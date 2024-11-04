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بدء التسجيل في تحدي النقل

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من تحدي النقل، ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري؛ بهدف جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة، وتجربة نقل أكثر فعالية ويسرًا لجميع الأفراد.
ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.
وتتيح المشاركة في التحدي فرصة التواصل مع أكثر من 25 مرشدًا خبيرًا و12 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، وسيغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل تعزيز الاستدامة، وتحسين السلامة، وجودة النقل، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150.000 ريال، والمركز الثاني على 100.000 ريال، والمركز الثالث على 50.000 ريال، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بعد الفرز النهائي في الفترة من 1 - 4 ديسمبر.
وستقام ورش العمل الافتراضية من 1 حتى 4 ديسمبر، بينما سيكون المعسكر وورش العمل والتحكيم في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي يوم 7 ديسمبر 2024.

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