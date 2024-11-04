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الميزانية السعودية تُسجل 309 مليارات ريال إيرادات في الربع الثالث

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة المالية أرقام ميزانية الربع الثالث من عام 2024، والتي سجلت نفقات إجمالية بلغت 339 مليار ريال، وإيرادات 309 مليارات ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن تسجيل عجز بقيمة 30 مليار ريال في الربع الثالث 2024.
وقالت "المالية" إن الإيرادات غير النفطية بلغت 118 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، فيما بلغت إيرادات النفط السعودية 191 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في التسعة أشهر الأولى من 2024 بلغ 58 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 956 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون ريال.
وسجل الدين العام السعودي بنهاية سبتمبر 2024 نحو 1.158 تريليون ريال.
ووفقا للبيانات، سجلت الإيرادات النفطية للسعودية نموا 16% في أول 9 أشهر من 2024 على أساس سنوي. فيما بلغ نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية في أول 9 أشهر من العام الحالي 6%.
ونمت الإيرادات النفطية للسعودية 16% في أول 9 أشهر من العام على أساس سنوي.
أداء النصف الأول من 2024
يذكر أن الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية، كشفت أن الإيرادات للنصف الأول جاءت عند 647 مليار ريال والمصروفات عند 674 مليار ريال مما نتج عنه عجزا بقيمة 28 مليار ريال ما يعادل 35% من المقدر للعام الجاري ككل البالغ 79 مليار ريال.
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد جاءت الإيرادات النفطية للمملكة عند 395 مليار ريال بنمو 10%، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 6% مسجلة 252 مليار ريال وذلك مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
وأظهرت أرقام الميزانية للربع الثاني من 2024، تسجيل إيرادات بقيمة 353 مليار ريال، ومصاريف بقيمة 369 مليار ريال، لتسجل عجزا بقيمة 15.3 مليار ريال.
ونمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنسبة 17% على أساس فصلي إلى 213 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 27% مقارنة مع الربع الأول من العام مسجلة 140 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.
كما تتوقع وزارة المالية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.
وقالت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزا 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.
وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6% في 2025.

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