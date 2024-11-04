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أصوات المرجان معرض فني بمشاركة محلية وعالمية

11/4/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - تتواصل الجهود في العقبة للحفاظ على الحياة البحرية والتنوع الحيوي في خليج العقبة، لا سيما ما يعرف بـ"مستعمرات المرجان"، حيث يعصف التغير المناخي والاحتباس الحراري بالعديد من المرجان حول العالم، في حين أظهرت الشعاب المرجانية في خليج العقبة مقاومة فريدة لهذه الظاهرة.
وقبل أيام، شهدت قلعة العقبة التاريخية انطلاق حدث عالمي يستمر حتى الثاني عشر من الشهر المقبل، وهو عبارة عن معرض تحت عنوان "أصوات المرجان"، وبمشاركة فنانين تشكيليين أردنيين وأجانب من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الشعاب المرجانية في العقبة، ورفع الوعي العام من خلال الفن حول جمال هذه الشعاب المرجانية، وأهمية الحفاظ عليها باعتبارها "شعاب الأمل"، التي تقاوم ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وبدعوة من المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة وبرعاية الأميرة رجوة بنت علي، انطلق المعرض كنتاج للإقامة الفنية التي تمت في أيار (مايو) الماضي لهؤلاء الفنانين، حيث تمت دعوتهم إلى العقبة بهدف اكتشاف الشعاب المرجانية، واستلهام أعمالهم الفنية منها بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والسفارة السويسرية في الأردن.
وتعرف هذه الشعاب بـ"شعاب الأمل"، الأمل بأن ينجو هذا النظام البيئي الكبير والمتنوع والمهم، رغم هشاشته، بأن يكون متاحا للأجيال المقبلة في المنطقة وخارجها، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية لملايين الناس إن تمت حمايته من مصادر التهديد المحتملة على المستوى المحلي.
ومن هذا المنطلق، يهدف مشروع معرض "أصوات المرجان" الذي سينفذ على مدار سنوات عدة إلى زيادة الوعي العام من خلال الفن بجمال هذه الشعاب، وأهمية الحفاظ عليها كمورد مشترك للأردن والعالم.
ففي أيار (مايو) الماضي، شاركت المجموعة الأولى من الفنانين في "إقامة فنية" في مدينة العقبة، حيث أتيحت لهم الفرصة لاستكشاف الحياة البحرية، والغوص في هذا العالم غير المألوف بالنسبة لهم، فتعرفوا على الشعاب المرجانية وألوانها المتلألئة، وتنوع أشكالها، وغنى الحياة الحيوانية والنباتية فيها.
وكان الهدف من هذه الاكتشافات، منح الفنانين تجربة مليئة بالعواطف، وتمكينهم من التعرف على هذه النظم البيئية الهشة والضرورية، بشرح من الخبراء في مركز المحمية البحرية بالعقبة، ليعود بعد ذلك كل فنان إلى الاستوديو الخاص به في منطقة سكنه، ليطلق خياله، وينتج سلسلة من الأعمال الأصلية التي ستعرض في قلعة العقبة من لوحات ورسوم توضيحية وقصص مصورة وإبداعات رقمية.
ووفق مدير عام المتحف الوطني الدكتور خالد خريس، فإن "تجربة أصوات المرجان في نسختها الأولى تؤسس لمشروع طموح مستدام، يلعب فيه الفن دورا مهما في التعريف بالبيئة وحمايتها من المخاطر المحيطة بها، وجعلها مصدرا مهما من مصادر الإلهام والإبداع، وحافزا للمجتمعات الإنسانية أينما وجدت للحفاظ على ما تمتلكه ماديا ومعنويا".
وأكد خريس "أن معرض أصوات المرجان هذا العام في موسمه الأول من الفعاليات التي تنظمها سفارة سويسرا في الأردن، يأتي للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك ضمن إطار الدعم العام من الاتحاد السويسري للمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بالتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الأردنية".
وتقول سفيرة سويسرا في الأردن إميليا جورجييفا "إن هذا المعرض يشكل اجتماع الفن والعلم كوسيلة مؤثرة لحماية الطبيعة"، مؤكدة "أن سويسرا تمتلك التزاما طويلا بالاستدامة، ونأمل أن يسهم هذا المشروع في رفع الوعي حول فهم وحماية الشعاب المرجانية المهددة بالانقراض، والجهود العلمية المهمة التي تبذل في العقبة".
وأشارت جورجييفا، إلى أن "هذا المعرض هو ثمرة للتعاون الذي دام لمدة عام بين الفنانين والعلماء من سويسرا والأردن. نتمنى أن تكون هذه التجربة مصدر إلهام للمواسم المقبلة".
ويستعرض الفيلم الوثائقي الذي سيعرض على مدار أيام المعرض رحلة 11 فنانا شاركوا في الموسم الأول من مشروع "أصوات المرجان"، حيث قاموا بالغوص في أعماق الشعاب المرجانية في خليج العقبة، واستكشفوا هذا العالم الفريد وتأثروا بتجربتهم الشخصية فيه. ويقدم الفيلم الذي يمتد لساعه وخمسين دقيقة نظرة على المشهد الفني التشكيلي في الأردن، ويأخذ المشاهد في رحلة داخل هذا العالم الفني المميز. وسينتقل معرض "أصوات المرجان" ليقام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في مدينة عمان في شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، وستقوم مجموعة جديدة من الفنانين من الأردن وسويسرا بالمشاركة في الموسم الثاني للمشروع في تخصصات فنية متنوعة.
وجاء هذا المشروع الذي ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بالتعاون مع سفارة سويسرا في الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة السياحة والآثار الأردنية، ومحمية العقبة البحرية، وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية ونادي الأعمال الأردني السويسري وواحة أيلة ومركز "دايفيرس دايفرز" للغطس وشركة النقل السياحي.

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