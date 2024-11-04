الشقيق تستقبل طلائع الزوار والمتنزهين

(MENAFN
- Al Watan)
استقبلت شواطئ الشقيق شمال منطقة جازان طلائع الزوار والمتنزهين، وبدأت معها أعمال التجهيزات والاستعدادات للسياحة الشتوية بالكورنيش الجنوبي، وتواصلت أعمال الدهانات والطلاء للأرضيات والممرات، وتصميم المجسمات الجديدة، وأيضا أعمال الرسومات الثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى أعمال الحدادة وتركيب المسرح المفتوح، وتجهيز جدار الفن التشكيلي والعشة التراثية.
وتعد شواطئ الشقيق الدافئة نقطة استقطاب للسياح والمتنزهين خلال موسم الشتاء.
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