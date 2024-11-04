Wednesday, 06 November 2024 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطنة خضراء

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الأهلي تألقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل انتصاره الرابع على التوالي بتغلبه على الشرطة العراقي 1/5، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، ليحافظ على وجوده في قمة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
سجل لقلعة الكؤوس: روبرتو فيرمينو ((14، و45+5)) وفراس البريكان ((53)) ورياض محرز ((61، و65))، وللشرطة سجاد جاسم ((29))، ليرفع الراقي رصيده إلى 12 نقطة، ويظل الشرطة على نقطتين.
وفي المجموعة نفسها، تعادل الوصل الإماراتي والسد القطري 1/1، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، ويبلغ السد النقطة الـ8. كما تعادل بالنتيجة نفسها بيرسيبوليس الإيراني والغرافة القطري، ليرفع الفريق الإيراني رصيده إلى نقطتين، ويبلغ الغرافة النقطة الرابعة.

MENAFN04112024000089011017ID1108849547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث