سلطنة خضراء

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الأهلي تألقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل انتصاره الرابع على التوالي بتغلبه على الشرطة العراقي 1/5، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد الجوهرة، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، ليحافظ على وجوده في قمة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
سجل لقلعة الكؤوس: روبرتو فيرمينو ((14، و45+5)) وفراس البريكان ((53)) ورياض محرز ((61، و65))، وللشرطة سجاد جاسم ((29))، ليرفع الراقي رصيده إلى 12 نقطة، ويظل الشرطة على نقطتين.
وفي المجموعة نفسها، تعادل الوصل الإماراتي والسد القطري 1/1، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، ويبلغ السد النقطة الـ8. كما تعادل بالنتيجة نفسها بيرسيبوليس الإيراني والغرافة القطري، ليرفع الفريق الإيراني رصيده إلى نقطتين، ويبلغ الغرافة النقطة الرابعة.
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