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معالجة 3100 بلاغ للتشوُّه البصري

11/4/2024 2:26:10 PM
(MENAFN- Al Watan) عالجت أمانة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر 2024 نحو ((3152)) بلاغًا في التشوُّه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، وعبر برنامج ((بلدي)).
وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود آل علي أن أعمال معالجة التشوُّهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري، من خلال معالجة ((835)) موقعًا في الطرق والأرصفة، وصيانة ((825)) من أعمدة الإنارة، ونظافة ((522)) من الأماكن العامة، ومعالجة ((231)) موقعًا للحدائق والمتنزهات، وتصانيف أخرى بلغت 318 بلاغًا، وكذلك 90 بلاغًا عن الإصحاح البيئي، ورفع 49 سيارة تالفة، والعمل على معالجة 282 موقعا لتجمع المياه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.4%، ونسبة رضا المستفيد 99.5%.
وأكّد أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسبّبات التشوُّه، وتعزيز الامتثال والأعمال البيئية في نطاق المنطقة والوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوُّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري.

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