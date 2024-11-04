مدربة العدالة تعمل على تطوير اللاعبات

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مدربة كرة القدم
النسائية في نادي العدالة المغربية عائشة زريق، التي تعاقدت معها إدارة النادي مؤخرًا، أنها قدمت للعدالة من أجل تطوير اللعبة، وقالت ((سأعمل جاهدة لكي تتطور اللعبة وتتقدم للأفضل، وأنا سعيدة بتواجدي في النادي، وستكون للفريق بصمة واضحة، والفريق الآن من تطور لآخر، ومع مرور الأيام سترون فريق سيدات العدالة في أحسن حلة)).
وأكدت أن الدوري
السعودي للسيدات يعتبر جيدًا منذ بدايته، وفي السنوات القليلة القادمة سترونه منافسًا قويًا للدوريات النسائية الأخرى، خصوصًا أن اللاعبات السعوديات يتمتعن بمهارات عالية، وأتوقع لهن مستقبلا وافرًا وناجحًا.
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