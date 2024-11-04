سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 12 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 8.95 نقاط ليقفل عند مستوى 12039.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 647 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغيلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.79% . فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والمطاحن الرابعة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وبرغرايززر، وسال هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 765.32 نقطة ليقفل عند مستوى 28062.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.
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