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المملكة تسعى لتعزيز التعاون في الابتكار مع هونج كونج

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبدالله الأحمري، لقاءً مع وفد من مركز هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا (ong Kong science Park)؛ لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الصناعي والتعديني، وذلك خلال ورشة عمل إستراتيجية نظّمتها الوزارة، بحضور ممثلي وكالات الوزارة و((مدن))، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
واستعرض جهود المملكة لدعم الابتكار في القطاعين الصناعي والتعديني، ودور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير برامج تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة رائدة للمبتكرين، مع التركيز على تطوير حلول تعزز التنافسية.
وتطرّق إلى التعاون المتزايد بين البلدين، خاصة بعد زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى هونج كونج في سبتمبر الماضي، التي أسفرت عن بحث فرص الشراكة والتبادل في الابتكار بالمجال الصناعي والتعديني.
كما شارك في اللقاء وفدٌ رفيعٌ من هونج كونج، يضم أعضاء من المجلس التشريعي للمنطقة، وممثلين عن مدينة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 18 رئيسًا تنفيذيًا لشركات مختلفة مصاحبة للوفد الرسمي من هونج كونج؛ مما يعكس التنوع والإمكانات المتاحة لدعم الابتكار.

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