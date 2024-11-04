المملكة تسعى لتعزيز التعاون في الابتكار مع هونج كونج

(MENAFN
- Al Watan)
عقد مساعد وزير
الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، الدكتور عبدالله الأحمري، لقاءً مع وفد من مركز هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا (ong Kong science Park)؛ لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار الصناعي والتعديني، وذلك خلال ورشة عمل إستراتيجية نظّمتها الوزارة، بحضور ممثلي وكالات الوزارة و((مدن))، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
واستعرض جهود المملكة لدعم الابتكار في القطاعين الصناعي والتعديني، ودور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير برامج تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة رائدة للمبتكرين، مع التركيز على تطوير حلول تعزز التنافسية.
وتطرّق إلى التعاون المتزايد بين البلدين، خاصة بعد زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى هونج كونج في سبتمبر الماضي، التي أسفرت عن بحث فرص الشراكة والتبادل في الابتكار بالمجال الصناعي والتعديني.
كما شارك في اللقاء وفدٌ رفيعٌ من هونج كونج، يضم أعضاء من المجلس التشريعي للمنطقة، وممثلين عن مدينة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 18 رئيسًا تنفيذيًا لشركات مختلفة مصاحبة للوفد الرسمي من هونج كونج؛ مما يعكس التنوع والإمكانات المتاحة لدعم الابتكار.
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