Wednesday, 06 November 2024 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدربة العدالة تعمل على تطوير اللاعبات

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مدربة كرة القدم النسائية في نادي العدالة المغربية عائشة زريق، التي تعاقدت معها إدارة النادي مؤخرًا، أنها قدمت للعدالة من أجل تطوير اللعبة، وقالت ((سأعمل جاهدة لكي تتطور اللعبة وتتقدم للأفضل، وأنا سعيدة بتواجدي في النادي، وستكون للفريق بصمة واضحة، والفريق الآن من تطور لآخر، ومع مرور الأيام سترون فريق سيدات العدالة في أحسن حلة)).
وأكدت أن الدوري السعودي للسيدات يعتبر جيدًا منذ بدايته، وفي السنوات القليلة القادمة سترونه منافسًا قويًا للدوريات النسائية الأخرى، خصوصًا أن اللاعبات السعوديات يتمتعن بمهارات عالية، وأتوقع لهن مستقبلا وافرًا وناجحًا.

MENAFN04112024000089011017ID1108849548

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث