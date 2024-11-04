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تزايد الإلقاء العشوائي لمخلفات البناء في عجلون.. ومطالب بحلول جذرية

11/4/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- يبدو لافتا في محافظة عجلون، تزايد انتشار مخلفات البناء بشكل عشوائي على جوانب الطرق الخارجية في المحافظة، وكذلك على الطرق الداخلية في المدن والبلدات، الأمر الذي يؤرق السكان، خصوصا خلال فصل الشتاء، وتشكل السيول التي تتسبب بجرفها إلى الشوارع.
وقال ناشطون، إن حل المشكلة يكمن بعدم السماح بتجمع هذه المخلفات، وإيجاد إجراءات رادعة تمنع وضعها على الطرق، وتخصيص مكبات محددة لها، ما يضمن إنهاء جذريا للمشكلة التي تتسبب بمشاكل مرورية، كحجب الرؤية على المنعطفات الخطرة، وانجراف الحجارة والرمال إلى وسط الطرق، والإضرار بالمركبات وحدوث إرباكات مرورية، وتسببها بانسداد قنوات تصريف مياه الأمطار.
ووفق الناشط خالد عنانزة، فإن "ظاهرة طرح أنقاض الإنشاءات على جوانب الطرق في مناطق عدة بمحافظة عجلون، تتسبب بأضرار بيئية وتلوث بصري وإرباكات مرورية حال انجرافها إلى الطرق والساحات العامة بفعل الأمطار"، مطالبا بإزالتها وتخصيص مناطق محددة لطرحها، وصيانة قنوات التصريف قبل حلول الشتاء.
وأكد عنانزة، أن سكان المحافظة يعانون كثيرا من تراكم الأنقاض ومخلفات البناء خلال الصيف، وتسبب الأمطار بانجرافها إلى الطرق خلال الشتاء، وبالتالي إعاقة حركة المرور وإغلاق مصارف المياه، مشددا على أهمية إزالتها قبل تساقط الأمطار، خصوصا في المناطق التي شهدت تحسين وتعبيد طرقها خلال الفترات الماضية.
كما دعا، البلديات والأشغال، إلى وضع المشكلة ضمن الاستعدادات لموسم الأمطار، وذلك بصيانة مجاري تصريف مياه الأمطار، ومعالجة بعض المواقع التي تتعرض لفيضان المياه، وتنظيف جوانب الطرق من مخلفات الإنشاءات.
أما الناشط مهند الصمادي، فأكد، من جهته، أن طبيعة المنطقة الجغرافية شديدة الانحدار، وغزارة الأمطار أحيانا تتسبب بأضرار واضحة بالطرق، خصوصا تلك التي تعاني سوء إنشاء.
وأضاف، أن تجارب السكان في فصول الشتاء السابقة تجعلهم قلقين من حدوث أضرار بالطرق وإعاقة حركة المرور بسبب الفيضان وجرف الأنقاض إلى الطرق، ما يستدعي من الجهات المعنية كالأشغال والبلديات اتخاذ الاحتياطات الكافية ومعالجة بعض المواقع بشكل سليم، لافتا إلى تكرار مشكلة فيضان بعض الشوارع وتعرضها للامتلاء بالأنقاض والأتربة والصخور، ما يتسبب بتشكل الحفر في وسط الطرق وتآكل جوانبها بسبب افتقارها لقنوات تصريف مياه الأمطار.
ووفق الصمادي، فإن كثيرا من تلك الأنقاض باتت تطرح في ساحات فارغة بين العمارات والمساكن متسببة بمكاره صحية، وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر القوارض، مطالبا الجهات المعنية من البلدية والصحة بإزالة هذه المخلفات، وفرض رقابة مشددة لمنع إلقائها إلا في أماكنها المخصصة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين.
ويقول محمود الزغول، إن مشكلة طرح الأنقاض تتجاوز تلك الساحات لتطال العديد من جوانب الطرق في المحافظة، مشكلة مخاطر عديدة، من أبرزها أنها تحجب الرؤية أمام السائقين، لا سيما على المنعطفات والطرق الضيقة، كما أنها تنجرف إلى الطرق عند تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، متسببة بإعاقة حركة المرور، وإغلاق قنوات تصريف الأمطار.
