37 ميدالية للتايكوندو السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في منافسات بطولة قطر الدولية التي شارك فيها 1440 لاعبًا ولاعبة بمختلف الدرجات يمثلون 40 دولة.
وحقق الأخضر السعودي 7 ميداليات متنوعة، حيث جددت ثالثة العالم وصاحبة الميدالية الذهبية الآسيوية دنيا أبوطالب تألقها ونالت الذهبية في وزن 53 على صعيد الكبار، فيما ظفرت اللاعبة ندى المقوشي بذهبية البراعم في وزن 44، ونالت طيبة الشريف الفضية في وزن 46 للكبار، وجاءت باقي الميداليات البرونزية للكبار هاني الشهراني في وزن 54 وشهلا العتيبي في وزن 33 ناشئين، وشيخة آل عريج في وزن 37 ناشئين وليان كعبي في وزن 51 بذات الدرجة.
الجدير بالذكر أن مشاركة الفرق السعودية في البطولة رفعت نصاب الميداليات إلى 10 ذهبيات، و7 فضيات و20 برونزية، ليصبح الإجمالي إلى جانب ميداليات لاعبي المنتخب 37 ميدالية متنوعة.
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