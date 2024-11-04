Wednesday, 06 November 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رتال للتطوير العمراني تشارك كراعي ماسي في معرض سيتي سكيب العالمي 2024

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك شركة رتال للتطوير العمراني كراعي ماسي في معرض“سيتي سكيب العالمي 2024”، للمره الثانية على التوالي، والذي سيقام في الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ملهم، شمال مدينة الرياض.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام رتال بتعزيز قطاع التطوير العقاري في المملكة، حيث تستعرض الشركة أبرز وأحدث مشاريعها السكنية وكذلك المشاريع متعددة الاستخدامات، وأفضل الممارسات في القطاع. ويشمل جدول الفعاليات عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُقام على هامش المعرض، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في تطوير المدن السعودية وتحقيق الاستدامة في المشاريع العمرانية.
من جانبه قال المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لرتال:“مشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي تأتي انطلاقًا من حرصنا على الابتكار في تطوير المدن واستشراف مستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترسم لنا مسارًا طموحًا نحو تحقيق الاستدامة والازدهار العمراني.”
وأضاف البريكان:“يمثل المعرض فرصة لاستعراض مشاريعنا الحالية وإطلاق عدد من المشاريع النوعية، ومشاركة رؤيتنا في تطوير مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية للمواطنين. كما نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تقديم حلول عقارية متطورة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع الحالي والمستقبلي.”

MENAFN04112024000089011017ID1108849556

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث