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غزة: تدمير وتجويع وإبادة.. الاحتلال يكرس الوحشية

11/4/2024 2:34:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - تشتد حرب الإبادة والقتل الممنهج في شمال قطاع غزة مع استمرار حصار الاحتلال لآلاف الفلسطينيين ومنع إدخال 3800 شاحنة مساعدات إنسانية وغذائية إليهم.
ويتعمد الاحتلال "تجويع" قرابة 400 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 100 ألف طفل، وتدمير عشرات مراكز النزوح والإيواء، لحملهم على التهجير قسراً بعدما فشل بجعلهم يغادرون طوعاً، وظلوا متمسكين بأرضهم.
وبغرض تنفيذ "مخطط التهجير والضم"؛ فقد كثف الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي العنيف أمس ضد مناطق عدة في شمال القطاع، مثل بيت لاهيا ومخيم جباليا، عبر شن سلسلة غارات جوية متتالية، تبعها إطلاق النيران من طائرات مسيرة وآليات عدوانية متمركزة في محاور التوغل شمالاً، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وتسببت جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال شنها بوتيرة كثيفة منذ شهر تقريباً على شمال القطاع، في استشهاد أكثر من 1800 شهيد فلسطيني وإصابة أربعة آلاف جريح.
وعلى مدار شهر كامل يواصل جيش الاحتلال عدواناً برياً وجوياً وبحرياً وبشكل مُركَبٍ ومكثف على محافظة شمال قطاع غزة، ممثلة بالعدوان على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط هذه المناطق، وفق "المكتب الإعلامي الحكومي" بغزة.
ويتعمد الاحتلال استهداف طواقم الدفاع المدني وإخراجها عن الخدمة، وتدمير شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع، واستهداف المنازل والمساجد والمؤسسات، وسط عدوان صهيوني همجي ضد المدنيين والأحياء السكنية الآمنة ومراكز النزوح والإيواء، مما أدى لاستشهاد وإصابة وتشريد الآلاف منهم وإجبارهم قسرياً على النُزُوح من أحيائهم السكنية.
وقال "المكتب الحكومي" إن "استمرار الاحتلال في مخطط القتل والإبادة والتدمير الشامل والتهجير؛ يُؤكد مساعي الاحتلال الخبيثة بالانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه على غرار ما جرى عام 1948، في ظل ضوء أخضر أميركي لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر".
ويستخدم الاحتلال سلاح التجويع بمنع وصول الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال إلى مناطق شمال قطاع غزة، ومنع إدخال 3800 شاحنة مساعدات وبضائع إليها، وحرمان قرابة 400 ألف فلسطيني، بينهم زهاء 100 ألف طفل، من أبسط متطلبات الحياة الإنسانية الأساسية، وفق "المكتب الحكومي".
وطالب، المجتمع الدَولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها وتقديم الخدمة الإنسانية والصحية والإغاثية والحماية المدنية للمستشفيات والمؤسسات والأحياء السكنية المدنية، في قطاع غزة، وفي محافظة شمال قطاع غزة على وجه التحديد.
وأدان ارتكاب الاحتلال "للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي استهدفت عشرات آلاف المدنيين والأطفال والنساء، وضد الأحياء السكنية والمستشفيات والطواقم الطبية والمساجد والمؤسسات المدنية المختلفة بشكل مُتعمَد ومقصود في محافظة شمال قطاع غزة"، داعياً "دول العالم بإدانتها والتحرك لوقفها".
وحمل "الاحتلال والإدارة الأميركية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وضد محافظة شمال قطاع غزة على وجه الخصوص التي تعرضت للإبادة والقتل الممنهج".
في الأثناء؛ يواصل جيش الاحتلال قصفه الهمجي ضد المدنيين والمنشآت السكنية المتبقية، وفق تصريح جهاز الدفاع المدني بغزة، الذي أفاد بتعطل خدماته قسراً في كافة مناطق شمال القطاع بفعل الاستهدافات والعدوان المستمر.
وأوضح الدفاع المدني، في تصريح أمس، أن آلاف الفلسطينيين باتوا في شمال القطاع بدون رعاية إنسانية وطبية، مشيراً إلى تعرض طواقمه لهجوم جيش الاحتلال والسيطرة على مركباته وتشريد غالبيتهم إلى جنوب القطاع، واعتقال 7 منهم.
وبالمثل؛ قال "مستشفى العودة" في شمال القطاع، إنه محروم من إمدادات الوقود اللازم لتزويد المرافق والأقسام المختلفة بالكهرباء منذ الشهر الماضي، مما أدى إلى خروج منظومة الإسعافات التي تديرها عن الخدمة، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المباشر.
وأكد المستشفى، في بيان له أمس، حاجته إلى إمداد عاجل بالأدوية ووحدات الدم والطعام والمياه، حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية اللازمة.
وقد تسبب الهجوم المتزامن مع الحصار المشدد في خروج مستشفيات محافظة شمال القطاع عن الخدمة، كما أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
ويواصل الاحتلال عدوانه ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، عبر تكثيف قصفه المدفعي وإطلاق نيرانه العدوانية على المناطق الشمالية لحيي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، وضد مخيم النصيرات، ومدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
وطبقاً لوزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد أدت جرائم الاحتلال ومجازره الوحشية إلى ارتقاء أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، بفعل العدوان الصهيوني.
من جانبه، طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ووقف الحرب الشاملة التي يواصل شنها على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقال أبو ردينة، في تصريح له أمس، إن حكومة الاحتلال بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن حكومة الاحتلال ماضية في استهداف "الأونروا"، بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها، وعلى العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضدها، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
كما أدان أبو ردينة، اعتداءات وجرائم المستوطنين المتواترة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، أسوة بهجومهم أمس على مدينة البيرة وإحراق نحو 20 مركبة للفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية تأتي نتيجة استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.
وشدد على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

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