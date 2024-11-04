الميزانية السعودية تُسجل 309 مليارات ريال إيرادات في الربع الثالث

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت وزارة المالية أرقام ميزانية الربع الثالث من عام 2024، والتي سجلت نفقات إجمالية بلغت 339 مليار ريال، وإيرادات 309 مليارات ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن تسجيل عجز بقيمة 30 مليار ريال في الربع الثالث 2024.
وقالت "المالية" إن الإيرادات غير النفطية بلغت 118 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، فيما بلغت إيرادات النفط السعودية 191 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أن العجز في التسعة أشهر الأولى من 2024 بلغ 58 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 956 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون ريال.
وسجل الدين العام السعودي بنهاية سبتمبر 2024 نحو 1.158 تريليون ريال.
ووفقا للبيانات، سجلت الإيرادات النفطية للسعودية نموا 16% في أول 9 أشهر من 2024 على أساس سنوي. فيما بلغ نمو الإيرادات غير النفطية للسعودية في أول 9 أشهر من العام الحالي 6%.
ونمت الإيرادات النفطية للسعودية 16% في أول 9 أشهر من العام على أساس سنوي.
أداء النصف الأول من 2024
يذكر أن الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية، كشفت أن الإيرادات للنصف الأول جاءت عند 647 مليار ريال والمصروفات عند 674 مليار ريال مما نتج عنه عجزا بقيمة 28 مليار ريال ما يعادل 35% من المقدر للعام الجاري ككل البالغ 79 مليار ريال.
وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد جاءت الإيرادات النفطية للمملكة عند 395 مليار ريال بنمو 10%، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 6% مسجلة 252 مليار ريال وذلك مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.
وأظهرت أرقام الميزانية للربع الثاني من 2024، تسجيل إيرادات بقيمة 353 مليار ريال، ومصاريف بقيمة 369 مليار ريال، لتسجل عجزا بقيمة 15.3 مليار ريال.
ونمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنسبة 17% على أساس فصلي إلى 213 مليار ريال، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 27% مقارنة مع الربع الأول من العام مسجلة 140 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.
كما تتوقع وزارة المالية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.
وقالت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزا 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية، تتوقع السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1285 مليار ريال (342 مليار دولار) وأن تسجل إيرادات تبلغ 1184 مليار ريال في عام 2025.
وتتوقع المملكة أيضا أن تسجل 0.8% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6% في 2025.
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