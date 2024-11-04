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تركي آل الشيخ يعلن افتتاح استوديوهات الحصن

11/4/2024 2:29:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض، حيث تعد هذه الاستديوهات أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط.
وشهد افتتاح الاستديوهات حضور العديد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشاريع المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن كثير من فعاليات "موسم الرياض" المتنوعة ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.
يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى

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