Wednesday, 06 November 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشقيق تستقبل طلائع الزوار والمتنزهين

11/4/2024 2:26:11 PM

(MENAFN- Al Watan) استقبلت شواطئ الشقيق شمال منطقة جازان طلائع الزوار والمتنزهين، وبدأت معها أعمال التجهيزات والاستعدادات للسياحة الشتوية بالكورنيش الجنوبي، وتواصلت أعمال الدهانات والطلاء للأرضيات والممرات، وتصميم المجسمات الجديدة، وأيضا أعمال الرسومات الثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى أعمال الحدادة وتركيب المسرح المفتوح، وتجهيز جدار الفن التشكيلي والعشة التراثية.
وتعد شواطئ الشقيق الدافئة نقطة استقطاب للسياح والمتنزهين خلال موسم الشتاء.

MENAFN04112024000089011017ID1108849563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث