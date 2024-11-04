مؤتمرون: الإدارة المحلية تفتقر لآليات إشراك المجتمع المدني في التخطيط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان- تواجه الشراكة بين الإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني عددا من التحديات التنظيمية والإجرائية والمالية، التي تعيق التعاون الفعال بين الطرفين وتحد من قدرتهما على تحقيق أهدافها التنموية بشكل متكامل.
وحدد موجز سياسات متخصص العوامل التي تعرقل الشراكة الناجحة والفاعلة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية، من بينها عدم كفاية التشريعات الحالية لتوفير إطار قانوني قوي يعزز التعاون المؤسسي فيما بينها.
وجاء في نتائج الموجز الذي أعلن عنه عبر مؤتمر الحوار الوطني في الإدارة المحلية -شراكة من أجل تحقيق التنمية أمس، "فإن قانون الإدارة المحلية يفتقر لتفاصيل والآليات الملزمة التي تُشجع، وتجبر الإدارات المحلية بشكل واضح وصريح على إشراك المجتمع المدني في عملية التخطيط والتنفيذ".
و"تُشكل البيروقراطية المفرطة وتعقيد الإجراءات الإدارية تحدياً رئيساً أمام تنفيذ المشاريع المشتركة مع المجتمع المدني"، وفق ما ورد في الموجز أعده مركز الحياة "راصد" ضن مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة".
وأظهرت نتائج الموجز، الذي أعد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، "أن الإدارات المحلية تعاني من نقص الكفاءات الإدارية المؤهلة لإدارة المشاريع التنموية، وبناء الشراكات مع المجتمع المدني".
وأكد مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، على "أن الأردن سيشهد مرحلة انتقالية في غاية الأهمية، بل وستكون جزءا من تحقيق التنمية وهي تعديل قانون الإدارة المحلية، الذي سيكون قابلا للنقاش والتعديل العام الماضي".
ولفت إلى "أن تلك الخطوة ستعزز من دور الإدارة المحلية التي تعد مفتاح التنمية والتواصل مع المواطن، ولا بد من تطويرها ودعمها".
وبين "أن الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والإدارات المحلية تعد خطوة مهمة لكونها تمكن تلك المؤسسات أن تقدم النصح للإدارات".
وشدد على "أن هنالك حاجة ملحة للانتقال لمستوى صناعة السياسات وتطويرها، وأن يكون للمجتمع المدني دور في تحقيق تلك السياسات وعلى مستوى الوطن".
وتتمتع إسبانيا بتاريخ طويل في العمل مع المجتمع المدني، لكونها أحد الركائز الأساسية في تحسين أدارة الإدارات المحلية عبر تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية، بحد قول رئيسة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في الأردن كرستينا غوتييريز.
ولفتت إلى "أن المجتمع المدني يلعب دوراً حاسماً في الحكم الرشيد، الذي تم تحديده في عملية التحديث التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي أكدت على أهمية مشاركة المواطنين في صنع القرار".
وبينت "أن هذ الحوار الوطني سيعمل على سد الفجوة بين المجتمع المدني والإدارة المحلية في الأردن".
ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين للأردن بمجال تعزيز الإدارة المحلية والديمقراطية منذ أكثر من 15 عاما، إذ تم خلالها تقديم أكثر من 85 مليون دينار، منها 60 % كانت تستهدف تطوير المؤسسات الوطنية ومشاركة المواطن، وفق ممثلة الاتحاد الأوروبي ماري هوفرز.
وشددت على "أن المشاركين اليوم لديهم فرصة كبيرة لبحث كيفية تقوية العلاقة ما بين الإدارات المحلية والمواطنين وعبر مؤسسات المجتمع المدني".
وأضافت "أن مؤسسات المجتمع المدني ستكون بمثابة الداعم للمجالس المحلية نحو تحديث الإستراتيجيات على المستوى المحلي وصولاً إلى تحسين الخدمات المقدمة".
وهذه الحوارات تعد فرصة مهمة نحو تعزيز مفاهيم الشراكة والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية في الإدارة المحلية، بما في ذلك المجالس البلدية والمحافظات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وفق أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د. نضال أبو عرابي.
وشدد على "أن الإدارة المحلية ليست فقط هيكلاً تنظيمياً بل الضاغطة التي يستند عليها العمل البلدي والمحلي في تحقيق رؤى شاملة، حيث تمكن مجالس البلدية والمحافظات من اتخاذ القرارات على مستوى قريب من المواطنين".
وبين "أن مؤسسات المجتمع المدني تساهم بدعم العملية التنموية عبر تفعيل دور المواطنين في الرقابة والمتابعة والمشاركة الفعالة".
وشدد على "أن الشراكة بين الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني تساهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتبني سياسات تنموية شاملة تعنى بشأن المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له".
وأعرب عن أمله في "أن يؤسس اللقاء أواصر التعاون بين جميع الأطراف، ليكون خطوة راسخة نحو مستقبل أفضل لعمل المجالس البلدية والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني، لأن تحقيق التنمية المحلية الشاملة يتطلب الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، تهدف تحسين حياة المواطنين".
ومن بين العوامل التي تعرقل الشراكة الناجحة والفاعلة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية التي سلط عليها موجز السياسات ضعف الثقة بين الطرفين، وغياب منصات وقنوات التواصل الرسمية والمستدامة، والتحديات المالية والحوكمة والشفافية، وغياب آليات المساءلة والمحاسبة"
ومن أجل تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والإدارات المحلية لا بد من "تحسين الإطار التشريعي، وإدخال تعديلات عل قانون الإدارة المحلية، مع إضافة بند يضمن اشراك المجتمع المدني في رسم السياسات المحلية والوطنية".
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