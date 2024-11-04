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ولي العهد والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات الثنائية

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس التونسي قيس سعيَّد. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما جدد ولي العهد، التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

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