شركة Crayon تنضم إلى تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار التابع لشركة AWS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Crayon عن تعاونها مع شركة Web Services (AWS)، إحدى شركات Amazon, Inc.‎، وانضمامها إلى تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار الجديد التابع للشركة، إذ سيساعد تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار في تعزيز نطاق تأثير مركز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAIIC) التابع لشركة AWS - وهو برنامج يساعد عملاء AWS في النجاح في ابتكار وتفعيل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يلعب AWS GenAIIC، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023 ، دور حلقة الوصل بين العملاء وعلماء الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والخبراء الإستراتيجيين في AWS، كما يساعد الشركات في تصور وتحديد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومنذ إنشائه، ساعد GenAIIC آلاف العملاء، من ضمنهم DoorDash وNasdaq وPGA TOUR ، في تحقيق النجاح بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإذا نظرنا إلى واقع الأمر، فسنجد أن أكثر من 50% من حلول إثبات المفهوم التي جرى تطويرها في GenAIIC هي الآن في طور الإنتاج، أي يستخدمها العملاء بالفعل.

بانضمامها إلى تحالف الشركاء الفاعلين في مجال الابتكار، ستستفيد شركة Crayon من منهجية GenAIIC البارزة كما ستتعاون مع شركة AWS لمساعدة المزيد من العملاء على مستوى العالم في الاستفادة من الموارد الأساسية اللازمة لتنفيذ حلول إثبات المفهوم والإنتاج، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول متخصصة تخدم الصناعة والمنطقة، وعن طريق التوافق مع البنية التحتية لشركة AWS ومواردها، يمكن لشركة Crayon دفع عجلة الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز محفظة خدماتها، وتقوية مكانتها بصفتها شركة استشارية موثوق بها تلجأ إليها المؤسسات التي تسعى إلى الحصول على حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية في كل أنحاء العالم.

صرح Florian Rosenberg، مدير قسم التكنولوجيا في شركة Crayon، قائلاً: "في ظل استمرار التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن ضمان الثقة والامتثال يعد أمرًا بالغ الأهمية لاعتماد الشركات، خصوصًا في الصناعات الخاضعة للوائح تنظيمية صارمة". "وعن طريق تحالف الشركاء الفاعلين في مجال الابتكار، سنعمد إلى مد جسور التعاون الوثيق مع شركة AWS لتفعيل أطر صارمة تطول الأمن وإدارة المخاطر والحوكمة، والتي تتيح لعملائنا في كل أنحاء أوروبا الاستفادة بثقة وحكمة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي."

نبذة عن CRAYON

تنتشر أعمال شركة Crayon، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسيًا لها، في 46 بلدًا على مستوى العالم، كما تضم بين جنباتها فريقًا قوامه 4,000 متخصص. ولا غرو، فنحن نتصدر المشهد على صعيد تحسين مجالي تكنولوجيا المعلومات والابتكار بصفتنا شركة استشارية موثوق بها في عمليات الاستحواذ على البرمجيات الإستراتيجية، والتحسين المستمر لتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أقصى قدر من العائدات في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي.

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