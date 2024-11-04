Wednesday, 06 November 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرب عض الأصابع بين حزب الله والاحتلال... من سيصرخ أولا؟

11/4/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، انطلقت أولى صواريخ حزب الله تجاه الاحتلال الإسرائيلي، في إطار ما أطلق عليه الحزب "معركة الإسناد" لجبهة غزة، لكن الدخول ضمن نطاق حذر ومتريث ووفق تصعيد منضبط من الطرفين.
وتحولت الجبهة بعد عام كامل إلى مواجهة شبه مفتوحة برا وجوا، وما تزال الحرب فيها عالقة تبحث عن أفق سياسي لا يبدو قريبا.
ولم يستعد سكان شمال الاحتلال حتى الآن ثقتهم في قدرة جيش الاحتلال على توفير الأمن، ولم يتمكنوا من العودة إلى مستوطناتهم. وفي استطلاع رأي أجراه مؤخرا معهد "مأجار موحوت" الإسرائيلي، عبّر 70 % ممن تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال عن عدم رغبتهم في العودة إلى منازلهم، حتى إن توقفت الحرب الآن.
ودخل الاحتلال الحرب مع حزب الله بسقف تصريحات عالٍ، يصل إلى حد تدمير مقدّرات الحزب العسكرية وفرض منطقة خالية من السكان شمال الحدود، وتراجعت الأهداف تدريجيا حتى صرّح رئيس الأركان هرتسي هاليفي منذ أسبوع بأن اغتيال القيادات العليا للحزب يُعدّ كافيا لوقف الحرب.
فهل ما خسره الاحتلال على جبهة لبنان قد يدفعه فعلا إلى هذا التراجع النسبي؟
خلال عام من الحرب، تحولت منطقة الجليل شمال الكيان المحتل ذات الأهمية الإستراتيجية والأمنية إلى منطقة مهددة ورخوة أمنيا، بينما كانت تتمتع طوال ما يقرب من عقدين باستقرار أمني مقارنة بمنطقة غلاف غزة جنوبا.
وتتميز الجليل بكونها منطقة مرتفعات وجبال عالية تعطي أفضلية في السيطرة الميدانية والتكتيكية، وتسمح بإنشاء قواعد عسكرية ومراكز اتصالات ومراقبة آمنة في قمم المرتفعات، الا أنها الآن باتت منطقة مكشوفة أمنيا وطاردة للسكان، فقد اضطرت حكومة الاحتلال لتفريغ حوالي 28 مستوطنة من سكانها، وتعرّضت كافة المنشآت العسكرية والاستخباراتية فيها لنيران حزب الله بصورة أهدرت سمعتها الأمنية بشكل بالغ، مثل استهداف مقرّ الاستخبارات الرئيسي للمنطقة الشمالية في صفد، واستهداف مقر لواء غولاني وهو أهم ألوية النخبة في شمال الاحتلال والذي يعرف بلواء رقم 1- في عملية دقيقة للغاية استهدفت تجمعا للجنود أثناء تناول الطعام.
فضلا عن ذلك؛ تسهم الحرب على جبهة لبنان، التي يطول مداها دون تحقيق أهدافها، في تعميق الشرخ الذي أحدثه طوفان الأقصى في العقيدة القتالية للاحتلال.
فقد تجنب الكيان المحتل منذ تأسيسه الحروب الطويلة، واعتمد مبدأ "الحروب الخاطفة" لتحقيق أهداف سريعة اعتمادا على التفوق التقني والاستخباري الذي بات يتعرض الآن لتساؤلات جوهرية عن مدى جدواه.
كما فشلت إستراتيجية الدفاع السلبي والقائمة على ثلاثية المساحات الآمنة، وقدرة اعتراض عالية للنيران، وقدرة المستوطنين على التحمل. فتعرضت الارتكازات الثلاثة لتحديات تضرب في صميمها.
خلال شهر واحد، منذ بدء العملية البرية على جنوب لبنان فقد الاحتلال حوالي 95 جنديا قتلوا في مسرح العمليات، وأصيب أكثر من 750 ضابطا وجنديا، كما أُعطبت 38 دبابة "ميركافا" وأُسقطت 4 مسيرات إسرائيلية عالية التقنية من طراز هيرميس 450 وهيرميس 900.
لا تشمل هذه الأرقام خسائر الجبهة الداخلية نتيجة عمليات القصف المستمرة والتي تخضع للرقابة العسكرية ولا تظهر أرقامها الحقيقية، وهذا فضلا عن 12 ألف عسكري استقبلوا في المستشفيات منذ بدء الحرب، منهم 1500 أصيبوا مرتين بحسب بيانات مركز إعادة التأهيل.
