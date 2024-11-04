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مسرحية سعودية في مهرجان دولي بالكويت

11/4/2024 2:26:11 PM
(MENAFN- Al Watan) اختار قائمون على مهرجان الكويت للمسرح الثنائي ((ديودراما))، في دورته الأولى، مشاركة العرض المسرحي السعودي: ((الغريب والنقيب))، الذي تنطلق فعالياته في الـ 10 من نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة فرق مسرحية عربية، والمهرجان مخصص للعروض المسرحية ((الثنائية))، حيث يرتكز العمل على حوار بين شخصيتين فقط.
البعد الإنساني
أوضح المشرف على تصميم الإضاءة والموسيقى في المسرحية حمد المويجد، أن فكرة المسرحية تتمحور في أنه عندما يكون هناك بعدان مختلفان يجسدهما إنسانان مختلفان، ومهما تباينت شخصياتهما كل بطبقته، يعودان ليجتمعا على نفس البعد، البعد الإنساني الذي تفضحه المشاعر، وتجسده الكينونة، وقد يتنازل الإنسان يومًا عن كبريائه لأجل الإنسان، لافتًا إلى أن عرض المسرحية على مسرح جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، باستضافة من بيت المسرح والفنون الأدائية، هو العرض الـ 11 من عروض المسرحية، بعد أن تم عرضها في مهرجان قرطاج بتونس، ومهرجان المسرح الحر بالأردن، ومهرجان شرم الشيخ في مصر، وداخليا تم عرضها في المنطقة الشرقية والرياض، وحققت العديد من الجوائز في مشاركاتها العديدة، والعمل من تمثيل كميل العلي ومحمد المحسن.
الأنطولوجيا بين الشخصيتين
قال مؤلف المسرحية أسامة زايد: إن الحاكم والمحكوم، والسجين والسجان، تلك الأنطولوجيا بين الشخصيتين، تأخذنا لمدارك أوسع، تمثل السلطة والاجتماع، والقوة الضعف، ومهما تباينت شخصيتا المسرحية إلا أنهما لا يجتمعان في واقع وجودي واحد، ألا وهو الإنسان. وأوضح المخرج فهد الدوسري، أنه حين تبيد الحروب كل شيء، تبقى تلك البذرة في داخل الإنسان التي تحمل المشاعر والأحاسيس، لتعطيه الأمل، وتحطم قيود اليأس.

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