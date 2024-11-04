حرب عض الأصابع بين حزب الله والاحتلال... من سيصرخ أولا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، انطلقت أولى صواريخ
حزب الله تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في إطار ما أطلق عليه الحزب "معركة الإسناد" لجبهة غزة، لكن الدخول ضمن نطاق حذر ومتريث ووفق تصعيد منضبط من الطرفين.
وتحولت الجبهة بعد عام كامل إلى مواجهة شبه مفتوحة برا وجوا، وما تزال الحرب فيها عالقة تبحث عن أفق سياسي
لا يبدو قريبا.
ولم يستعد سكان شمال الاحتلال حتى الآن ثقتهم في قدرة جيش الاحتلال على توفير الأمن، ولم يتمكنوا من العودة إلى مستوطناتهم. وفي استطلاع رأي أجراه مؤخرا معهد "مأجار موحوت" الإسرائيلي، عبّر 70 % ممن تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال عن عدم رغبتهم في العودة إلى منازلهم، حتى إن توقفت الحرب الآن.
ودخل الاحتلال الحرب مع حزب الله بسقف تصريحات عالٍ، يصل إلى حد تدمير مقدّرات الحزب العسكرية وفرض منطقة خالية من السكان شمال الحدود، وتراجعت الأهداف تدريجيا حتى صرّح رئيس الأركان هرتسي هاليفي منذ أسبوع بأن اغتيال القيادات العليا للحزب يُعدّ كافيا لوقف الحرب.
فهل ما خسره الاحتلال على جبهة لبنان قد يدفعه فعلا إلى هذا التراجع النسبي؟
خلال عام من الحرب، تحولت منطقة الجليل شمال الكيان المحتل ذات الأهمية الإستراتيجية والأمنية إلى منطقة مهددة ورخوة أمنيا، بينما كانت تتمتع طوال ما يقرب من عقدين باستقرار أمني مقارنة بمنطقة غلاف غزة جنوبا.
وتتميز الجليل بكونها منطقة مرتفعات وجبال عالية تعطي أفضلية في السيطرة الميدانية والتكتيكية، وتسمح بإنشاء قواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومراقبة آمنة في قمم المرتفعات، الا أنها الآن باتت منطقة مكشوفة أمنيا وطاردة للسكان، فقد اضطرت حكومة الاحتلال لتفريغ حوالي 28 مستوطنة من سكانها، وتعرّضت كافة المنشآت العسكرية والاستخباراتية فيها لنيران حزب الله بصورة أهدرت سمعتها الأمنية بشكل بالغ، مثل استهداف مقرّ الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية في صفد، واستهداف مقر لواء غولاني وهو أهم ألوية النخبة في شمال الاحتلال والذي يعرف بلواء رقم 1- في عملية دقيقة للغاية استهدفت تجمعا للجنود أثناء تناول الطعام.
فضلا عن ذلك؛ تسهم الحرب على جبهة لبنان، التي يطول مداها دون تحقيق أهدافها، في تعميق الشرخ الذي أحدثه طوفان الأقصى في العقيدة القتالية للاحتلال.
فقد تجنب الكيان المحتل منذ تأسيسه الحروب الطويلة، واعتمد مبدأ "الحروب الخاطفة" لتحقيق أهداف سريعة اعتمادا على التفوق التقني والاستخباري الذي بات يتعرض الآن لتساؤلات جوهرية عن مدى جدواه.
كما فشلت إستراتيجية الدفاع السلبي والقائمة على ثلاثية المساحات الآمنة، وقدرة اعتراض عالية للنيران، وقدرة المستوطنين على التحمل. فتعرضت الارتكازات الثلاثة لتحديات تضرب في صميمها.
خلال شهر واحد، منذ بدء العملية البرية على جنوب لبنان فقد الاحتلال حوالي 95 جنديا قتلوا في مسرح العمليات، وأصيب أكثر من 750 ضابطا وجنديا، كما أُعطبت 38 دبابة "ميركافا" وأُسقطت 4 مسيرات إسرائيلية عالية التقنية من طراز هيرميس 450 وهيرميس 900.
لا تشمل هذه الأرقام خسائر الجبهة الداخلية نتيجة عمليات القصف المستمرة والتي تخضع للرقابة العسكرية ولا تظهر أرقامها الحقيقية، وهذا فضلا عن 12 ألف عسكري استقبلوا في المستشفيات منذ بدء الحرب، منهم 1500 أصيبوا مرتين بحسب بيانات مركز إعادة التأهيل.
