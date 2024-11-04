تركي آل الشيخ يعلن افتتاح استوديوهات الحصن

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض، حيث تعد هذه الاستديوهات أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط.
وشهد افتتاح الاستديوهات حضور العديد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشاريع المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.
ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الكشف عن كثير من فعاليات "موسم الرياض" المتنوعة ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.
يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى
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