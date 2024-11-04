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البرية يتصدر التصنيف العالمي

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم لاعب منتخب السعودية ونادي ذوي الإعاقة بالقصيم للبارا كاراتيه، رشيد البرية، في التصنيف العالمي للعبة الكاراتيه الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبح البرية في المركز الأول عالميًا في التصنيف العالمي للعبة.
تجدر الإشارة، أن رشيد البرية نجح في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة البارا كاراتيه الآسيوية الثالثة التي أقيمت في دولة الصين بمدينة ((هانغشتو)).
وكان البرية أول لاعب في تاريخ السعودية يحقق الميدالية الذهبية ببطولة البارا كاراتيه عندما حققها في عام 2022 وكررها هذا العام 2024.
من جهته هنأ رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم إبراهيم الضبيب، اللاعب العالمي رشيد البرية، وكل نادي القصيم ومنسوبي الاتحاد السعودي للكاراتيه، وجميع الرياضيين، مشيرًا إلى أن الإنجاز العالمي دليل على دعم القيادة الرشيدة للرياضة، والمتابعة الدقيقة لأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، مؤكدًا أن النادي يسعى لتحقيق أرقام رياضية عالمية في جميع فئات ذوي الإعاقة.

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