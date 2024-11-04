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هل يرفع نظام الإدارة العامة كفاءة الموظفين؟

11/4/2024 2:34:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات ‏






عمان- فيما أقر مجلس الوزراء، مؤخرا، الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024م؛ أكد خبراء أن من شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة الموظفين الحكوميين، وتحقيق الكفايات المطلوبة للوصول إلى الأهداف المؤسسية بتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية، من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية ودبلومات متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبين الخبراء لـ"الغد" ضرورة إحياء الدور التاريخي والألق والإرث المعرفي لمعهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة وطنياً، ورافعةً رئيسة لتحديث الإدارة العامة الأردنية؛ من خلال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا ومهنيا لتحمل مسؤولياتهم، وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني الذي أراده جلالة الملك من خلال رؤية تحديث الدولة بمئويتها الثانية، وذلك من خلال حرصها على إصدار تشريع جديد وعصري للمعهد يضمن التحديث المنشود.
من جهتها أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أن مشروع نظام المعهد الجديد يهدف إلى تعزيز ودعم دور المعهد وذلك من خلال إيجاد حوكمة تحاكي الممارسات الفضلى لتشكيل مجلس أمناء يضم نخبة من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الخوالدة، أن هذا المجلس سيلعب دورًا محوريًا في إقرار توجهات المعهد الإستراتيجية، ما يعزز دوره في تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتيح الاستفادة من خبرات الأعضاء في تطوير السياسات وتوجيهها بما يلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة.
بدوره، رأى خبير الإدارة العامة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، إن "من حسن الطالع أن هذه الحكومة تسعى بشكل جاد إلى إحياء الدور التاريخي والألق والإرث المعرفي لمعهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة وطنياً، ورافعةً رئيسة لتحديث الإدارة العامة الأردنية".
وأضاف القضاة: "نتطلع كخبراء إدارة؛ بموجب النظام الجديد؛ أن يعود معهد الإدارة العامة مقصداً لمعظم الدول العربية في تقديم التدريب والدراسات والاستشارات، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمامات المشتركة مع مؤسسات القطاع العام إقليمياً ودولياً، وأن يكون له دور فريد في الجوانب الاستشارية والتدريبية والمعرفية؛ بالشكل الذي يمنحه ميزة تنافسية ديناميكية مرنة تمكنه من التعامل مع التحديات القائمة والمستجدة التي تواجه القطاع العام".
كما أكد دور المعهد في تطوير واستشراف المستقبل للاستجابة لها والمواءمة معها بشمولية وسلاسة في مرحلية ومنهجية التغيير التدريجي، لتمكين العاملين من الفهم والمشاركة والالتزام التنظيمي واستقرار وتميز العمل المؤسسي، إضافة إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.
ورأى أن من أهم المحاور التي ينبغي اقتراحها لتطوير المعهد، ضمان حوكمة رشيدة له؛ من خلال مجلس أمناء برئاسة وزير الدولة لتطوير القطاع العام، وممثلين عن الحكومة، والتعليم العالي، وهيئة المهارات، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، إضافة إلى عضو مختص من الجامعات الرسمية وممثلين من خبراء الإدارة العامة في الدولة؛ ومن القطاع الخاص بالشكل الذي يعكس التشاركية في اقتراح السياسات الخاصة بعمل المعهد.
ودعا لمنح المعهد الاستقلال المالي والإداري ومنح مديره العام الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة، وإعطائه صلاحية منح الاعتمادية لمراكز التدريب المتخصصة في العمل العام، ليكون مظلة وطنية للتدريب والاستشارات والدراسات الحكومية، ولتنظيم وضبط جودة تلك المراكز.
وطالب بمنح المعهد صلاحية الإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والمؤسسات الحكومية، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة، وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
كما طالب، ولضمان جودة التدريب وانعكاس نتائجه على مستوى أداء العاملين، وتطبيق إلزامية التدريب والتأهيل، ضمن المسارات الوظيفية المعتمَدة من قِبَل جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، واعتماد خطط تدريبية وتأهيلية سنوية لتصميم البرامج التدريبية اللازمة لجميع المستويات الوظيفية، وتنفيذها من خلال منهجيات تدريب وتأهيل حديثة.
ورأى ضرورة تكليف وحدات التطوير المؤسسي في الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق منهجية لمتابعة وتقييم وقياس الأثر التدريبي بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة للتحسين المستمر في الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية، ومنح المعهد صلاحية تقديم جميع خدماته من تدريب، وتأهيل، وبحوث ودراسات تطبيقية، واستشارات لجميع المؤسسات الوطنية والعربية وفقا لسياسة التسعير المرن التي يقرها مجلس أمنائه لهذه الغاية، بما في ذلك أجور المدربين والخبراء المعتمدين، وأي مهام أخرى يقرها المجلس.
ودعا لمنح المعهد صلاحية إعداد القيادات الإدارية والإشرافية بكافة مستوياتها، والمشاركة في اختيار هذه القيادات لجميع مؤسسات القطاع العام؛ لضمان النزاهة والجدارة وتكافؤ الفرص، وإلزام المعهد بوضع منهجية علمية لاستقطاب الخبراء كالمدربين والمستشارين ضمن معايير النزاهة والعدالة في توزيع المدربين والخبراء في تنفيذ البرامج، وكذلك اعتماد معايير لتصنيف المدربين والخبراء وصرف المكافآت وفقا لذلك.
بدورها، بينت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق، ياسرة غوشة، أن من أهم ممكنات التطوير الإداري، تنمية الموارد البشرية وتوجيهها بالاتجاه السليم ليلبي احتياجات العمل، ومواكبة التطورات الجديدة في العمل وتعديل النظام بما ينسجم مع أفضل المعايير.
من جهتها، أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أن مشروع نظام المعهد الجديد يهدف إلى تعزيز ودعم دور المعهد، وذلك من خلال إيجاد حوكمة تحاكي الممارسات الفضلى لتشكيل مجلس أمناء يضم نخبة من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الخوالدة، أن هذا المجلس سيلعب دورًا محوريًا في إقرار توجهات المعهد الإستراتيجية، ما يعزز دوره في تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتيح الاستفادة من خبرات الأعضاء في تطوير السياسات وتوجيهها بما يلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة.

MENAFN04112024000072011014ID1108849640

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