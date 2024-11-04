أكبر كهف في العالم متصل بآخر

(MENAFN
- Al Watan)
في رحلة غوص جديدة داخل أكبر كهف معروف في العالم، ((هانج سون دونج))، اكتشف الباحثون أنه أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه متصل بكهف آخر يسمى ((هانج ثونج)) من خلال نفق تحت الماء، ويضيف هذا الارتباط 57 مليون قدم مكعب (1.6 مليون متر مكعب) إلى حجم الكهف.
وأرجع الباحثون وجود حياة برية في قلب سون دونج، إلى انهيار سقف الحجر الجيري منذ فترة طويلة ليشكل بعدها حفرتين بالوعة تسمحان لأشعة الضوء بالتألق في الكهف، بالتالي أسهم ذلك بازدهار الغابات فيه لآلاف السنين.
وينقسم الكهف إلى ثلاثة أقسام -المدخل والممرات الأحفورية وممر باسيندايلي الموحل ((سمي على اسم معركة باسيندايلي في الحرب العالمية الأولى، والتي خاضها الجنود في خنادق مليئة بالطين))- وكل منها يتميز بتكوينات مذهلة.
وتحوي الممرات الأحفورية في الكهف على بقايا الكائنات البحرية التي سكنت ذات يوم بحرًا قديمًا، ما يُعرف الآن بوسط فيتنام، بالإضافة إلى أنه عثر داخل الممرات على لآلئ بحجم كرات البيسبول.
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