وبالرغم من هذه الخسائر التي تعد قياسية بالنسبة لما اعتاده جيش الاحتلال، فلم يتمكن في المقابل من التقدم بصورة كافية على الحدود، ولم يستطع السيطرة على قرية واحدة كاملة، وأيا ما يكن من نتائج مستقبلية قد تجعل الاحتلال في وضع ميداني أكثر تقدما، فهي لن تلغي حقيقة أن الخسائر في هذا الطريق كانت أكثر من المتوقع وأكبر مما تحتمله قدرات الكيان المحتل على المدى البعيد.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن تكلفة توسيع الحرب في الجبهة اللبنانية خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 9 مليارات دولار، وإن هذه النفقات الكبرى ستتطلب إعادة النظر في ميزانية الاحتلال مرة أخرى.
كما قالت دراسة لمعهد أهارون للسياسة الاقتصادية إنه مع استمرار السيناريو العسكري الحالي على الجبهة الشمالية، فإن نفقات الحرب قد تزيد بقيمة 111 مليار شيكل حتى نهاية عام 2024 فضلا عن عجز بنسبة 6.8 %، لتكون نسبة الدين حوالي 71.6 % في نهاية 2024، اضافة الى خسائر بقطاع السياحة بنحو 3.5 مليارات دولار.
وكلّف إخلاء مستوطنات الشمال البالغ عددها 28 مستوطنة حوالي 613 مليون دولار، كما تم تقديم 6 آلاف طلب للتعويض عن منازل تضررت بفعل قصف حزب الله للمستوطنات الشمالية بمعدل حوالي 150 صاروخا يوميا، مشيرة إلى أن طلبات التعويض كلفت خزينة الدولة نحو 4 مليارات دولار. وقدر "بنك إسرائيل" أن غياب 57 ألفا و600 شخص من طاقة العمل في مستوطنات الشمال يكلّف الاقتصاد نحو 63.2 مليون دولار أسبوعيا، إضافة الى خسائر ما كانت تنتجه منطقة الجليل من اغلال، وقدرت بـ 5.4 مليون دولار.
ويبدو أن هذه الخسائر العميقة التي سيكون لبعضها تأثير طويل المدى، تركت آثارا واضحة على التصور السياسي في الكيان المحتل بشأن الأهداف التي يمكن تحقيقها على جبهة الشمال، فبعد رفض الكيان لأي تفاهمات بمرجعية القرار 1701 والحديث عن عدم صلاحيته للتطبيق، عادت الأمور مجددا للقبول بنفس القرار ما يعني تخفيضا لسقف التوقعات.
وبطبيعة الحرب وباعتبار فارق ميزان القوى، فإن الخسائر ليست فقط في جانب الاحتلال بكل تأكيد، إذ تضررت البنية التحتية لحزب الله بشكل بالغ منذ دخول الحرب مرحلة التصعيد الواسع.
وتدّعي دولة الاحتلال أنها استطاعت تدمير ثلثي البنية الصاروخية لحزب الله، لكن من المرجح أن هذا يحمل قدرا كبيرا من المبالغة، غير أنها بالتأكيد أصابت جزءا مؤثرا من قدراته. فضلا عن تصفية قيادات الصف الأول، وضرب منظومة الاتصال الداخلية لحزب الله في عمليات أظهرت احتمالية عالية لوجود اختراق داخل الحزب أو في محيطه القيادي يعمل لصالح الاحتلال.
ولعل الأهم والأعمق هو تهجير قرابة 100 ألف من سكان الجنوب، ويظهر أن عمليات التهجير ليست عشوائية، بل يستهدف الاحتلال من خلالها مناطق تجمع الحاضنة الشعبية للحزب، ما يشكل ضغطا معنويا على مقاتليه، فضلا عن إعادة هندسة ديمغرافية لسكان لبنان قد تؤثر على قاعدة الحزب الاجتماعية بشكل مستدام إذا استمرت الأوضاع الأمنية على ما هي عليه لمدى طويل.
وفي نهاية المطاف، يبرز تساؤل بعد كل تلك الخسائر من سيصرخ أولا من حرب عض الأصابع، من جهته عبر حزب الله بوضوح أن سيصمد مهما كان الثمن، ففي الثامن من الشهر الماضي، قال الأمين العام الحالي لحزب الله نعيم قاسم إن "الحرب هي حرب من يصرخ أولا، ونحن لن نصرخ، وستسمعون صراخ العدو"، ورغم أن الحرب لم تصل نهايتها بعد، ولم تقترب منها، الا أن خسائرها في الجانبين كبيرة جدا.-(وكالات)

MENAFN04112024000072011014ID1108849638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث