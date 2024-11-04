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فيتامين د يزيد المناعة

11/4/2024 2:29:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الدكتورة، آنا كيرييفا، خبيرة التغذية، أن نقص فيتامين دال يزيد من خطر الإصابة بالكسور، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وكذلك الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.
وتقول: ((لا يعلم الكثيرون بالعلاقة بين هذا الفيتامين والمناعة، مع أن أهميته كبيرة جدًا. فهو مهم لتكوين المناعة، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في حماية الجسم من أمراض الجهاز التنفسي والسل، وحتى تقليل خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. ويشارك الفيتامين في إنتاج السيتوكينات المضادة للالتهابات، والتي تعتبر مهمة لتطوير استجابة الجسم للالتهابات الموضعية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحفز إنتاج ونشاط الخلايا القاتلة الطبيعية الضرورية للتعرف على الخلايا المصابة في الجسم وتدميرها)).

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