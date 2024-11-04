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لائحة أجور الأطباء والتغطية الصحية الشاملة في كتاب التكليف

11/4/2024 2:34:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






وجه جلالة الملك رئيس الوزراء جعفر حسان للبناء على الجهود السابقة للوصول إلى برنامج للتغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وأن تعمل الحكومة على إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج العام المقبل، لتبدأ هذه الحكومة أولى خطواتها بهذا الخصوص من خلال إقرار لائحة أجور الأطباء الجديدة التي أقل ما يقال عنها أنها خلافية والمتضمنة بالتأكيد زيادة في أجور الأطباء من 50 – 100 % وكذلك زيادة في أجور الإجراءات الطبية التي أشار لها المختصون بأنها تضمنت نسبا عالية تصل إلى أكثر من 200 %، ليبقى السؤال المهم بأي قرار حكومي، هل تم دراسة أثر إقرار اللائحة ونشرها بالجريدة الرسمية على الميزانية الحكومية أولاً، وعلى التأمين الصحي الخاص ثانياً وعلى إستراتيجية السياحة العلاجية وصولاً للتغطية الصحية الشاملة أخيراً؟
منذ أكثر من عام وملف الأجور الطبية كان أحد أبرز الملفات الساخنة التي أثيرت على الساحة الأردنية، فبادرت وزارة الصحة بجمع جميع الأطراف ذات العلاقة مثل الاتحاد العام لنقابات العمال وجمعية التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي وجمعية حماية المستهلك وشركات التأمين من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى، وبعد اجتماعات عديدة خرجت لائحة غير توافقية، بادرت الجهات التي تمثل التأمين الصحي الخاص إلى رفضها، لكن المضحك المبكي أن شركات التأمين تؤمن 8 % فقط من سكان المملكة، وعليه ستقوم شركات التأمين برفع أقساط التأمين إما على المؤسسات أو الأفراد، وبالتالي فهي غير متضررة، ولم ينتبه أحد لأثر هذه الزيادات التي تعتبر جوهرية على الاقتصاد الأردني والمجتمع والمواطن الذي سيتضرر بشكل مباشر، وكذلك القطاع الصحي الحكومي الذي سيعاني من هجرة عكسية من التأمين الصحي الخاص إلى التأمين الحكومي وسيكون مطلوباً من الحكومة الجديدة تحمل أعباء مالية مباشرة من خلال صندوق التأمين الحكومي الذي سيشتري خدمات طبية من القطاع الخاص بنسبة تقارب 28 % من قيمة هذه الخدمات وغير مباشرة من خلال تقليص التأمين الطبي الخاص وتوسع مظلة التأمين الحكومي.
لذلك تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام استحقاقات عاجلة لتنفيذ كتاب التكليف السامي من خلال إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التغطية الشاملة العام المقبل الذي سيبدأ بعد شهرين تقريباً، إذ أنه حسب ما أشار له الخبراء في مؤتمر التأمين الصحي الشامل المنعقد في البحر الميت مؤخراً إلى أن هناك 34 % من سكان المملكة خارج التغطية الصحية حالياً، وستزداد حتماً بعد رفع أجور الأطباء وأجور إجراءاتهم، وكذلك فإن القائمين على التأمين الصحي الخاص متشائمون في الشراكة مع الحكومة تحت أي عنوان يخص الملف الصحي، وذلك بعد أن اتهموا وزارة الصحة بالانحياز للأطباء على حساب كافة جهات الحوار بما فيها ميزانية الدولة نفسها، فكيف ستنفذ الحكومة إستراتيجية التغطية الصحية الشاملة دون شراكة مع القطاع الخاص؟ وكيف ستنتج أي إستراتيجية وبرنامج عمل دون وجود مرجعية موحدة للقرار الصحي في ظل تعدد مرجعيات القرار خاصة فيما يتعلق بالأجور التي تنفرد بها النقابة وحدها دون حتى تدخل حكومي بحسب ما أشار له الناطق الإعلامي للحكومة؟
إن وجود مرجعية حكومية موحدة يسند إليها وضع البروتوكولات الصحية ولائحة الأجور وتؤخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وكذلك تؤسس لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ستعتبر خطوة أولى وأساسية نحو السير قدماً في برنامج التغطية الصحية الشاملة فمن غير المعقول وجود هيئة حكومية للنقل تحدد أجور النقل ولا يوجد جهة حكومية تحدد أجور صحة وعلاج المواطن ليبقى المواطن رهينة تجاذبات بين نقابة الأطباء والقائمين على التأمين الصحي الخاص.

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