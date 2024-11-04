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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 12 نقطة

11/4/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 8.95 نقاط ليقفل عند مستوى 12039.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 647 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.79% . فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والمطاحن الرابعة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وبرغرايززر، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 765.32 نقطة ليقفل عند مستوى 28062.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.

MENAFN04112024000089011017ID1108849604

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