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وزير الداخلية يدشن مشروع التحول الرقمي في القوات الخاصة للأمن والحماية

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، مشروع التحول الرقمي في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية في الرياض.
واطلع وزير الداخلية عقب التدشين على "الدوريات الذكية"، المزودة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة المتقدمة والتوثيق الأمني والطائرات بدون طيار مما يسهم في دعم العمليات الميدانية

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