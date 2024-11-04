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500 ألف دولار لعملة نادرة

11/4/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه تم بيع عملة نادرة جدًا كانت محفوظة في خزينة بنكية منذ أواخر السبعينيات، في مزاد بأكثر من 500 ألف دولار.
والعملة هي ((دايم)) أمريكي تم إنتاجها من قبل دار سك العملة الأمريكية في سان فرانسيسكو عام 1975.
ووصفت العملة بأنها ((واحدة من أندر العملات في القرن العشرين))، حيث تتميز بصورة للرئيس الأمريكي السابق، فرانكلين روزفلت.
وما يجعل العملة المعدنية التي تحمل صورة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت ذات قيمة كبيرة هي علامة ((S)) المفقودة لمدينة سان فرانسيسكو، وهي واحدة من اثنتين فقط لا توجد بهما العلامة، بيعت العملة المعدنية الأخرى في مزاد عام 2019 مقابل 456000 دولار، ثم بيعت مرة أخرى بعد أشهر لهواة جمع العملات الخاصة.
وورثت ثلاث شقيقات من ولاية أوهايو، فضلن عدم الكشف عن هوياتهن، العملة بعد وفاة شقيقهن الذي احتفظ بها في خزينة بنكية لأكثر من 40 عامًا.
وذكرت الشقيقات الثلاث أن والدتهن وشقيقهن اشتريا العملة التي تم اكتشاف الخطأ فيها عام 1978 بمبلغ 18 ألفًا و200 دولار، وهو ما يعادل نحو 90 ألف دولار اليوم.

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