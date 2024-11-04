البرية يتصدر التصنيف العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
تقدم لاعب منتخب
السعودية ونادي ذوي الإعاقة بالقصيم للبارا كاراتيه، رشيد البرية، في التصنيف العالمي للعبة الكاراتيه الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبح البرية في المركز الأول عالميًا في التصنيف العالمي للعبة.
تجدر الإشارة، أن رشيد البرية نجح في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة البارا كاراتيه الآسيوية الثالثة التي أقيمت في دولة الصين بمدينة ((هانغشتو)).
وكان البرية أول لاعب في تاريخ السعودية يحقق الميدالية الذهبية ببطولة البارا كاراتيه عندما حققها في عام 2022 وكررها هذا العام 2024.
من جهته هنأ رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم إبراهيم الضبيب، اللاعب العالمي رشيد البرية، وكل نادي القصيم ومنسوبي الاتحاد السعودي للكاراتيه، وجميع الرياضيين، مشيرًا إلى أن الإنجاز العالمي دليل على دعم القيادة الرشيدة للرياضة، والمتابعة الدقيقة لأمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، مؤكدًا أن النادي يسعى لتحقيق أرقام رياضية عالمية في جميع فئات ذوي الإعاقة.
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