وبالرغم من هذه الخسائر التي تعد قياسية بالنسبة لما اعتاده جيش الاحتلال، فلم يتمكن في المقابل من التقدم بصورة كافية على الحدود، ولم يستطع السيطرة على قرية واحدة كاملة، وأيا ما يكن من نتائج مستقبلية قد تجعل الاحتلال في وضع ميداني أكثر تقدما، فهي لن تلغي حقيقة أن الخسائر في هذا الطريق كانت أكثر من المتوقع وأكبر مما تحتمله قدرات الكيان المحتل على المدى البعيد.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن تكلفة توسيع الحرب في الجبهة اللبنانية خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 9 مليارات دولار، وإن هذه النفقات الكبرى ستتطلب إعادة النظر في ميزانية الاحتلال مرة أخرى.
كما قالت دراسة لمعهد أهارون للسياسة الاقتصادية إنه مع استمرار السيناريو العسكري الحالي على الجبهة الشمالية، فإن نفقات الحرب قد تزيد بقيمة 111 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024 فضلا عن عجز بنسبة 6.8 %، لتكون نسبة الدين حوالي 71.6 % في نهاية 2024، اضافة الى خسائر بقطاع السياحة بنحو 3.5 مليارات دولار.
وكلّف إخلاء مستوطنات الشمال البالغ عددها 28 مستوطنة حوالي 613 مليون دولار، كما تم تقديم 6 آلاف طلب للتعويض عن منازل تضررت بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية بمعدل حوالي 150 صاروخا يوميا، مشيرة إلى أن طلبات التعويض كلفت خزينة الدولة نحو 4 مليارات دولار. وقدر "بنك إسرائيل" أن غياب 57 ألفا و600 شخص من طاقة العمل في مستوطنات الشمال يكلّف الاقتصاد نحو 63.2 مليون دولار أسبوعيا، إضافة الى خسائر ما كانت تنتجه منطقة الجليل من اغلال، وقدرت بـ 5.4 مليون دولار.
ويبدو أن هذه الخسائر العميقة التي سيكون لبعضها تأثير طويل المدى، تركت آثارا واضحة على التصور السياسي في الكيان المحتل بشأن الأهداف التي يمكن تحقيقها على جبهة الشمال، فبعد رفض الكيان لأي تفاهمات بمرجعية القرار 1701 والحديث عن عدم صلاحيته للتطبيق، عادت الأمور مجددا للقبول بنفس القرار ما يعني تخفيضا لسقف التوقعات.
وبطبيعة الحرب وباعتبار فارق ميزان القوى، فإن الخسائر ليست فقط في جانب الاحتلال بكل تأكيد، إذ تضررت البنية التحتية لحزب الله بشكل بالغ منذ دخول الحرب مرحلة التصعيد الواسع.
وتدّعي دولة الاحتلال أنها استطاعت تدمير ثلثي البنية الصاروخية لحزب الله، لكن من المرجح أن هذا يحمل قدرا كبيرا من المبالغة، غير أنها بالتأكيد أصابت جزءا مؤثرا من قدراته. فضلا عن تصفية قيادات الصف الأول، وضرب منظومة الاتصال الداخلية لحزب الله في عمليات أظهرت احتمالية عالية لوجود اختراق داخل الحزب أو في محيطه القيادي يعمل لصالح الاحتلال.
ولعل الأهم والأعمق هو تهجير قرابة 100 ألف من سكان الجنوب، ويظهر أن عمليات التهجير ليست عشوائية، بل يستهدف الاحتلال من خلالها مناطق تجمع الحاضنة الشعبية للحزب، ما يشكل ضغطا معنويا على مقاتليه، فضلا عن إعادة هندسة ديمغرافية لسكان لبنان قد تؤثر على قاعدة الحزب الاجتماعية بشكل مستدام إذا استمرت الأوضاع الأمنية على ما هي عليه لمدى طويل.
وفي نهاية المطاف، يبرز تساؤل بعد كل تلك الخسائر من سيصرخ أولا من حرب عض الأصابع، من جهته عبر حزب الله بوضوح أن سيصمد مهما كان الثمن، ففي الثامن من الشهر الماضي، قال الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم إن "الحرب هي حرب من يصرخ أولا، ونحن لن نصرخ، وستسمعون صراخ العدو"، ورغم أن الحرب لم تصل نهايتها بعد، ولم تقترب منها، الا أن خسائرها في الجانبين كبيرة جدا.-(وكالات)
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