وبحسب الناشط ثابت المومني، فإن ظاهرة طرح الأنقاض ومخلفات الإنشاءات في محافظة عجلون بشكل عشوائي مشكلة متكررة، بحيث تبدأ خلال أشهر الصيف، رغم كل النداءات والمطالبات بوقفها، متسببة بتلوث بيئي وبصري، حتى تأتي أمطار وسيول الشتاء لتجرفها إلى الطرق محدثة إرباكا مروريا وإضرارا بالطرق وقنوات التصريف والمركبات على حد سواء، ما يستدعي من الجهات المعنية، كالأشغال والبلديات، اتخاذ الاحتياطات الكافية ومعالجة بعض المواقع مسبقا وبشكل سليم.
بدوره، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن اللجان الفنية والفرق المتخصصة في مديرية الأشغال نفذت أعمال الصيانة لقنوات المياه التي تقع ضمن اختصاصها، إضافة إلى إزالة الأنقاض على جوانب عدد من الطرق، خصوصا تلك التي تشكل خطورة على حركة المرور، أو تلك التي يمكن أن تجرفها السيول إلى الطرق وقنوات التصريف، وتتسبب بإغلاقها.
وأقر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، بأن هذه الظاهرة غير المسؤولة لطرح الأنقاض بالخفاء بالقرب من الطرق، تشكل تحديا أمام الجهات المعنية وكذلك بلديات المحافظة، إذ تتسبب بعرقلة المرور وإغلاق قنوات التصريف لمياه الأمطار وفيضان الطرق وتضررها بانجراف أجزاء منها.
وأكد أن السلامة المرورية على الطرق خصص لها في الموازنة 450 ألف دينار وتشمل إنارة طرق في كفرنجة بقيمة 50 ألف دينار، وإنارة طرق في عنجرة 100 ألف دينار، وفي الشفا 100 ألف دينار، ومحنا والطيارة الشرقي 100 ألف دينار، وصيانة شبكات الإنارة وتسديد كلف فواتير 100 ألف دينار.
كما أوضح المومني، أن موازنة قطاع الأشغال العامة في المحافظة للعام المقبل كانت الأعلى، حيث استحوذت على 4 ملايين و55 ألف دينار، مبينا أن باب أعمال الصيانة بلغت حصته 275 ألف دينار، وشمل استئجار آليات وشراء معدات بقيمة 100 ألف دينار وأعمال صيانة للطرق الرئيسية بقيمة 100 ألف دينار وشراء خدمات للمديرية في عجلون وكفرنجة بقيمة 35 ألف دينار وشراء خدمات عمال للتنظيف بقيمة 40 ألف دينار.
وبين أن بند الطرق الزراعية خصص له 680 ألف دينار، توزعت بين إنشاء وتحسين طرق في لواء كفرنجة بقيمة 100 ألف دينار وقضاء صخرة 100 ألف دينار، وعجلون 80 ألف دينار، ومنطقة الشفا 100 ألف دينار، والعيون 50 ألف دينار، وعين جنا والروابي 100 ألف دينار، والصفا 50 ألف دينار، وعنجرة 100 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالطرق القروية والثانوية، أوضح المومني أنه تم تخصيص مبلغ مليونين و550 ألف دينار، وشملت إنشاء وتحسين طريق رأس منيف - المرجم بقيمة 100 ألف دينار، واستكمال طريق عرجان الشمالي بقيمة 200 ألف دينار، وجزء من طريق ساكب - الصفصافه بقيمة 150 ألف دينار، وتحسين جزء من طريق راجب - كفرنجة بقيمة 100 ألف دينار وتحسين جزء من طريق عين جنا - عنجرة - القاعدة بقيمة 150 ألف دينار وطريق عين جنا - عبين المرحلة الثالثة بقيمة 100 ألف دينار وتوسعة وتعبيد طريق عجلون - وادي الطواحين بقيمة مليون ونصف المليون دينار وإنشاء وتحسين طريق صخرة - النعيمة بقيمة 100 ألف دينار، وإنشاء وتحسين طريق حلاوة - مثلث أوصرة باتجاه الهاشمية بقيمة 150 ألف دينار.
وأشار إلى أن موازنة الأشغال تضمنت تسديد 100 ألف دينار التزامات مالية، مبينا أن طبيعة تضاريس المحافظة تتطلب نفقات كبيرة عند تنفيذ أي خدمة من فتح وتعبيد وإعادة تأهيل وتحسين للطرق.

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