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القوة الناعمة والمنافسة الإقليمية

11/4/2024 2:34:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









أهمية القوة – The Power في العلاقات الدولية ربما هي الدرس الذي نستخلصه في ظل الجنون الذي يحدث حولنا على المستويات السياسية والإعلامية والاتصالية! هذه القوة التي تتيح لصاحبها التأثير في مجريات الأحداث، سواء كانت ((القوة الصلبة)) المتمثلة في القدرات العسكرية، أو القوة بمفهومها غير التقليدي؛ كالقوة الذكية والسيبرانية، أو القوة الناعمة.
القوة الناعمة - The Soft Power، المفهوم الذي طوره أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة هارفارد، جوزيف ناي، في كتابه الشهير مستقبل القوة الصادر عام 1990، ويعني ((القدرة على الحصول على ما تريد من خلال الإقناع والاستمالة، وليس من خلال الإكراه)). وتكمن في جاذبية الدولة، التي تتشكل بفضل قادتها ودبلوماسيها، وسياساتها العامة، وثقافتها، وفنونها، وحتى في ملامح مناخها وأطباقها التقليدية.
لقد أدركت العديد من دول المنطقة مبكرًا أهمية القوة الناعمة؛ فالمملكة العربية السعودية وتركيا تتصدران اليوم المشهد في هذا المجال. ورغم القيود والتحديات، تمكنت هاتان الدولتان من كسر العديد من التابوهات لتعزيز حضورهما الثقافي والرياضي على الساحة العالمية. ولا يمكننا أن نغفل بالطبع دور دول مثل مصر وسورية ولبنان والعراق والكويت، التي كانت سباقة في استخدام قوتها الناعمة بشكل فطري وعفوي، وذلك من خلال ريادتها في السينما والمسرح لعقود طويلة. فأين نحن في الأردن من ذلك كله؟!
للأسف ما زلنا في الأردن، نتلمس بداية الطريق نحو استثمار حقيقي للقوة الناعمة، فكم من المؤسسات أدركت الرسالة لما يحدث من حولنا وبدأت العمل بجدية على توجيه الجهود للاستثمار في صناعة قوة ناعمة أردنية؟ وهل لدينا خطط واضحة لإدارة المواهب وتدريبها وتأهيلها بحيث تكون قادرة على تمثيل الأردن بشكل حقيقي ومؤثر؟ أم أن الأمر متروك للصدف؟
إن استمرار التوجهات لدى بعض المؤسسات بالتركيز على بعض عناصر القوة الناعمة على حساب غيرها، كمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وتبنى البعض منهم بدلا من الاستثمار الحقيقي في الثقافة والفن والإعلام سيكون له تبعاته على المدى القريب. ومع أن هناك تجارب لأردنيين حققوا نجاحات إقليمية إلا أن الشك يبقى قائما حول مستوى الدعم المحلي المقدّم لهم، كما أن تجاربهم تبقى فردية ولا ترقى لأن تُعتبر نموذجا للقوة الناعمة التي تستطيع الدولة القول أنها استثمرتها.
والحديث عن الاستثمار في القوة الناعمة ليس ترفا في هذه الظروف، بل على العكس هو بالغ الأهمية لأن الأردن يملك فرصة حقيقية اليوم للعب دور محوري في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في غزة، من خلال تبني برامج ثقافية تعزز التراث الفلسطيني وتحافظ على الهوية المهددة، ليكون الأردن حلقة وصل تبرز الأنشطة الفنية والثقافية المرتبطة بالقضية الفلسطينية بعيدًا عن كل أشكال الفعاليات التجارية المرتبطة بالقضية. ولا يوجد ما يمنع بأن يكون لهذا الدور أبعاد أعمق في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بحيث يكون حاضنة فعالة للقوة الناعمة، التي تجمع الأردن مع الدول المجاورة، من فلسطين ولبنان إلى العراق وسورية، نظرًا للقواسم المشتركة التي تجمع هذه المجتمعات وثقافاتها.
الأردن بحاجة ماسة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإطلاق مشروع متكامل يجمع تحت مظلة واحدة مؤسسات عدة، بدءًا من وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشباب، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وصولاً إلى وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار وغيرها من المؤسسات.
كما أن هذا المشروع يحتاج إلى حماية سياسية واجتماعية حقيقية ضد كل ما يقيد الموهبة والإبداع، خاصة تلك الأصوات التي تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تفرض قيودًا تحت مسميات مختلفة، وتُخضع كل محاولة لهجوم مختلف وهي عوائق تحررت منها معظم دول المنطقة، حتى تلك المعروفة بالمحافظة والتشدد.

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