الوعلان للتجارة تفتتح أول صالة عرض لسيارات لوتس في السعودية

MENAFN - Al Watan) افتتحت شركة "الوعلان للتجارة"، أول صالة عرض مخصصة لعلامة "لوتس" في المملكة العربية السعودية، بمدينة الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، ورئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لشركة "لوتس للتقنيات المبتكرة المحدودة" حمزة بركات، إضافة إلى كبار المسؤولين في الشركتين وعدد من الضيوف والعملاء وممثلي وسائل الإعلام.

وتقع صالة العرض التي تبلغ مساحتها 900 متراً مربعاً، في "آي مول"للسيارات الفاخرة على الطريق الدائري الشمالي الفرعي، الرياض، وهي تقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك خدمة التخصيص والتعديل لتلبية رغبات العملاء الذين يبحثون عن تجربة سيارة فريدة من نوعها تعكس أذواقهم وتفضيلاتهم الخاصة. وستضم تحت سقفها طرازي "لوتس إليترا" Eletre)) الكهربائية، و"لوتس إميرا" (Emira) بتصاميمهما الرياضية المبتكرة وقدراتهما الخارقة، وقد كشفت عنهما "الوعلان للتجارة" من خلال مشاركتها في وقت سابق في "ڤيا رياض"، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي، وفي "معرض الرياض للسيارات الفاخرة"، ولاقتا اهتماماً وإقبالاً كبيرين من قبل الزوار وعشاق الفخامة.

رئيس مجلس إدارة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان، قال:"إن افتتاح أول صالة عرض لسيارات "لوتس" في المملكة يُعد خطوة أولى في استراتيجية التوسع والانتشار التي تنتهجها "الوعلان للتجارة" في تمثيل العلامة في المملكة، بهدف تأمين الدعم اللازم لعملائها المميزين من عشاق القيادة الرياضية الفاخرة من خلال شبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة، انطلاقاً من العاصمة الرياض، وستمتد قريباً لتشملجدة والدمام والمناطق الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية".

وأكد الوعلان أن شركته تواكب التحول الذي تنتهجه "لوتس" في صناعتها، وتستعد للمستقبل بكل ثقة بتغييراته وتحدياته في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة وجهودها الكبيرة للمحافظة على البيئة والحد من استخدام الكربون، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 واستراتيجية السعودية الخضراء، والاقتصاد الدائري.

ويأتي افتتاح صالة العرض هذه بعد الإعلان في شهر مارس الماضي 2024 عن شراكة استراتيجية بين "الوعلان للتجارة" و"لوتس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقل الذكي والفاخر، والتي بموجبها أصبحت "الوعلان للتجارة" موزعاً معتمداً للعلامة في المملكة، بعد غياب لأكثر من 14 عاماً عن السوق السعودية.

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لوتس للسيارات في آسيا، المحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، دان بالمر، علققائلاً:"نحن سعداء بافتتاح أول صالة عرض للوتس في العاصمة السعودية، وعلى ثقة بأن تشكيلتنا المتطورة من الطرازات ستتجاوز توقعات عملائنا في المملكة، وستساعدنا على دفع عجلة النمو في سوق السيارات الفاخرة المتطورة”.

من جهته، أكد رئيس العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لشركة "لوتس للتقنيات المبتكرة المحدودة"، حمزة بركات، أن عودة "لوتس" إلى السوق السعودية من خلال شراكتها الاستراتيجية مع "الوعلان للتجارة"، تُعد فرصة مثالية لتسليط الضوء على التصاميم المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تقدمها العلامة التجارية.وأضاف: "نحن ملتزمون بخدمة العملاء بالشكل الذي يليق بهم، وتقديم تجربة اقتناء مريحة وممتعة".

وتُعد "الوعلان القابضة"، من خلال شركة "الوعلان للاستثمار"، إحدى المساهمين الرئيسيين في شركة "لوتس للتكنولوجيا"، التي تم إدراجها خلال العام الماضي في بورصة ناسداك، والمتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية الفاخرة التي تعمل على البطارية، وإدارة الطاقة والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم الإلكترونية والقيادة الذكية والتصنيع الذكي