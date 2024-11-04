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وعد مشؤوم وحظر أونروا

11/4/2024 2:33:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبيل ذكرى وعد بلفور ((المشؤوم))، أسرف الكيان الصهيوني بقرارات جديدة، أمام أعين العالم أجمع، كُلها تُساهم في هدم القضية الفلسطينية، وتدمير أصحابها، وتجويعهم، ومُمارسة أقذر أنواع الإبادات الجماعية، التي عرفها التاريخ أو سمع عنها البشر.
آخر تلك القرارات، كان قبل أربعة أيام من ذلك الوعد المشؤوم، وبالتحديد في الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي، حيث وافق ما يُسمى برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يحظر على وكالة الأُمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل هُناك في الأراضي التي احتلها الصهاينة، بمُساعدة ودعم دول العالم الأقوى.
كعادته، يواصل الاحتلال الضرب بعرض الحائط لكُل قرارات المُجتمع الدولي، وتحذيرات هيئة الأُمم المُتحدة، غير آبه بتلك القرارات أو التحذيرات، لا بل ويُسرف بكُل عنجهية وتعجرف بمواصلة حملاته الشرسة التي لم تتوقف منذ أكثر من سبعة عقود ونصف العقد.. وكأنه مكتوب على الفلسطينيين أن يعيشوا نكبة تلو الأُخرى، أو حروب وقرارات وإجراءات لا تقل أهمية عن قرار بلفور.
فعلى الرغم من أن الكثير من الدول، وعلى رأسها الولايات المُتحدة الأميركية (الشيطان الأكبر)، وتحذيرات أطلقها أمين عام الأُمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن بعده أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعت الاحتلال إلى عدم المضي قدمًا في إقرار ذلك المشروع الشؤم الجديد، إلا أن الأخير ظل مُصرًا على طغيانه وهمجيته ووحشيته.
الشيء غير المُستبعد، وليس بالغريب أيضًا، هو التبرير الصهيوني للإقدام على هذه الخطوة، والذي يتمحور حول ((وجود رابط عميق بين حماس وأونروا)).. الآن وبعد 75 سنة تكتشف دولة الاحتلال بأن وكالة إنسانية، هي آخر شاهدة على نكبة واحتلال فلسطين، وتُقدم عونًا ومُساعدات للفلسطينيين المنكوبين، هي منظمة إرهابية!.
فبعد كُل تلك الأعوام، وما شهدته المنطقة بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، من تدمير وتقطيع وتفرقة، وحروب بربرية قادها الصهاينة، بدعم وإسناد من قبل أربابهم من الدول الغربية، بُغية إرجاع الدول العربية إلى العصور الحجرية، بلا أي تقدم وتنمية وازدهار،
لم يعد الأمر يحتاج إلى وعد مشؤوم آخر، فكما يُقال ((المكتوب يُقرأ من عنوانه)).
فما تفعله آلة البطش الصهيوأميركية، بدعم غربي لا محدود، وصمت عربي مُطبق، على الأراضي الفلسطينية المُحتلة، يوحي بأن هُناك وعودا مشؤومة كثيرة، وليس وعدًا واحدًا.
وإن كان وعد بلفور ((عاطفيًا)) من قبل بريطانيا إلى العصابات الصهيونية الإرهابية، وتم منحه بشكل رسمي، إلا أن ((الوعود الجديدة)) بلا أوراق رسمية أو إعلانات، وإن كانت مواقف الدول تؤكد ذلك.
وكما اكتفى العرب بإدانة واستنكار ذلك الوعد المشؤوم، ها هم يُقدمون على نفس ((المنوال))، إلا من رحم ربي، فيما يخص موضوع وقف عمل ((أونروا)).. لكن يبدو أن هُناك فرقًا بسيطًا فعندما صدر الوعد المشؤوم رحبت به الدول الغربية، إلا أنها بموضوع ((أونروا)) اكتفت الدول نفسها وعلى خجل بالقول إن ذلك سيُعمق مُعاناة الفلسطنييين!.

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