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5 إصابات متوسطة في حادث تصادم على طريق المفرق-الزرقاء

11/4/2024 2:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهد طريق الأوتوستراد بين المفرق والزرقاء صباح اليوم حادث تصادم مروع بين حافلة نقل ركاب ومركبة "بك أب"، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، حيث وصفت حالتهم الصحية العامة بـ"المتوسطة".

وتعاملت كوادر الدفاع المدني في محافظة المفرق مع الحادث بسرعة، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما حضرت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة السائقين والمارة.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ كافة التدابير التي قد تساهم في الحد من تكرار مثل هذه الحوادث على الطرق الرئيسية.

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