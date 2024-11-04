شركة Crayon تنضم إلى تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار التابع لشركة AWS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Crayon عن تعاونها مع شركة Amazon
Web Services (AWS)، إحدى شركات Amazon, Inc.، وانضمامها إلى تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار الجديد التابع للشركة، إذ سيساعد تحالف شركاء الذكاء الاصطناعي التوليدي الفاعلين في مجال الابتكار في تعزيز نطاق تأثير مركز ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAIIC) التابع لشركة AWS - وهو برنامج يساعد عملاء AWS في النجاح في ابتكار وتفعيل حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يلعب AWS GenAIIC، الذي تم إطلاقه في يونيو 2023 ، دور حلقة الوصل بين العملاء وعلماء الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والخبراء الإستراتيجيين في AWS، كما يساعد الشركات في تصور وتحديد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومنذ إنشائه، ساعد GenAIIC آلاف العملاء، من ضمنهم DoorDash وNasdaq وPGA TOUR ، في تحقيق النجاح بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإذا نظرنا إلى واقع الأمر، فسنجد أن أكثر من 50% من حلول إثبات المفهوم التي جرى تطويرها في GenAIIC هي الآن في طور الإنتاج، أي يستخدمها العملاء بالفعل.
بانضمامها إلى تحالف الشركاء الفاعلين في مجال الابتكار، ستستفيد شركة Crayon من منهجية GenAIIC البارزة كما ستتعاون مع شركة AWS لمساعدة المزيد من العملاء على مستوى العالم في الاستفادة من الموارد الأساسية اللازمة لتنفيذ حلول إثبات المفهوم والإنتاج، في خطوة تهدف إلى تقديم حلول متخصصة تخدم الصناعة والمنطقة، وعن طريق التوافق مع البنية التحتية لشركة AWS ومواردها، يمكن لشركة Crayon دفع عجلة الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز محفظة خدماتها، وتقوية مكانتها بصفتها شركة استشارية موثوق بها تلجأ إليها المؤسسات التي تسعى إلى الحصول على حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية في كل أنحاء العالم.
صرح Florian Rosenberg، مدير قسم التكنولوجيا في شركة Crayon، قائلاً: "في ظل استمرار التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن ضمان الثقة والامتثال يعد أمرًا بالغ الأهمية لاعتماد الشركات، خصوصًا في الصناعات الخاضعة للوائح تنظيمية صارمة". "وعن طريق تحالف الشركاء الفاعلين في مجال الابتكار، سنعمد إلى مد جسور التعاون الوثيق مع شركة AWS لتفعيل أطر صارمة تطول الأمن وإدارة المخاطر والحوكمة، والتي تتيح لعملائنا في كل أنحاء أوروبا الاستفادة بثقة وحكمة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي."
نبذة عن CRAYON
تنتشر أعمال شركة Crayon، التي تتخذ من أوسلو بالنرويج مقرًا رئيسيًا لها، في 46 بلدًا على مستوى العالم، كما تضم بين جنباتها فريقًا قوامه 4,000 متخصص. ولا غرو، فنحن نتصدر المشهد على صعيد تحسين مجالي تكنولوجيا المعلومات والابتكار بصفتنا شركة استشارية موثوق بها في عمليات الاستحواذ على البرمجيات الإستراتيجية، والتحسين المستمر لتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق أقصى قدر من العائدات في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي.
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