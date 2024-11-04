500 ألف دولار لعملة نادرة

(MENAFN
- Al Watan)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم بيع عملة نادرة جدًا كانت محفوظة في خزينة بنكية منذ أواخر السبعينيات، في مزاد بأكثر من 500 ألف دولار.
والعملة هي ((دايم)) أمريكي تم إنتاجها من قبل دار سك العملة الأمريكية في سان فرانسيسكو عام 1975.
ووصفت العملة بأنها ((واحدة من أندر العملات في القرن العشرين))، حيث تتميز بصورة للرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت.
وما يجعل العملة المعدنية التي تحمل صورة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت ذات قيمة كبيرة هي علامة ((S)) المفقودة لمدينة سان فرانسيسكو، وهي واحدة من اثنتين فقط لا توجد بهما العلامة، بيعت العملة المعدنية الأخرى في مزاد عام 2019 مقابل 456000 دولار، ثم بيعت مرة أخرى بعد أشهر لهواة جمع العملات الخاصة.
وورثت ثلاث شقيقات من ولاية أوهايو، فضلن عدم الكشف عن هوياتهن، العملة بعد وفاة شقيقهن الذي احتفظ بها في خزينة بنكية لأكثر من 40 عامًا.
وذكرت الشقيقات الثلاث أن والدتهن وشقيقهن اشتريا العملة التي تم اكتشاف الخطأ فيها عام 1978 بمبلغ 18 ألفًا و200 دولار، وهو ما يعادل نحو 90 ألف دولار اليوم.
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