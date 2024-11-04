هل يرفع نظام الإدارة العامة كفاءة الموظفين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان- فيما أقر مجلس الوزراء، مؤخرا، الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد الإدارة العامَّة لسنة 2024م؛ أكد خبراء أن من شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة الموظفين الحكوميين، وتحقيق الكفايات المطلوبة للوصول إلى الأهداف المؤسسية بتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية، من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات احترافية ودبلومات متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبين الخبراء لـ"الغد" ضرورة إحياء الدور التاريخي والألق والإرث المعرفي لمعهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة وطنياً، ورافعةً رئيسة لتحديث الإدارة العامة الأردنية؛ من خلال رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًا ومهنيا لتحمل مسؤولياتهم، وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني الذي أراده جلالة الملك من خلال رؤية تحديث الدولة بمئويتها الثانية، وذلك من خلال حرصها على إصدار تشريع جديد وعصري للمعهد يضمن التحديث المنشود.
من جهتها أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أن مشروع نظام المعهد الجديد يهدف إلى تعزيز ودعم دور المعهد وذلك من خلال إيجاد حوكمة تحاكي الممارسات الفضلى لتشكيل مجلس أمناء يضم نخبة من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الخوالدة، أن هذا المجلس سيلعب دورًا محوريًا في إقرار توجهات المعهد الإستراتيجية، ما يعزز دوره في تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتيح الاستفادة من خبرات الأعضاء في تطوير السياسات وتوجيهها بما يلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة.
بدوره، رأى خبير الإدارة العامة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، إن "من حسن الطالع أن هذه الحكومة تسعى بشكل جاد إلى إحياء الدور التاريخي والألق والإرث المعرفي لمعهد الإدارة العامة بوصفه بيت خبرة وطنياً، ورافعةً رئيسة لتحديث الإدارة العامة الأردنية".
وأضاف القضاة: "نتطلع كخبراء إدارة؛ بموجب النظام الجديد؛ أن يعود معهد الإدارة العامة مقصداً لمعظم الدول العربية في تقديم التدريب والدراسات والاستشارات، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمامات المشتركة مع مؤسسات القطاع العام إقليمياً ودولياً، وأن يكون له دور فريد في الجوانب الاستشارية والتدريبية والمعرفية؛ بالشكل الذي يمنحه ميزة تنافسية ديناميكية مرنة تمكنه من التعامل مع التحديات القائمة والمستجدة التي تواجه القطاع العام".
كما أكد دور المعهد في تطوير واستشراف المستقبل للاستجابة لها والمواءمة معها بشمولية وسلاسة في مرحلية ومنهجية التغيير التدريجي، لتمكين العاملين من الفهم والمشاركة والالتزام التنظيمي واستقرار وتميز العمل المؤسسي، إضافة إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقرَّرة وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة رقم (33) لسنة 2024م.
ورأى أن من أهم المحاور التي ينبغي اقتراحها لتطوير المعهد، ضمان حوكمة رشيدة له؛ من خلال مجلس أمناء برئاسة وزير الدولة لتطوير القطاع العام، وممثلين عن الحكومة، والتعليم العالي، وهيئة المهارات، وهيئة الخدمة والإدارة العامة، إضافة إلى عضو مختص من الجامعات الرسمية وممثلين من خبراء الإدارة العامة في الدولة؛ ومن القطاع الخاص بالشكل الذي يعكس التشاركية في اقتراح السياسات الخاصة بعمل المعهد.
ودعا لمنح المعهد الاستقلال المالي والإداري ومنح مديره العام الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة، وإعطائه صلاحية منح الاعتمادية لمراكز التدريب المتخصصة في العمل العام، ليكون مظلة وطنية للتدريب والاستشارات والدراسات الحكومية، ولتنظيم وضبط جودة تلك المراكز.
وطالب بمنح المعهد صلاحية الإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والمؤسسات الحكومية، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة، وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
كما طالب، ولضمان جودة التدريب وانعكاس نتائجه على مستوى أداء العاملين، وتطبيق إلزامية التدريب والتأهيل، ضمن المسارات الوظيفية المعتمَدة من قِبَل جميع الوزارات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية، واعتماد خطط تدريبية وتأهيلية سنوية لتصميم البرامج التدريبية اللازمة لجميع المستويات الوظيفية، وتنفيذها من خلال منهجيات تدريب وتأهيل حديثة.
ورأى ضرورة تكليف وحدات التطوير المؤسسي في الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق منهجية لمتابعة وتقييم وقياس الأثر التدريبي بشكل دوري، وتقديم التوصيات اللازمة للتحسين المستمر في الخطط التدريبية والتأهيلية السنوية، ومنح المعهد صلاحية تقديم جميع خدماته من تدريب، وتأهيل، وبحوث ودراسات تطبيقية، واستشارات لجميع المؤسسات الوطنية والعربية وفقا لسياسة التسعير المرن التي يقرها مجلس أمنائه لهذه الغاية، بما في ذلك أجور المدربين والخبراء المعتمدين، وأي مهام أخرى يقرها المجلس.
ودعا لمنح المعهد صلاحية إعداد القيادات الإدارية والإشرافية بكافة مستوياتها، والمشاركة في اختيار هذه القيادات لجميع مؤسسات القطاع العام؛ لضمان النزاهة والجدارة وتكافؤ الفرص، وإلزام المعهد بوضع منهجية علمية لاستقطاب الخبراء كالمدربين والمستشارين ضمن معايير النزاهة والعدالة في توزيع المدربين والخبراء في تنفيذ البرامج، وكذلك اعتماد معايير لتصنيف المدربين والخبراء وصرف المكافآت وفقا لذلك.
بدورها، بينت وزيرة الدولة لتطوير القطاع المؤسسي الأسبق، ياسرة غوشة، أن من أهم ممكنات التطوير الإداري، تنمية الموارد البشرية وتوجيهها بالاتجاه السليم ليلبي احتياجات العمل، ومواكبة التطورات الجديدة في العمل وتعديل النظام بما ينسجم مع أفضل المعايير.
من جهتها، أكدت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، أن مشروع نظام المعهد الجديد يهدف إلى تعزيز ودعم دور المعهد، وذلك من خلال إيجاد حوكمة تحاكي الممارسات الفضلى لتشكيل مجلس أمناء يضم نخبة من القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الخوالدة، أن هذا المجلس سيلعب دورًا محوريًا في إقرار توجهات المعهد الإستراتيجية، ما يعزز دوره في تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتيح الاستفادة من خبرات الأعضاء في تطوير السياسات وتوجيهها بما يلبي احتياجات الجهات ذات العلاقة.
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