5 إصابات متوسطة في حادث تصادم على طريق المفرق-الزرقاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد طريق الأوتوستراد بين المفرق والزرقاء صباح اليوم حادث تصادم مروع بين حافلة نقل ركاب
ومركبة "بك أب"، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، حيث وصفت حالتهم الصحية العامة بـ"المتوسطة".
وتعاملت كوادر الدفاع المدني في محافظة المفرق مع الحادث بسرعة، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى مستشفى
المفرق الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما حضرت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور وقوعه، لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة السائقين والمارة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن الجهات المعنية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ كافة التدابير التي قد تساهم في الحد من تكرار مثل هذه الحوادث على الطرق الرئيسية.
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