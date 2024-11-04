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ترامب وهاريس.. جري محتدم في آخر يوم لحصد أصوات الناخبين

11/4/2024 2:34:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن - قبل أقل من 30 ساعة على انتهاء الاقتراع في سباق الرئاسة الأميركي، ومع تصويت أكثر من 75 مليون ناخب، لا يفوّت المرشحان الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب أي فرصة للظهور في فعاليات انتخابية بالولايات المتأرجحة، من أجل جذب مزيد من الأصوات في ظل تقارب غير مسبوق بين نسبهما للفوز أو الهزيمة.
وقبل ساعات من انتهاء الحملة الرئاسية لعام 2024، تضاربت توقعات أحدث استطلاعات الرأي بين من يمنح الفوز لهاريس ومن أظهر تقدم ترامب. ويعكس التقارب الشديد بينهما حالة من الاستقطاب العميق الذي تشهده الولايات المتحدة.
وأكد خبيران متخصصان في الانتخابات الرئاسية، استحالة التنبؤ بهوية المرشح المتقدم في آخر أيام الحملة الرئاسية، وصعوبة معرفة هوية الفائز قبل أسبوع على الأقل من إغلاق مراكز الاقتراع.
واعتبر غريغوري كوجر، مدير مركز جورج هانلي للديمقراطية والأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميامي بولاية فلوريدا، أن الاستقطاب الحاد في السياسة الأميركية سيؤثر على الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بصورة غير مسبوقة.
وهو ما يعني برأيه أن أغلب الناخبين قد اتخذوا قرارهم مسبقا، ويبقى هناك عدد قليل جدا منهم يتابعون السباق من كثب حتى لحظاته الأخيرة و"هم بطبعهم مترددون جدا". وأوضح أنه في الساعات الأخيرة من السباق، تركز الحملات الرئاسية على التأكد من تصويت مؤيديها وإقناع الناخبين المترددين بالتصويت لهم.
واعتبرت كانديس توريتو، مديرة برنامج التحليلات السياسية التطبيقية بجامعة ولاية ميريلاند، أن طبيعة النظام الأميركي المتمثل في نظام المجمع الانتخابي الفريد من نوعه في العالم تجعل انتظار النتائج أمرا مثيرا، "إذ يلزم كل مراقب أن يكون معه آلة حاسبة لعدّ أصوات كل ولاية تذهب لمرشح أو لآخر".
وبسبب سياسة المرشح الفائز الذي يحصل على كل أصوات الولاية، انعدم وجود فرصة حقيقية أمام مرشحي الأحزاب الثالثة مع صعوبة حصولهم على أغلبية أصوات أي ولاية من الولايات، كما تضيف توريتو.
وحاليا، تمنح 48 ولاية جميع أصواتها في المجمع الانتخابي للفائز بالأغلبية فيها. وتخصص ولايتان فحسب أصواتهما بناء على حصة التصويت، ومن الممكن فيهما فقط أن يكون لمرشح الأحزاب الثالثة قيمة أو فرصة، وفق توريتو.
ورأى كوجر أنه من الوارد جدا أن يستغرق فرز الأصوات أسبوعا أو أسبوعين في بعض الولايات. وفي عام 2020، احتاجت ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا بضعة أيام لفرز ما يكفي من الأصوات حتى تصبح النتيجة مؤكدة.
عند هذه النقطة، سيشعر الخبراء والإعلاميون أنهم يعرفون ما يكفي في عدد كاف من الولايات للتنبؤ بالنتيجة، وقد تؤخرها الطعون القانونية وتخلطها، حسب كوجر الذي توقع أن "إرادة الناخبين ستحدد النتيجة العادلة في النهاية".
أما توريتو فترى أن هناك قواعد صارمة حول تصديق الولايات على النتائج. لذلك، حتى لو كانت هناك تكهنات أو "ثرثرة حول تزوير بين الناخبين أو مخالفات"، فإنها لا تعد أكثر من حجج وليست حتمية قانونية. واعتبرت أن طبيعة استطلاعات الرأي أن تكون قريبة من النتيجة النهائية، لكن "نحن أمام حالة فريدة مع التقارب الشديد فيها".
وأشارت إلى ضرورة تذكر أن الاستطلاعات تنبؤية وليست حتمية النتائج، "فنحن لا نعرف أبدا مدى نجاحنا في التعامل مع هامش الخطأ أو تقدير الناخبين الفعليين، حتى يوم الانتخابات وحتى اللحظة التي يدلون فيها بأصواتهم. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخمين، لكن الخطأ متأصل في جميع استطلاعات الرأي دائما".
وبحسب كوجر، فهي تقديرات عامة للرأي العام يتم إجراؤها خلال فترة زمنية محددة، وتشمل عينات عشوائية إحصائية بها هامش كبير للخطأ لم يتعدّ في كل الاستطلاعات حجم الفارق بين هاريس وترامب، وعدّها ظاهرة معروفة بين الناخبين المترددين ممن لم يحسموا خياراتهم مبكرا، محذرا من "تقلبات اللحظات الأخيرة".
وبعكس الائتلاف الذي اعتمد عليه الرئيسان الديمقراطيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن في فوزهما بانتخابات 2008 و2012 و2020، يعزف كثير من الناخبين الشباب وعدد متزايد من الناخبين الرجال السود واللاتينيين عن التصويت لهاريس لأسباب مختلفة.-(وكالات)

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