فيتامين د يزيد المناعة

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الدكتورة، آنا كيرييفا، خبيرة التغذية، أن نقص فيتامين دال يزيد من خطر الإصابة بالكسور، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وكذلك الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.
وتقول: ((لا يعلم الكثيرون بالعلاقة بين هذا الفيتامين والمناعة، مع أن أهميته كبيرة جدًا. فهو مهم لتكوين المناعة، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من أمراض الجهاز التنفسي والسل، وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. ويشارك الفيتامين في إنتاج السيتوكينات المضادة للالتهابات، والتي تعتبر مهمة لتطوير استجابة الجسم للالتهابات الموضعية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز إنتاج ونشاط الخلايا القاتلة الطبيعية الضرورية للتعرف على الخلايا المصابة في الجسم وتدميرها)).
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