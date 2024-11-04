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ديسمبر موعدا لشتاء طنطورة

11/4/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود مهرجان شتاء طنطورة ليُجَمِّع الزوار من جديد خلال الشتاء، وذلك من الخميس 19 ديسمبر وحتى السبت الموافق 11 يناير، مقدمًا لأبناء المملكة وضيوفها من شتى أرجاء العالم مزيجًا فاتنًا من التجارب المفعمة بالتاريخ العريق، والثقافة النابضة بالحياة.
سُمي المهرجان تيمّنًا بالطنطورة، المزولة الشمسية الموجودة في بلدة العُلا القديمة، والتي كانت تستخدم تاريخيًا لتحديد بداية موسم الزراعة الشتوية، ويشكل المهرجان أبرز المحطات في تقويم لحظات العُلا، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة التراثية والمغامرات المميزة والحفلات التي يحييها أشهر النجوم فضلًا عن تجارب الطهي الفريدة، كل ذلك في قلب محيط العُلا الصحراوي.
مشهد موسيقي
يسلط المهرجان الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المملكة العربية السعودية، إذ يحتضن إبداعات المغنية اللبنانية الشهيرة عبير نعمة والأوركسترا العربية الوطنية في أمسية موسيقية كلاسيكية لا مثيل لها. كما سيعيد حفل ماكنتوش إحياء أروع الأعمال الكلاسيكية لأشهر فناني العالم العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، مع عروض مميزة من النجوم المعاصرين، بمن فيهم عايض وعزيز مرقة وزينة عماد ودافي، تحت قيادة المايسترو أحمد العود. كما سيحظى ضيوف العُلا بأمسية موسيقية من الطراز الرفيع تجمع بين الفنان اللبناني مروان خوري وعازف التشيلو الكرواتي هاوسر، اللذان سيقدمان عروضًا منفردة ومشتركة في تجربة موسيقية فنية مُلهمة. إضافة إلى ما سبق، ستتحول تجربة السينما التقليدية إلى رحلة حسية غامرة مع العرض المسرحي التفاعلي، حيث تندمج التفاصيل المسرحية الرائعة مع أجواء الأفلام بطريقة مذهلة، مما يعد عشاق السينما والأفلام بمتعة لا مثيل لها.
عروض مميزة
كما ستقدم ((ليلة سنام العُلا)) أمسية موسيقية بأجواء تراثية تجمع أعذب الألحان مع الضيافة السعودية الأصيلة احتفالًا بعام الإبل. بينما تأخذ تجربة ((على خطى ابن بطوطة)) الضيوف في رحلة استكشافية تسلط الضوء على الأهمية التاريخية للعُلا على طريق البخور القديم.
تبلغ إثارة المهرجان قمتها مع احتفالات طنطورة بالبلدة القديمة، حيث تقام أروع العروض التقليدية وورش العمل الإبداعية والحرف اليدوية والعروض الفنية ورواية القصص وغيرها من الأنشطة التي تحتفي بتاريخ العُلا العريق. كما يعود حفل شرفات طنطورة المنتظر ليحول شرفات المباني التراثية إلى مسارح نابضة بالحياة تحتضن إبداعات فرق الأوركسترا السعودية والعربية في أجواءٍ لا تضاهى.

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