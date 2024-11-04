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الموز.. الاستيراد يرهق مزارعين ويكبدهم خسائر

11/4/2024 2:31:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- فيما شهدت الفترات الماضية، شكاوى واحتجاجات من قبل مزارعي الحمضيات في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، بسبب إغراق السوق بالأصناف المستوردة، يتكرر الأمر ذاته مع مزارعي الموز الذين يقولون إن الاستيراد يسبب لهم خسائر كبيرة.
ووفق مزارعين في مناطق عدة باللواء، فإن "إغراق الأسواق المحلية بالموز المستورد تسبب بخسائر كبيرة لهم، نتيجة تدني أسعار الموز المحلي وارتفاع كلف إنتاجه"، معتبرين في الوقت ذاته "أن العملية الزراعية في اللواء أصبحت غير مجدية في ظل الانتكاسات التي يشهدها الموسم الزراعي".
وحذر هؤلاء المزارعون، من "ظهور بوادر لمزيد من إغراق السوق المحلي بمادة الموز رغم كفاية المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية"، مؤكدين "أن كميات الموز المنتجة محليا وتورد إلى الأسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية".
وطالبوا وزارة الزراعة، بـ"وقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والإكوادوري لحماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الأسعار مقارنة مع الكلفة الإنتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف".
وبحسب الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الأردن محمد أبو الطبيخ، فإن "مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية وكفاءة المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق وأذواق المستهلك".
وأوضح "أن كميات الموز المنتجة محليا تزيد على 200 طن يوميا، بعد تكيف المزارعين مع استخدام وسائل زراعية حديثة في السلسلة الغذائية لمادة الموز بدءا من إنتاج العروة بوقت مبكر وصولا إلى التعبئة والتغليف والتوضيب وفق طرق تسويق حديثة، ألغت الفوارق بين جودة المنتج المحلي والمستورد وضاعفت كمية الإنتاج". وأشار أبو الطبيخ، إلى أن "مزارعي الموز يعانون كثيرا جراء التوسع بمنح تصاريح الاستيراد"، معتبرا أنها "تضر بسياسة حماية المنتج المحلي والمزارع الأردني لتصب في مصلحة فئة محدودة من المستوردين".
وقال المزارع مثقال الزيناتي "إن كميات الموز البلدي الموجودة في المخمر بدأت تتعرض للتلف رغم عرضها بأسعار دون المعدل نتيجة ما وصفه بسياسة إغراق السوق بالموز المستورد"، لافتا إلى أن "الموز البلدي الناضج يباع بين 50 و60 قرشا للكيلوغرام الواحد، بينما كلف الإنتاج للموز البلدي وفق النهج الزراعي الحديث الذي يستخدمه المزارع الأردني أصبحت مرتفعة جدا".
وأضاف "أن العملية الزراعية في اللواء أصبحت غير مجدية في ظل المشاكل الزراعية التي يعاني منها مزارعو وادي الأردن، كقلة مياه الري وارتفاع أسعار المواد الزراعية والعمالة، ناهيك عن أجور النقل"، مشيرا إلى "صعوبة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الزراعة"، ومطالبا إياها بـ"العمل على تسهيل مهام المزارعين، خصوصا صغار المزارعين، كون وادي الأردن سلة الغذاء الأردني".
وأكد الزيناتي، أن المزارع الأردني يحرص على تقديم منتج وأصناف بجودة عالية تكون في متناول المستهلك الأردني بأسعار معتدلة، ذلك أن المزارع الأردني طور كثيرا من أساليب الزراعة ومراحل الإنتاج المختلفة وصولا لعملية التسويق وفق مواصفات مثالية وتنافسية، ما زاد عليه الكلفة الإنتاجية واحتفاظه بالعمالة المحلية تحملا لمسؤولياته في هذا الجانب.
أما المزارع محمد القويسم، فيقول "إن وجود كميات كبيرة من الموز المستورد سيؤثر سلبا على المنتج المحلي في فترة الذروة الأولى التي تدخل في الثلث الأخير من الشهر الحالي"، مطالبا بـ"تقنين عملية منح تصاريح الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق، لا سيما أن المنتج المحلي من مادة الموز أصبح يضاهي أجود أنواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات المطاعم والفنادق والمستهلك على حد سواء".
بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة "أن الوزارة تدير ملف الموز وفق معادلات تحفظ استقرار وتوازن الأسعار وتأخذ بعين الاعتبار فترات الذروة التي يكون فيها الإنتاج المحلي في ذروته حماية له وللمزارع".
وأضاف "أن الروزنامة الزراعية المعدة بالتنسيق والتفاهم مع المزارعين تنص على فتح باب الاستيراد للموز العربي من بداية شهر تموز (يوليو) وحتى بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر)".
كما أكد المصدر "أن منح التصاريح خلال شهر أيلول (سبتمبر) يتم بطريقة مقننة للحفاظ على توازن الأسعار في السوق وبقائها في متناول المستهلك"، لافتا إلى أن "خط استيراد الموز الإكوادوري مفتوح على مدار العام وفق معايير تراعي التوازن في منح التصاريح للمستوردين بعدالة لإبقاء المعادلة السعرية وفق سقوف معتدلة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

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