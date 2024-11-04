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مقتل السنجاب بينوت يثير غضب الأمريكيين

11/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار اسم السنجاب ((بينوت)) مستخدمي مواقع التواصل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار اليومين الماضيين، خصوصاً عبر منصة ((إكس))، حتى إن إيلون ماسك مالك المنصة شارك بنفسه في هذا الجدل محاولاً استثمار الموضوع ضد تيار الديمقراطيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ((بينوت)) هو سنجاب كان بحوزة أمريكي يدعى مارك لونجو اقتحمت الشرطة منزله في نيويورك قبل يومين وأخذت سنجابه الشهير الذي يتابعه أكثر من 600 ألف على ((إنستغرام)) مع حيوان ((راكون)) آخر، حيث قتلت الشرطة الحيوانين، بعدما شكت بإصابتهما بداء الكلب، بحسب لونجو.
ووجه لونجو انتقادات لاذعة للسلطات المحلية في ولاية نيويورك، لتندلع بعدها عاصفة من الانتقادات ضد عناصر الشرطة الذين قتلوا السنجاب الشهير.
في الإطار ذاته، أطلق بعض الناشطين على مواقع التواصل عريضة تمويل جمعي لدعم الزوجين صاحبي السنجاب، عبر الإنترنت وجمعا من خلالها أكثر من 60 ألفا لصالح الزوجين.
وكان مارك لونجو قد أكد في تصريحات سابقة أن 10 عناصر من الشرطة قتلوا ((سنجابه بوحشية بعد أن رباه لثماني سنوات وكأنه فردا من العائلة))، كما أنهم فتشوا منزله وكأنه مجرم أو إرهابي أو تاجر مخدرات.
واضطرت السلطات في ولاية نيويورك إلى إصدار توضيح بأنها اشتبهت بإصابة ((بينوت)) والراكون بداء الكلب، وبالتالي توجب قتلهما من أجل فحص الأنسجة والدماغ بعد عض السنجاب أحد الأشخاص.

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