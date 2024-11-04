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السعودية ومولدوفا توقعان اتفاقية لتعزيز التنسيق الثنائي

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ميخاي بوبشوي. وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. عقب ذلك، جرى التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو. وفي بداية الاتصال، هنأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الإندونيسي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بلاده، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه. وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

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