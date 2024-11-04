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أكبر كهف في العالم متصل بآخر

11/4/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) في رحلة غوص جديدة داخل أكبر كهف معروف في العالم، ((هانج سون دونج))، اكتشف الباحثون أنه أكبر من ذلك، بالإضافة إلى أنه متصل بكهف آخر يسمى ((هانج ثونج)) من خلال نفق تحت الماء، ويضيف هذا الارتباط 57 مليون قدم مكعب (1.6 مليون متر مكعب) إلى حجم الكهف.
وأرجع الباحثون وجود حياة برية في قلب سون دونج، إلى انهيار سقف الحجر الجيري منذ فترة طويلة ليشكل بعدها حفرتين بالوعة تسمحان لأشعة الضوء بالتألق في الكهف، بالتالي أسهم ذلك بازدهار الغابات فيه لآلاف السنين.
وينقسم الكهف إلى ثلاثة أقسام -المدخل والممرات الأحفورية وممر باسيندايلي الموحل ((سمي على اسم معركة باسيندايلي في الحرب العالمية الأولى، والتي خاضها الجنود في خنادق مليئة بالطين))- وكل منها يتميز بتكوينات مذهلة.
وتحوي الممرات الأحفورية في الكهف على بقايا الكائنات البحرية التي سكنت ذات يوم بحرًا قديمًا، ما يُعرف الآن بوسط فيتنام، بالإضافة إلى أنه عثر داخل الممرات على لآلئ بحجم كرات البيسبول.

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