالك حاجة ملحة للانتقال لمستوى صناعة السياسات وتطويرها، وأن يكون للمجتمع المدني دور في تحقيق تلك السياسات وعلى مستوى الوطن".
وتتمتع إسبانيا بتاريخ طويل في العمل مع المجتمع المدني، لكونها أحد الركائز الأساسية في تحسين أدارة الإدارات المحلية عبر تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية، بحد قول رئيسة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في الأردن كرستينا غوتييريز.
ولفتت إلى "أن المجتمع المدني يلعب دوراً حاسماً في الحكم الرشيد، الذي تم تحديده في عملية التحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أكدت على أهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار".
وبينت "أن هذ الحوار الوطني سيعمل على سد الفجوة بين المجتمع المدني والإدارة المحلية في الأردن".
ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين للأردن بمجال تعزيز الإدارة المحلية والديمقراطية منذ أكثر من 15 عاما، إذ تم خلالها تقديم أكثر من 85 مليون دينار، منها 60 % كانت تستهدف تطوير المؤسسات الوطنية ومشاركة المواطن، وفق ممثلة الاتحاد الأوروبي ماري هوفرز.
وشددت على "أن المشاركين اليوم لديهم فرصة كبيرة لبحث كيفية تقوية العلاقة ما بين الإدارات المحلية والمواطنين وعبر مؤسسات المجتمع المدني".
وأضافت "أن مؤسسات المجتمع المدني ستكون بمثابة الداعم للمجالس المحلية نحو تحديث الإستراتيجيات على المستوى المحلي وصولاً إلى تحسين الخدمات المقدمة".
وهذه الحوارات تعد فرصة مهمة نحو تعزيز مفاهيم الشراكة والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية في الإدارة المحلية، بما في ذلك المجالس البلدية والمحافظات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وفق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د. نضال أبو عرابي.
وشدد على "أن الإدارة المحلية ليست فقط هيكلاً تنظيمياً بل الضاغطة التي يستند عليها العمل البلدي والمحلي في تحقيق رؤى شاملة، حيث تمكن مجالس البلدية والمحافظات من اتخاذ القرارات على مستوى قريب من المواطنين".
وبين "أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم بدعم العملية التنموية عبر تفعيل دور المواطنين في الرقابة والمتابعة والمشاركة الفعالة".
وشدد على "أن الشراكة بين الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتبني سياسات تنموية شاملة تعنى بشأن المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له".
وأعرب عن أمله في "أن يؤسس اللقاء أواصر التعاون بين جميع الأطراف، ليكون خطوة راسخة نحو مستقبل أفضل لعمل المجالس البلدية والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، لأن تحقيق التنمية المحلية الشاملة يتطلب الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، تهدف تحسين حياة المواطنين".
ومن بين العوامل التي تعرقل الشراكة الناجحة والفاعلة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية التي سلط عليها موجز السياسات ضعف الثقة بين الطرفين، وغياب منصات وقنوات التواصل الرسمية والمستدامة، والتحديات المالية والحوكمة والشفافية، وغياب آليات المساءلة والمحاسبة"
ومن أجل تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية لا بد من "تحسين الإطار التشريعي، وإدخال تعديلات عل قانون الإدارة المحلية، مع إضافة بند يضمن اشراك المجتمع المدني في رسم السياسات المحلية والوطنية".

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