أصوات المرجان معرض فني بمشاركة محلية وعالمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة
العقبة - تتواصل الجهود في العقبة للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع الحيوي في خليج العقبة، لا سيما ما يعرف بـ"مستعمرات المرجان"، حيث يعصف التغير المناخي والاحتباس الحراري بالعديد من المرجان حول العالم، في حين أظهرت الشعاب المرجانية في خليج العقبة مقاومة فريدة لهذه الظاهرة.
وقبل أيام، شهدت قلعة العقبة التاريخية انطلاق حدث عالمي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر المقبل، وهو عبارة عن معرض
تحت عنوان "أصوات المرجان"، وبمشاركة فنانين تشكيليين أردنيين وأجانب من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الشعاب المرجانية في العقبة، ورفع الوعي العام من خلال الفن حول جمال هذه الشعاب المرجانية، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها "شعاب الأمل"، التي تقاوم ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وبدعوة من المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وبرعاية الأميرة رجوة بنت علي، انطلق المعرض كنتاج للإقامة الفنية التي تمت في أيار (مايو) الماضي لهؤلاء الفنانين، حيث تمت دعوتهم إلى العقبة بهدف اكتشاف الشعاب المرجانية، واستلهام أعمالهم الفنية منها بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والسفارة السويسرية في الأردن.
وتعرف هذه الشعاب بـ"شعاب الأمل"، الأمل بأن ينجو هذا النظام البيئي الكبير والمتنوع والمهم، رغم هشاشته، بأن يكون متاحا للأجيال المقبلة في المنطقة وخارجها، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية لملايين الناس إن تمت حمايته من مصادر التهديد المحتملة على المستوى المحلي.
ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع معرض "أصوات المرجان" الذي سينفذ على مدار سنوات عدة إلى زيادة الوعي العام من خلال الفن بجمال هذه الشعاب، وأهمية الحفاظ عليها كمورد مشترك للأردن والعالم.
ففي أيار (مايو) الماضي، شاركت المجموعة الأولى من الفنانين في "إقامة فنية" في مدينة العقبة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الحياة البحرية، والغوص في هذا العالم غير المألوف بالنسبة لهم، فتعرفوا على الشعاب المرجانية وألوانها المتلألئة، وتنوع أشكالها، وغنى الحياة الحيوانية والنباتية فيها.
وكان الهدف من هذه الاكتشافات، منح الفنانين تجربة مليئة بالعواطف، وتمكينهم من التعرف على هذه النظم البيئية الهشة والضرورية، بشرح من الخبراء في مركز المحمية البحرية بالعقبة، ليعود بعد ذلك كل فنان إلى الاستوديو الخاص به في منطقة سكنه، ليطلق خياله، وينتج سلسلة من الأعمال الأصلية التي ستعرض في قلعة العقبة من لوحات ورسوم توضيحية وقصص مصورة وإبداعات رقمية.
ووفق مدير عام المتحف الوطني الدكتور خالد خريس، فإن "تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دورا مهما في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدرا مهما من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزا للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه ماديا ومعنويا".
وأكد خريس "أن معرض أصوات المرجان هذا العام في موسمه الأول من الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، يأتي للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك ضمن إطار الدعم العام من الاتحاد السويسري للمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بالتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الأردنية".
وتقول سفيرة سويسرا في الأردن إميليا جورجييفا "إن هذا المعرض يشكل اجتماع الفن والعلم كوسيلة مؤثرة لحماية الطبيعة"، مؤكدة "أن سويسرا تمتلك التزاما طويلا بالاستدامة، ونأمل أن يسهم هذا المشروع في رفع الوعي حول فهم وحماية الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض، والجهود العلمية المهمة التي تبذل في العقبة".
وأشارت جورجييفا، إلى أن "هذا المعرض هو ثمرة للتعاون الذي دام لمدة عام بين الفنانين والعلماء من سويسرا والأردن. نتمنى أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام للمواسم المقبلة".
ويستعرض الفيلم الوثائقي الذي سيعرض على مدار أيام المعرض رحلة 11 فنانا شاركوا في الموسم الأول من مشروع "أصوات المرجان"، حيث قاموا بالغوص في أعماق الشعاب المرجانية في خليج العقبة، واستكشفوا هذا العالم الفريد وتأثروا بتجربتهم الشخصية فيه. ويقدم الفيلم الذي يمتد لساعه وخمسين دقيقة نظرة على المشهد الفني التشكيلي في الأردن، ويأخذ المشاهد في رحلة داخل هذا العالم الفني المميز. وسينتقل معرض "أصوات المرجان" ليقام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في مدينة عمان في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، وستقوم مجموعة جديدة من الفنانين من الأردن وسويسرا بالمشاركة في الموسم الثاني للمشروع في تخصصات فنية متنوعة.
وجاء هذا المشروع الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع سفارة سويسرا في الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة السياحة والآثار الأردنية، ومحمية العقبة البحرية، وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية ونادي الأعمال الأردني السويسري وواحة أيلة ومركز "دايفيرس دايفرز" للغطس وشركة النقل السياحي.
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